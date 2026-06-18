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Cum a reușit Mădălina Crețan să își găsească liniștea, la patru ani de la moartea lui NOSFE: „Au un loc special în viața mea. Au darul de a-mi schimba instant starea”

De: roxana tudorescu 18/06/2026 | 15:10
Cum a reușit Mădălina Crețan să își găsească liniștea, la patru ani de la moartea lui NOSFE: „Au un loc special în viața mea. Au darul de a-mi schimba instant starea”
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La câțiva ani de la pierderea lui Nosfe, Mădălina Crețan vorbește deschis despre viața ei de astăzi. Soția regretatului artist ne-a povestit cum arată prezentul ei, ce a ajutat-o să meargă mai departe după una dintre cele mai grele perioade din viață și în ce își găsește acum echilibrul și liniștea. Mădălina a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce o face fericită, ce proiecte are și cum reușește să păstreze vie amintirea lui Nosfe în fiecare zi. 

Vă reamintim ca Nosfe, pe numele său real Darius Vlad Crețan, s-a stins din viață pe 16 octombrie 2022, la vârsta de 37 de ani. Artistul era unul dintre membrii fondatori ai trupei Șatra B.E.N.Z. și una dintre figurile cunoscute ale scenei trap din România. Moartea sa fulgerătoare a șocat atât lumea muzicală, cât și pe cei care l-au îndrăgit de-a lungul anilor. „Unchiu’Benz”, așa cum mai era cunoscut în lumea sa, a lăsat în urmă o soție îndurerată și pe fiica lui, Iris, care pe atunci avea 6 anișori.

„Acasă era Darius și foarte rar NOSFE”

CANCAN: Cum arată viața ta în prezent și ce îți ocupă timpul acum?

 Mădălina Crețan: Am o viață foarte plină și frumoasă în perioada aceasta. Radio, podcast și proiectul Curtea 16, un loc de suflet care reunește o școală de muzică, un bistro și o cafenea, unde gătește mama și unde se transformă multe visuri în realitate. Nu pot decât să mă bucur că pot construi proiecte care mă reprezintă și care aduc oamenii împreună.

Nosfe a lăsat în urma sa multă durere
„Mi-a rămas de la el zâmbetul”

CANCAN: Ce te ajută să îți găsești liniștea în zilele mai agitate?

Mădălina Crețan: Muzica mă ajută enorm, mai ales pentru că petrec mult timp în mașină zilele astea. Îmi place vara, lumina ei și energia pe care o aduce. Dar cel mai liniștitor moment al zilei rămâne seara, când mă așez în pat lângă fetița mea.

CANCAN: Care sunt lucrurile mici care îți aduc bucurie acum?

Mădălina Crețan: Mă bucură lucrurile simple: o baie lungă, un masaj, o conversație cu o prietenă sau un serial bun. Și florile au un loc special în viața mea. Au darul de a-mi schimba instant starea și pe ele nu le-aș băga, neapărat, în categoria lucrurilor simple pentru că oamenii care îmi aduc flori știu cât le iubesc, și atunci mă gandesc că e un gest venit din iubire transpus prin ele.

CANCAN: Cum te-ai schimbat ca om în ultimii ani?

Mădălina Crețan: Nu cred că m-am schimbat atât de mult cât mai mult m-am regăsit. Am adunat părți din mine din intreaga-mi viață, mi-am amintit variante ale mele uitate, dar frumoase, care m-au protejat, făcut mândră sau iubită de-a lungul vremii si le-am unit sub Mădălina de azi pe toate. Am învățat să mă cunosc si recunosc mai bine și să fiu mai blândă cu mine însămi.

CANCAN: Ce proiecte sau planuri ai pentru tine pe viitor?

Mădălina Crețan: În mare parte, proiectele mele sunt deja cunoscute. Curtea 16, radio-ul și podcastul ocupă un loc important în viața mea, iar în paralel lucrez la un proiect muzical special legat de NOSFE, dar voi povesti despre asta la momentul potrivit. În ceea ce privește ȘATRA, băieții duc povestea mai departe cum știu ei mai frumos și mai bine, iar eu mă dedic și implic atunci când au nevoie de mine.

Nosfe a murit la vârsta de 37 de ani
„Iris este alinarea mea”

„Adun părți din mine…”

CANCAN: Cât de importantă este familia și oamenii apropiați în viața ta de zi cu zi?

Mădălina Crețan: Familia și oamenii apropiați sunt, fără îndoială, cele mai importante lucruri din viața mea. Sunt profund recunoscătoare pentru oamenii pe care îi am alături. Cred că relațiile autentice sunt cele care dau sens tuturor celorlalte lucruri si nu mă poate convinge nimeni că nu am drepatate atunci când spun că oamenilor le e cel mai bine împreună, fie că vorbim de evenimente frumoase sau triste.

CANCAN: Dacă ar fi să te gândești la NOSFE, într-un mod simplu și personal, ce simți că a rămas mereu cu tine din relația voastră?

Mădălina Crețan: Dincolo de tot, a rămas felul în care iubea oamenii și vedea frumosul în lume. Avea o capacitate rară de a găsi binele în cei din jur și de a se bucura sincer de oameni. Este una dintre cele mai prețioase moșteniri pe care le port cu mine.

CANCAN: Cum arată viața ta de acum, după tot ce s-a întâmplat, și ce te ajută să îți păstrezi echilibrul zi de zi?

Mădălina Crețan: Eu nu cred în coincidențe, în schimb cred foarte tare că tot ce avem de trăit în lumea asta are un sens, pe care fie îl întelegem cât trăim, fie după, și atunci sunt convinsă că viața mea arată exact așa cum trebuie să arate în acest moment. Cu bucurii, provocări și lecții de fiecare zi. Echilibrul meu vine, în primul rând, din recunoștință și din capacitatea de a vedea lucrurile frumoase care există în prezent sau de care am avut parte în acești 40 ani de viață.

CANCAN: Dacă te uiți înapoi la relația cu NOSFE, care este primul lucru frumos care îți vine în minte?

Mădălina Crețan: Râsul. Felul în care comunicam și cât de mult reușea să mă facă să râd, chiar și în cele mai neașteptate situații. Oricât de clișeic ar suna, Darius avea un simț al umorului extraordinar și o bucurie de viață care era imposibil de ignorat. Noi doi puteam să râdem împreună până ni se oprea respirația chiar și de la cele mai banale lucruri pe care vi le puteți imagina.

„Mă certa mereu că trec oamenii prin filtrele mele”

CANCAN: Cum era NOSFE acasă, dincolo de artistul pe care îl vedea toată lumea?

Mădălina Crețan: Acasă era Darius și foarte rar NOSFE. Un om, soț și tată prezent, atent și foarte iubitor. Poate mai blând decât și-l imaginau mulți, dar cu siguranță extrem de dedicat oamenilor pe care îi iubea. Un bărbat care spăla vase, care aduna rufe de la uscat, care gătea de câte ori avea ocazia, care venea la mine înainte să iasă pe ușă să mă întrebe dacă îmi place cum s-a îmbrăcat, un tată care se juca foarte mult cu fetița lui, o gazdă extraordinară, un vecin glumeț și respectuos. Era omul despre care învățam în codul bunelor maniere, dar cu amprenta lui diferită, specială.

Nosfe era unul dintre fondatorii trupei Șatra B.E.N.Z.
Unchiu’ Benz, artistul iubit de mii de oameni

CANCAN: Ce simți că ți-a lăsat el ca om, dincolo de muzică și de amintiri?

Mădălina Crețan: Dacă ar fi să aleg un singur cuvânt, acela ar fi înțelepciune. Avea o înțelegere profundă a vieții și a oamenilor. Mă bucur că o parte din această perspectivă a rămas cu mine și mă însoțește și astăzi. Mă certa mereu că trec oamenii prin filtrele mele și îmi zicea întotdeauna același lucru: „Mă, baby, nu mai zice așa, pentru că tu nu știi cum a crescut omul ăla, nu știi ce experiențe de viață a avut care l-au adus în punctul în care se comportă sau reacționează diferit de cum o faci tu!” Iar cuvintele astea îmi răsună în minte și acum și sunt convinsă că o vor face pentru totdeauna. Ba mai mult, le pasez mai departe către fetița noastră.

CANCAN: În momentele mai grele, cum reușești să mergi mai departe și ce te ține puternică?

Mădălina Crețan: Primul răspuns este întotdeauna Iris. Ea este, clar, motivația mea cea mai mare. Dar mă ajută și felul meu de a fi: Nu uit niciodată să fiu recunoscătoare pentru viața mea și pentru toate experiențele sau rolurile care m-au format. Știu că sunt o femeie care nu renunță ușor, un om care iubește profund, un om implicat și dedicat, iar astea, cred eu, sunt calitățile unui om care nu se abate ușor de la planul lui. La un moment dat trebuie să înțeleagă și viața asta că ori e ca mine, ori e ca mine! 😊

NU RATA: Nosfe, comemorat de familie, prieteni și colegi. Artistul ar fi trebuit să împlinească 41 de ani

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