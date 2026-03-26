Nosfe, comemorat de familie, prieteni și colegi. Artistul ar fi trebuit să împlinească 41 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 26/03/2026 | 14:48
Pe 24 martie, Nosfe ar fi împlinit 41 de ani, iar momentul a fost marcat cu emoție de cei care l-au iubit și apreciat. Soția sa, Mădălina Crețan, alături de prieteni și colegi, i-au adus un omagiu, păstrându-i vie amintirea. În această toamnă se vor împlini patru ani de la dispariția fulgerătoare a rapperului. În sufletele celor care l-au cunoscut este o pierdere care încă se resimte profund.

Ziua de naștere a artistului nu a trecut neobservată. A fost un prilej de reculegere și rememorare a momentelor petrecute alături de el. Membrii trupei Șatra B.E.N.Z au transmis, la rândul lor, mesaje pline de emoție și au publicat imagini din perioada în care Nosfe făcea parte din proiectul care l-a consacrat. Relația dintre membrii trupei a fost una strânsă, iar dispariția sa a lăsat un gol greu de umplut.

Ce mesaj a postat What’s Up pe rețelele de socializare

Un omagiu special a venit și din partea lui What’s Up, unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Nosfe. Artistul a publicat un mesaj sincer și încărcat de regret pe rețelele de socializare. Cântărețul și-a cerut iertare pentru momentele în care l-a supărat. Totodată, a redistribuit videoclipul unei piese realizate împreună cu Nosfe și Șatra B.E.N.Z în urmă cu șapte ani, readucând în atenție amintiri prețioase.

Sursa foto: Instagram

„Iartă-mă, frate, pentru toate momentele în care te-am supărat, pentru când te-am tulburat cu nebunia mea. Am avut împreună momente frumoase și de neuitat. Iar pentru azi, iartă-mă, ți-am scris data de naștere greșit peste tot. La mulți ani în Rai”, a fost mesajul transmis de What’s Up pe Instagram.

La rândul lor, membrii Șatra B.E.N.Z au continuat seria omagiilor. Ei au publicat mai multe imagini sugestive și un mesaj emoționant prin care au subliniat că Nosfe nu va fi uitat niciodată, iar muzica sa va rămâne mereu vie în inimile fanilor.

„24 martie 1985 s-a născut Darius Vlad Crețan. Cei mai mulți dintre voi îl cunoașteți ca NOSFE. Indiferent de ce s-a întâmplat pe 16.10.2022, noi alegem să vorbim despre el veșnic la timpul prezent. La mulți ani, fratele nostru! Să fii fericit! Ne vedem la studio. Ochii care nu se văd pier/ Mai puțin ochii tăi albaștri / Au locul lor păstrat veșnic în cer / Îi știu acolo privind dintre aștri”, au scris membrii Șatra B.E.N.Z, pe Instagram.

