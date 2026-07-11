Cabral a dat uitării escapada de pe litoral. Pe cine aștepta EX-ul Andreei Ibacka nerăbdător la intrarea în Herăstrău

După noaptea petrecută cu bruneta misterioasă, Cabral a schimbat complet registrul! Prezentatorul pare că a lăsat, cel puțin pentru moment, aventura de pe litoral în urmă și a ales o ieșire mult mai liniștită. CANCAN.RO l-a surprins în weekend, în Herăstrău, alături de doi prieteni, în timp ce aștepta nerăbdător un Uber. Culmea, părea ca abia aștepta să plece din mijlocul distracției care tocmai începuse. Ori și-a consumat tot „combustibilul” la mare, ori a decis că, după atâta agitație, că are nevoie de o seară de detox.

Cabral pare că a intrat într-o perioadă de… recalibrare. Și nici nu e de mirare! Dacă ne uităm la imaginile surprinse de CANCAN.RO în Mamaia, parcă nici nu e greu de înțeles de ce. Prezentatorul a socializat cu mai multe domnișoare, însă una dintre ele a reușit să-i atragă atenția. Bruneta misterioasă a fost cea care a plecat împreună cu el la hotel, iar imaginile au alimentat imediat speculațiile privind o nouă relație a proaspătului burlac. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Cabral s-a cumințit după escapada de pe litoral

După escapada intens comentată, weekendul acesta l-a găsit într-o ipostază complet diferită. Deși era îmbrăcat impecabil și, teoretic, ar mai fi putut frânge câteva inimi pe traseu, Cabral a fugit de tentații.

Relaxat, cu mâinile la spate și fără nicio urmă de grabă, prezentatorul a preferat, de această dată, liniștea și o ieșire între băieți. Dacă la Mamaia părea că nu mai vrea să se termine petrecerea, acum singurul lui obiectiv era să ajungă cât mai repede acasă. Și, sincer, după asemenea „efort”, cine l-ar putea condamna?

Ce au spus prezentatorul TV și fosta soție despre imaginile din Loft

După apariția imaginilor, CANCAN.RO l-a contactat pe Cabral pentru a afla dacă bruneta misterioasă ocupă deja un loc special în inima lui. Prezentatorul a preferat însă să se eschiveze elegant, ne-a transmis că are un program încărcat și a evitat să ofere orice detaliu despre escapada care a stârnit atâtea comentarii.

Reporterii CANCAN.RO au încercat să obțină o reacție și din partea fostei sale soții, Andreea Ibacka. Numai că, în momentul în care actrița și-a dat seama că apelul are legătură cu imaginile apărute cu fostul ei soț, a spus că nu are semnal și a încheiat rapid conversația.

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