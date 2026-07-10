Cine este Ines Stana de la „Vocea României” 2026. În ce emisiune de la PRO TV ai văzut-o deja

Filmările pentru sezonul 14 Voce României au început astăzi, 10 iulie, iar în curând fanii show-ului vor putea vedea noi voci surprinzătoare, care se vor lupta pentru marele premiu. Noul sezon îl va avea prezentator tot pe Pavel Bartoși, iar juriul păstrează și el aceeași formulă. Însă, sezonul 14 Voce României aduce și nume noi, iar în acest an Ines Stana se alătură proiectului. În ce emisiune de la PRO TV au văzut-o deja telespectatorii?

Voce României revine cu sezonul 14. Filmările deja au început, iar Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose & Horia Brenciu sunt pregătiți să întoarcă scaunele pentru cele mai spectaculoase voci. De asemenea, și în acest an, experiența Vocea României continuă în mediul digital, prin proiectul Vocea din online. Iar Ines Stana se alătură Mirunei Rumina și celor de la Acoustic Boyz în acest proiect.

Cine este Ines Stana de la „Vocea României” 2026

În acest an, echipa de la Vocea din online se mărește. Miruna Rumina se întoarce pentru al treilea an consecutiv, iar acesteia i se va alătura și Ines Stana. Cu peste un milion de urmăritori pe TikTok și Instagram, Ines Stana se alătură pentru prima dată universului Vocea României.

Tânăra de 28 de ani, din Baia Mare, este cea care va analiza atmosfera din culise, emoțiile concurenților și momentele care nu ajung întotdeauna pe micul ecran. Ines le va prezenta și internauților atmosfera de pe platourile de filmare și s-a arătat cât se poate de încântată de provocarea Vocea României.

„De mică am fost fascinată de Vocea României, era una dintre emisiunile la care ne uitam împreună în familie și sunt extrem de încântată să am ocazia să particip (din culise) la un așa proiect fain, pe social media”, a declarat Ines Stana.

Vocea României nu este primul proiect de la Pro TV în care fanii au putut-o vedea pe Ines Stana. Aceasta a făcut parte și din suita de concurenți ai emisiunii „Trădătorii”, jocul unde strategia și manipularea au fost armele de bază.

„Sunt creator de conținut de câțiva ani, dar de fapt fac asta din copilărie. De la 12 ani îmi plăcea să fac oamenii să râdă și să se simtă bine. Așa a început pasiunea pentru jocuri de rol și umor, iar internetul a devenit, în timp, meseria mea. Practic îmi trăiesc visul! Sunt un om deschis, sincer și prietenos. Îmi plac conexiunile între oameni, asta e tot ceea ce contează, din punctul meu de vedere, în viața reală. M-am născut în Baia Mare, dar m-am mutat de mică la București. Participarea la emisiunea «Trădătorii» este cea mai intensă experiență a vieții mele”, spunea Ines Stana, la începutul show-ului.

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Foto: Instagram