Soţia lui Nosfe vorbeşte deschis despre o nouă relaţie, la trei ani de la moartea artistului: “Eu când dau dragostea, o dau x 10”

Au trecut aproape 3 ani de când rapperul NOSFE s-a stins din viață subit, lăsând în urma sa o soție îndurerată, o fiica care va crește fără prezența tatălui, sute de piese nelansate și fani care îl iubesc. Mădălina Crețan, femeia care i-a fost alături până în ultima clipă este în continuare sfâșiată de durere, dar, cu putere, încearcă să meargă mai departe și să ducă până la bun sfârșit visurile soțului care a plecat mult prea devreme. Femeia a oferit declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre premoniții, o nouă iubire, dar și despre problemele pe plan financiar.

Mădălina Crețan este o femeie cât se poate de puternică. După decesul soțului ei, viața sa a luat o întorsătură neașteptată. Se ocupă de trupa ȘATRA B.E.N.Z, a început un podcast și, nu în ultimul rând, îi este alături fiicei sale, Iris. Avem toate detaliile despre planurile sale de viitor, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Lacrimile încă sunt prezente”

Mădălina Crețan este o femeie cât se poate de optimistă, privind întotdeauna partea plină a paharului. Fără să pună accent pe problemele și haosul din viața ei, bruneta găsește întotdeauna echilibrul.

CANCAN.RO: Ce planuri și ce proiecte ai pentru următoarea perioadă?

Mădălina Crețan: Multe, și acum, pentru că am să ți le enumăr ție, există posibilitatea să mă și panichez. Momentan se lucrează intens la pregaătirea show-ului aniversar al trupei unde vor fi foarte multe momente dedicate lui Darius, ba chiar încercăm să îl avem pe scenă cu noi, printr-o hologramă, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în România. Apoi, din iarnă, voi începe emisiunea mea la primul radio dedicat muzicii urbane din România, Urban FM. Am să continui podcastul Nevoia De Oameni, iar pe final de septembrie șpi octombrie, merg cu Iris la competițiile de gimnastică (Iași, Bulgaria, Timișoara). Și ar mai fi, dar mai păstrăm și elementul surpriză.

CANCAN.RO: Cum este Iris? Știm că face gimnastică. Crezi că sportul o întărește și o ajută să treacă peste momentele dificile din viața voastră?

Mădălina Crețan: Iris e bine. Dar, ca și mine, momentele de dor și, pe alocuri, lacrimile încă sunt prezente și nu știu, real, dacă vor dispărea vreodată definitiv, dar cu siguranță sportul în viața ei a cântărit extraordinar de mult in tot procesul ei de integrare și vindecare.

CANCAN.RO: Ai avut vreodată premoniții sau vise care să îți prevestească ceva bun/rău? Daca da, oferă-ne un exemplu.

Mădălina Crețan: Am avut de când mă știu și premoniții si vise premonitorii, iar cea mai recentă premoniție a fost acum, la Untold, când cu cateva zile înainte sa plec mi-am imaginat si m-am intrebat cum ar fi să fie o cerere în căsătorie pe scena pe care au cântat băieții, și practic Bruja a fost cerută în căsătorie în ultima zi de festival. Și m-am limitat, cumva, la cel mai puțin complicat exemplu pentru că unele mi se par si mie fantazmagorice.

CANCAN.RO: Cum vă descurcați pe plan financiar?

Mădălina Crețan: Cu ups and downs, ca toata lumea, cred. Avem momente bune și momente în care suntem mai atente la ce și cum cheltuim, sau cum îmi place mie sa spun… Momente în care suntem “în refacere de bugete”, dar da, ăsta este unul din stresurile mele cele mai mari, ca mamă singură.

Mădălina Crețan, despre un nou bărbat în viața ei: „Să mă simt protejată, alintată, iubită”

Soția lui NOSFE a vorbit deschis despre posibilitatea unei noi povești de dragoste în viața ei. Este, oare, pregătită să iubească din nou?

CANCAN.RO: Crezi că ești pregătită să iubești din nou?

Mădălina Crețan: Uneori cred că da, uneori cred că nu, iar acel “da” probabil vine din nevoile mele de femeie, de a mă simți protejată, alintată, iubită sau ,pur și simplu, din nevoia de a împărtăși și bunele și relele cu un partener de viață, iar “nu-ul” vine dintr-o singură întrebare:“Oare mai există vreun bărbat capabil să ne iubească în halul în care ne-a iubit Darius?”, și asta nu pentru că nu suntem noi demne de iubire, dar pentru că Darius a fost făcut din alt aluat și cum zice el pe o piesă: “Eu când dau dragostea, o dau x 10” și n-a mințit.

CANCAN.RO: Dar Iris crezi că ar accepta pe altcineva în viața voastră?

Mădălina Crețan: La Iris, în principiu, răspunsul e cam la fel. Cu siguranță simte nevoia unei prezențe masculine în viața ei, dar în același timp, bărbatul ăla ar trebui sa fie foarte puternic să o poată auzi vorbind despre tati aproape zilnic și să poată să îi ofere iubire fără să se frustreze. Destul de complicat, nu?

CANCAN.RO: În două luni se fac 3 ani de când NOSFE nu mai este fizic aici. Cum este perioada asta pentru tine?

Mădălina Crețan: Extrem de ocupată. Poate că este și o coincidență, dar observ deja un pattern, din anii trecuți. Mă aglomerez destul de mult în perioada asta ca să nu am foarte mult timp la dispoziție pe care să îl petrec cu gândurile mele, pentru că de fiecare dată cand o fac, mă transpun în 16 octombrie 2022 și practic retrăiesc fiecare sentiment de atunci la aproape aceeași intensitate. Pe scurt, nu e o perioadă deloc ușoara, dar îi fac față cum pot eu mai bine.

CANCAN.RO: Un sfat pentru femeile care trec prin ceea ce ai trecut tu. Cum ți-ai castigat puterea?

Mădălina Crețan: Am să răspund, poate clișeic, iubirea. Pentru mine a fost cea mai puternică motivație. Nu am încetat să îl iubesc pe Darius, pe tata și pe Dumnezeu pentru că acum, cumva, ei sunt unul lângî altul. Nu am încetat să îmi iubesc copilul, mama, prietenii și nu în ultimul rând, pe mine. Atât le-aș sfătui pe femei: Să nu cadă pradă amărăciunii.

