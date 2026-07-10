Șatra BENZ i-a adus un omagiu lui Nosfe, pe scena de la Beach, Please!: „El e mereu în inimile noastre”

Șatra B.E.N.Z a adus un omagiu emoționant pentru Nosfe pe scena Beach, Please! Membrii trupei au vorbit pentru CANCAN.RO despre colegul pe care nu-l vor uita niciodată și au dezvăluit că artistul este mereu alături de ei. În plus, băieții au mărturisit pe cine ar vrea să vadă la festival și au dezvăluit că unul dintre ei se pregătește să-și sărbătorească ziua de naștere.

Șatra B.E.N.Z a făcut spectacol la Costinești, însă unul dintre cele mai puternice momente ale concertului a fost dedicat celui care a scris istorie alături de ei. Membrii trupei i-au oferit un moment special lui Nosfe în fața miilor de fani prezenți la Beach, Please!, păstrând vie amintirea colegului pe care nu l-au uitat nicio clipă.

Șatra B.E.N.Z : „E cu noi tot timpul”

După concertul incendiar de la Beach, Please!, CANCAN.RO a stat de vorbă cu băieții, care au mărturisit că Nosfe este nelipsit din gândurile lor și că îi dedică de fiecare dată un moment special. Membrii trupei au dezvăluit și că au venit la festival pentru a-l vedea pe Playboy Carti, însă, din păcate, artistul nu a mai ajuns pe scenă. Pe lângă amintirile despre fostul coleg, artiștii au vorbit și despre planurile de după festival. După câteva zile de relaxare, Lu-K Beats se pregătește să-și sărbătorească ziua de naștere, motiv pentru care ia în calcul o nouă escapadă.

CANCAN.RO: Faceți o treabă foarte bună, vreau să vă spun. Și eu vă urmăresc și sunt fanul vostru. Recunosc că eram mai prietenă cu Nosfe. Dar știu că peste tot îl pomeniți și l-ați pomenit și în seara asta?

Șatra B.E.N.Z: Da. Și aseară. E cu noi tot timpul.

CANCAN.RO: Pe cine vreți să vedeți?

Șatra B.E.N.Z: Pentru Playboy Carti și Future, iar eu am eu am venit pentru Șatra B.E.N.Z.

CANCAN.RO: Cum este publicul?

Șatra B.E.N.Z: Extraordinar. Cel mai șmecher public din univers. În ziua zero este cel mai șmecher public.

CANCAN.RO: Ia spuneți-mi, plecați și voi într-o vacanță?

Șatra B.E.N.Z: .Am fost de curând două-trei zile. Vreau să plec, pentru că peste o săptămână vine ziua mea de naștere și vreau să plec.

CANCAN.RO: Ce îi urăm de ziua lui?

Șatra B.E.N.Z: Tot ce își dorește. Să fie cel mai fericit.

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