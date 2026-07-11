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Bancul sfârșitului de săptămână | „Maria, nu am casă, mașină sau bani”

De: Denisa Crăciun 11/07/2026 | 20:23
Bancul sfârșitului de săptămână | Maria, nu am casă, mașină sau bani
Bancul sfârșitului de săptămână | "Maria, nu am casă, mașină sau bani"
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Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Maria, nu am casă, mașină, bani sau vreo moștenire, așa cum are Mitică, dar te iubesc din toată inima!

-Ioane, dacă mă iubești cu adevărat, fă-mi cunoștință cu Mitică!

Bancul sfârșitului de săptămână |
Bancul sfârșitului de săptămână | „Maria, nu am casă, mașină sau bani”

Alte glume haioase

Cântarul vorbăreț

Am primit cadou un cântar care vorbeşte!

M-am urcat pe el și mi-a zis:

– Lăsați glumele și cântăriţi-vă pe rând!

Ion la examenul de șoferie

Ion dă examenul pentru permis. Examinatorul îl întreabă:
– Ion, imaginează-ți că mergi pe un drum îngust. În stânga ai o prăpastie, în dreapta un zid. În față vezi o bătrânică și un copil. Pe cine lovești?
Ion se gândește câteva secunde și răspunde:
– Bătrânica.
Examinatorul, indignat:
– Greșit! Apeși frâna!
Ion dă din cap:
– Așa e… dar dumneavoastră m-ați întrebat pe cine lovesc, nu ce trebuia să fac.

Nunta de argint

Cu ocazia nunții de argint, Bulă o duce pe Bubulina într-un concediu pe o insulă uitată de lume.
– Vai, Bulă, cât de frumos este aici. Ce romantic ești, iubitule!
– Da, Bubulino.
– Știi la ce mă gândesc? Dacă acum, că am făcut 25 de ani, m-ai dus aici, oare ce o să faci când o să sărbătorim 50 de ani de căsătorie?
– Știu sigur ce o sa fac, Bubulino! O să vin să te iau.

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica:
– Fata mea, ieri te-am văzut facand dragoste cu un tânar într-o mașină. Cine este el?
– Ce culoare avea mașină?

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Un politician ține un discurs electoral

BANC | Bulă se duce să-și cumpere un papagal de la un magazin

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