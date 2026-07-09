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BANC | Cu ocazia nunții de argint, Bulă o duce pe Bubulina într-un concediu pe o insulă uitată de lume

De: Irina Vlad 09/07/2026 | 07:13
BANC | Cu ocazia nunții de argint, Bulă o duce pe Bubulina într-un concediu pe o insulă uitată de lume
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Cu ocazia nunții de argint, Bulă o duce pe Bubulina într-un concediu pe o insulă pustie, uitată de lume. Dialogul dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? 

Cu ocazia nunții de argint, Bulă o duce pe Bubulina într-un concediu pe o insulă uitată de lume.
– Vai, Bulă, cât de frumos este aici. Ce romantic ești, iubitule!
– Da, Bubulino.
– Știi la ce mă gândesc? Dacă acum, că am făcut 25 de ani, m-ai dus aici, oare ce o să faci când o să sărbătorim 50 de ani de căsătorie?
– Știu sigur ce o sa fac, Bubulino! O să vin să te iau.

 

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Bulă conduce pe autostradă

Era Bulă, conducea maşina pe autostradă. De odată îl sună soţia la telefonul lui celular şi îi spune:
– Bulă să ai grijă, că am auzit la radio că pe autostrada pe care mergi tu cu maşina, e unu’ care merge pe contra sens.
La care Bulă răspunde:
– Unul? Sunt sute…

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Bulă, după prima experiență cu GPS-ul: „Conduc atât de rău încât GPS-ul meu mi-a zis: ‘În 50 de metri trage pe dreapta că eu cobor’”.

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Bulă și fiica:
– Fata mea, ieri te-am văzut facand dragoste cu un tânar într-o mașină. Cine este el?
– Ce culoare avea mașină?

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