BANCUL ZILEI | Cele două cuvinte

Este vineri, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Două tipe stau la bârfă la o cafea.

Una zice: – Uite dragă, să vezi și tu ce minte îngustă are bărbatu-meu. De două zile stă bosumflat pe mine. A făcut accident de circulație alaltăieri când m-a dus cu maşina în oraș, la coafor, și zice că e din cauza mea, că n-am tăcut eu din gură.

– Păi, poate l-ai bătut la cap și s-a enervat.

– Nu dragă, tot drumul am tăcut, n-am scos decât două cuvinte chiar acolo în intersecţie.

– Pentru două cuvinte? Chiar că e culmea cu acuzațiile lui. Și ce ai zis, dragă, de zice că e vina ta?

– Dreapta liber.

Alte bancuri haioase

Țăranul și avocatul în tren

Un avocat mergea cu trenul și se așază lângă un țăran.

Avocatul îi spune:

— Hai să jucăm un joc! Îți pun eu o întrebare. Dacă nu știi răspunsul, îmi dai 10 lei. Apoi îmi pui tu o întrebare. Dacă nu știu eu răspunsul, îți dau 100 de lei.

Țăranul acceptă.

Avocatul întreabă:

— Care este distanța dintre Pământ și Lună?

Țăranul scoate 10 lei și i-i dă fără să spună nimic.

Apoi întreabă:

— Ce urcă dealul în trei picioare și îl coboară în patru?

Avocatul începe să caute pe telefon, în cărți, sună prieteni profesori, caută pe internet. După aproape o oră renunță și îi dă 100 de lei.

Curios, îl întreabă:

— Bine, dar care e răspunsul?

Țăranul zâmbește, scoate 10 lei și i-i întinde:

— Nu știu nici eu.

Papagalul foarte deștept

Un om intră într-un magazin de animale și vede un papagal extraordinar.

Îl întreabă pe vânzător:

— Cât costă?

— Acesta din stânga costă 500 de lei.

— De ce așa mult?

— Știe trei limbi străine și răspunde la întrebări.

— Iar cel din mijloc?

— 2.000 de lei. Știe cinci limbi, cântă și folosește calculatorul.

Omul observă un al treilea papagal, tăcut, într-o colivie aurită.

— Dar acesta? Cât costă?

— 10.000 de lei.

— Uau! Și ce știe să facă?

Vânzătorul ridică din umeri:

— Sincer, nu l-am văzut făcând absolut nimic.

— Atunci de ce e atât de scump?

— Pentru că ceilalți doi îi spun mereu: „Șefu’!”.

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