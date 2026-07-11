BANC | Bulă se duce să-și cumpere un papagal de la un magazin

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Bulă se duce să-și cumpere un papagal de la un magazin. Intră el, se uită și vede un papagal frumos care avea legat de fiecare picior câte o sforicică.

Bulă se duce să-și cumpere un papagal de la un magazin. Intră el, se uită și vede un papagal frumos care avea legat de fiecare picior câte o sforicică. Mirat, îl întreabă pe vânzător de ce are papagalul sforile legate de picioare, la care acesta răspunde:

– Dacă trageți de sfoara de la piciorul drept, papagalul vorbește în engleză. Dacă trageți de sfoara de la stângul, vorbește în franceză.

– Vai, ce frumos! Dar dacă-l trag de amândouă, în același timp, ce se întâmplă?

Răspunde papagalul:

– Bulă, atunci o să cad în fund, fraiere!

Alte bancuri cu Bulă

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei

Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:

-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.

-De ce, domnule poliţist?

Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:

-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.

-De ce, domnule poliţist?

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