Bancul sfârșitului de săptămână | „Maria, nu am casă, mașină sau bani”

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Maria, nu am casă, mașină, bani sau vreo moștenire, așa cum are Mitică, dar te iubesc din toată inima!

-Ioane, dacă mă iubești cu adevărat, fă-mi cunoștință cu Mitică!

Alte glume haioase

Cântarul vorbăreț

Am primit cadou un cântar care vorbeşte!

M-am urcat pe el și mi-a zis:

– Lăsați glumele și cântăriţi-vă pe rând!

Ion la examenul de șoferie

Ion dă examenul pentru permis. Examinatorul îl întreabă:

– Ion, imaginează-ți că mergi pe un drum îngust. În stânga ai o prăpastie, în dreapta un zid. În față vezi o bătrânică și un copil. Pe cine lovești?

Ion se gândește câteva secunde și răspunde:

– Bătrânica.

Examinatorul, indignat:

– Greșit! Apeși frâna!

Ion dă din cap:

– Așa e… dar dumneavoastră m-ați întrebat pe cine lovesc, nu ce trebuia să fac.

Nunta de argint

Cu ocazia nunții de argint, Bulă o duce pe Bubulina într-un concediu pe o insulă uitată de lume.

– Vai, Bulă, cât de frumos este aici. Ce romantic ești, iubitule!

– Da, Bubulino.

– Știi la ce mă gândesc? Dacă acum, că am făcut 25 de ani, m-ai dus aici, oare ce o să faci când o să sărbătorim 50 de ani de căsătorie?

– Știu sigur ce o sa fac, Bubulino! O să vin să te iau.

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica:

– Fata mea, ieri te-am văzut facand dragoste cu un tânar într-o mașină. Cine este el?

– Ce culoare avea mașină?

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