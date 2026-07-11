Unde a dus-o Dorin Mateiu pe Simona Halep, înainte de finala Wimbledon 2026. Cei doi și-au asumat public relația

După lungi speculații a venit și confirmarea oficială! Simona Halep și Dorin Mateiu formează un cuplu. Cei doi și-au oficializat relația chiar la Wimbledon, unde au apărut unul lângă altul în Loja Regală. Se pare că aceștia nu se mai ascund, iar înainte de marea finală milionarul, supranumit „Regele mezelurilor”, a avut grijă să o răsfețe cum se cuvine pe Simona Halep. Cei doi au luat cina la unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din Londra. Iar nota de plată a fost una pe măsură.

În urmă cu o lună, CANCAN.RO dezvăluia relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu. Imaginile cu escapada lor din Mykonos au făcut înconjurul internetului, însă cei doi au preferat să fie foarte discreți în privința declarațiilor. Acum, la o lună de la dezvăluirea relației lor, Simona Halep și Dorin Mateiu au fost surprinși împreună la turneul de la Wimbledon, confirmând astfel relația. (Vezi mai multe detalii AICI).

Simona Halep și Dorin Mateiu, cină romantică la cel mai exclusivist local din Londra

În această seară are loc finala turneului de la Wimbledon, iar fosta câștigătoare a trofeului din 2019 nu putea lipsi de la acest eveniment. Simona Halep și Dorin Mateiu urmăresc împreună meciul din Loja Regală. Însă, înainte de a se delecta cu evoluția sportivilor, cei doi au făcut o vizită și la unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din capitala Marii Britanii.

Mai exact, cei doi au cinat la Cipriani London, un restaurant de lux din cartierul Mayfair, cunoscut pentru preparatele italiene rafinate și pentru lista impresionantă de clienți celebri. O cină aici nu este deloc ieftină, iar nota de plată poate ajunge cu ușurință la câteva sute de lire.

Cel mai probabil, cina a fost una ca la carte, iar Simona Halep și Dorin Mateiu s-au bucurat de preparate alese și băuturi fine. Ca de obicei, sportiva a ales să păstreze discreția, însă a postat totuși o fotografie în mediul online. Simona Halep a ales să posteze doar deserturile de pe masă, însă acestea spun multe despre experiența culinară de care au avut parte și despre cum a răsfățat-o milionarul.

Din fotografia publicată se poate observa că pe masă se aflau cel puțin patru deserturi. Printre ele se numără celebrul Vanilla Meringue Cake, unul dintre preparatele emblematice ale restaurantului, care costă aproximativ 25 de lire (în jur de 150 de lei). Alături de aceasta se disting și un Tiramisu, dar și un Mille-feuille sau o Lemon Tart, fiecare cu un preț de aproximativ 21 de lire (în jur de 125 de lei).

Doar deserturile au ridicat nota de plată la aproape 100 de lire, adică aproximativ 600 de lei, fără a lua în calcul băuturile sau felurile principale. Putem spune că alegerea restaurantului nu este deloc una întâmplătoare. Cipriani London este unul dintre cele mai exclusiviste localuri din Londra, preferat de oameni de afaceri, vedete și membri ai înaltei societăți. Așa că Simona Halep și Dorin Mateiu nu aveau cum să rateze o cină aici.

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