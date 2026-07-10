Cum a reacționat Andreea Bălan după ce a dat nas în nas cu Novak Djokovic la Wimbledon

Andreea Bălan și soțul său, tenismenul Victor Cornea, au fost prezenți la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, unde au avut ocazia să îl întâlnească pe Novak Djokovic. Artista și sportivul au imortalizat momentul alături de fostul lider mondial, considerat unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria tenisului.

Cântăreața și soțul său au împărtășit cu urmăritorii lor fotografii realizate la Londra, surprinse în timpul prezenței la Wimbledon. În mesajul care a însoțit imaginile, cei doi i-au transmis lui Novak Djokovic gânduri de încurajare și i-au urat succes în lupta pentru un nou trofeu pe iarba londoneză.

Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos.

Ce a transmis Andreea Bălan despre întâlnirea cu Novak Djokovic

Atrași de atmosfera unuia dintre cele mai prestigioase turnee de tenis din lume, Andreea Bălan și Victor Cornea au ajuns la Londra pentru a asista la meciurile de la Wimbledon, competiție care se apropie de final.

Cei doi au avut parte de o experiență specială în capitala Marii Britanii, unde s-au întâlnit cu Novak Djokovic. Momentul alături de campionul sârb a fost imortalizat și distribuit pe rețelele de socializare, unde artista a transmis un mesaj dedicat marelui jucător de tenis.

„Amintiri pentru o viață întreagă! A fost o onoare să-l întâlnesc pe cel mai mare din toate timpurile, Novak Djokovic. Sper să câștigi încă un titlu la Wimbledon!”, a transmis Andreea Bălan pe rețelele de socializare.

Novak Djokovic, unul dintre cei mai titrați jucători din istoria tenisului și deținător a șapte trofee cucerite la Wimbledon, continuă lupta pentru un nou succes pe iarba londoneză. Sportivul sârb urmează să dispute semifinala competiției împotriva lui Jannik Sinner, actualul lider al clasamentului ATP, partida fiind programată vineri, 10 iulie, de la ora 17:30.

La rândul său, Victor Cornea este un nume cunoscut în tenisul românesc. Sportivul evoluează în special în proba de dublu, unde a obținut mai multe victorii în competițiile ATP Challenger și a fost convocat pentru a reprezenta România în cadrul Cupei Davis.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit

Anul 2026 a adus momente importante în viața personală a Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cei doi au făcut primul pas oficial în luna aprilie, când și-au unit destinele prin cununie civilă, ceremonia având loc la Primăria Voluntari, din județul Ilfov.

La câteva săptămâni distanță, artista și tenismenul au celebrat căsătoria religioasă în Capitală, urmată de o petrecere fastuoasă organizată pe malul Lacului Buftea. Evenimentul a reunit aproximativ 250 de persoane și a fost amenajat într-un decor spectaculos, cu numeroase aranjamente florale și detalii elegante pregătite pentru o zi specială.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu din anul 2023. La începutul relației, cei doi au preferat discreția și au ales să își țină povestea de dragoste departe de atenția publică.

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