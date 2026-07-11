BANC | Bulă se duce să-și cumpere un papagal de la un magazin

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Bulă se duce să-și cumpere un papagal de la un magazin. Intră el, se uită și vede un papagal frumos care avea legat de fiecare picior câte o sforicică.
Bulă se duce să-și cumpere un papagal de la un magazin. Intră el, se uită și vede un papagal frumos care avea legat de fiecare picior câte o sforicică. Mirat, îl întreabă pe vânzător de ce are papagalul sforile legate de picioare, la care acesta răspunde:
– Dacă trageți de sfoara de la piciorul drept, papagalul vorbește în engleză. Dacă trageți de sfoara de la stângul, vorbește în franceză.
– Vai, ce frumos! Dar dacă-l trag de amândouă, în același timp, ce se întâmplă?
Răspunde papagalul:
– Bulă, atunci o să cad în fund, fraiere!
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:
-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.
-De ce, domnule poliţist?
Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:
-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.
-De ce, domnule poliţist?
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