NOSFE, pe scenă la Arenele Romane! Trupa Șatra B.E.N.Z. i-a adus un omagiu cu ajutorul inteligenței artificiale

Ultimul concert la care a participat Nosfe a fost în toamna anului 2022, atunci când nimeni nu avea de unde să știe că va fi ultima lui prezență pe o scenă. Recent, membrii trupei Șatra B.E.N.Z au organizat un moment emoționant în timpul unui concert la Arenele Romane. Fanii au fost cutremurați!

Darius Crețan, cunoscut cu numele de scenă Nosfe, a murit pe data de 16 octombrie 2022, la vârsta de 37 de ani. Membrul trupei Șatra B.E.N.Z a fost găsit fără suflare în locuința sa din Balotești de către soția lui, Mădălina. Artistul ar fi simțit cum i se face rău, iar în următoarea secundă a căzut din picioare.

După ce și-a găsit soțul fără suflare, Mădălina Crețan a sunat la 112, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu am mai putut face nimic pentru viața lui Nosfe, fiind nevoiți să declare decesul. Potrivit raportului medico-legal, artistul a suferit un infarct.

Șatra B.E.N.Z, moment emoționant pentru Nosfe

Durerea provocată de moartea lui Nosfe nu poate fi uitată nici acum de cei care l-au cunoscut și l-au iubit. Sfârșitul său brusc și prematur a afectat o întreagă comunitate, atât familii, cât și fani, artiști și tineri care au crescut pe ritmurile muzicii sale.

La trei ani de la moartea artistului, trupa Șatra B.E.N.Z s-a reunit în componeța sa inițială pe scena de la Arenele Romane. În memoria lui Nosfe, membrii trupei au instalat un ecran LED pe scenă, pe care a fost proiectată imaginea lui Nosfe cu ajutorul inteligenței artificiale, în timp ce cânta și interacționa cu publicul – vezi AICI foto.

În acele momente, membrii trupei sale au amuțit pe scenă și au lăsat proiecția să curgă în ritmul melodiei interpretate de Nosfe, unul dintre fondatorii formației. Momentul a fost unul memorabil, iar zeci de spectatori au rămas impresionați de modul inedit în care artiștii au ales să îl comemoreze pe Darius Crețan.

Soţia lui Nosfe vorbeşte deschis despre o nouă relaţie, la trei ani de la moartea artistului: “Eu când dau dragostea, o dau x 10”

Semnul divin pe care Mădălina Crețan l-a primit de la Nosfe, după ce fiica lor a ieșit învingătoare de la o competiție: ”Conexiunea rămâne!”