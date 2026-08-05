Cristina ICH, zero regrete după ce i-a „suflat” soțul celei mai bune prietene: „Dacă aș da timpul înapoi, aș face fix la fel!”

Au trecut aproape doi ani de când povestea dintre Cristina ICH și Daniel Niculae a aruncat în aer showbiz-ul românesc. Între timp, lucrurile s-au liniștit, iar influencerița și afaceristul și-au trăit în liniște povestea de iubire care a debutat într-un mod interesant. Ironică, așa cum o știm Cristina ICH a făcut de curând o serie de afirmații care au luat pe toată lumea prin surprindere. Afirmații referitoare la modul în care șatena a ajuns să aibă o relație cu fiul lui Don Pepe. Iat-o pe Cristina, care ne spune tuturor, cu o doză de sarcasm, că: „să fii spărgătoare de case e un compliment”.

În lumea pestriță a showbiz-ului există scandaluri care țin trei zile, scandaluri care țin o săptămână și scandaluri care refuză efectiv să moară. Acesta face parte din ultima categorie. Și chiar dacă se așterne la un moment dat liniștea, iată cum Cristina ICH are grijă să resusciteze situația. Au trecut aproape doi ani de când CANCAN.RO vă dezvăluia una dintre cele mai suculente povești ever.

Influencerița a poftit la soțul celei mai bune prietene și i l-a sustras fără să stea o secundă pe gânduri, dar despre această poveste ne vom reaminti imediat, pentru că, nu-i așa, ar fi și păcat să nu aducem în atenția tuturor, din nou, întreaga poveste. Deocamdată, să ne axăm pe declarațiile pe care le-a făcut Cristina pe rețelele de socializare.

Cristina ICH: „Dacă aș da timpul înapoi, aș face fix la fel”

Cristina a așteptat ca toată lumea să se obișnuiască cu ideea. Își etala povestea de dragoste pe care o trăia cu fiul lui Don Pepe într-un mod relativ discret. Mai „scăpa” câte o imagine cu ei doi ocazional, la story, prin care le arăta tuturor cât de îndrăgostită e și ce bine merge relația. Se prea poate ca unii urmăritori să fi făcut de-a lungul timpului diverse comentarii referitor la acest love-story controversat. Dar Cristina a tăcut. A tăcut azi, a tăcut mâine. A tăcut până când s-au făcut aproape doi ani de la marele „reveal” al poveștii care a explodat. Iar de curând, a decis că e timpul să mai „bage puțin bățul prin gard”, așa cum ar spune unii. Cuvintele șatenei spun totul, luați, citiți și vă minunați!

Să fii homewrecker (spărgătoare de case) este un compliment, nu e o jignire. Vă dați seama? Să fii acest tip de femeie fatală care bați din palme, poți lua pe cineva, să faci praf, să-ți cadă la picioare. E un compliment. Vă dați seama cât de senzuală, superbă, femme-fatale trebuie să fii ca să reușești așa ceva? Trebuie doar să pocnesc din degete și gata, a murit, a murit și nimeni nu l-a mai resuscitat. Dacă aș da timpul înapoi, la fel aș face, fix la fel. Unele dintre voi sunteți supărate că unele pot și voi nu puteți, dar puteți să-mi rămâneți fidele pe pagină și vă învăț și pe voi, a spus Cristina ICH pe pagina ei de Instagram.

Sigur, există o doză de ironie în spatele cuvintelor Cristinei, evident. Însă, dacă e să privim la povestea din spate, unii ar putea considera că e too much. Așadar, să facem o scurtă recapitulare. Totul a explodat în toamna lui 2024, când CANCAN vă dezvăluia că între Cristina Ich și Daniel Niculae s-a înfiripat o relație, într-un mod nu tocmai „creștin”. El era căsătorit cu Bianca Taban, care era una dintre cele mai bune prietene ale influenceriței. Fiul ”făuritor” de blocuri și Bianca și-au unit destinele la hotelul Hermitage, de la Monte Carlo. Viața de cuplu a decurs minunat, Bianca a și adus pe lume un copilaș, însă lumea de basm avea să se năruie brusc, odată cu apariția Cristinei ICH în viața Biancăi. Fosta noră a lui Victor Pițurcă a colaborat în primă instanță cu Bianca (care se intersecta cu lumea modei și și-a deschis o afacere în domeniu), însă chimia dintre ele le-a făcut să fie de nedespărțit și în scurt timp au devenit BFFs.

Doar că pe a noastră Cristina a năpădit-o chimia și la soțul Biancăi. A așteptat momentul oportun, care, culmea, a fost la petrecerea fastuoasă de la Guérite, în sudul Franței, lângă Cannes, acolo unde Bianca și-a serbat ziua de naștere. Martorii oculari de atunci spuneau că apariția semi-transparentă și mega-senzuală a Cristinei nu a putut fi trecută cu vederea de fiul lui Don Pepe, care a fost vrăjit iremediabil de ea. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII). Iar de aici până la „trădarea anului” nu a fost decât un pas.

Povestea de dragoste dintre Cristina ICH și Daniel Niculae a evoluat pe repede înainte

Evident, Bianca a mirosit că e ceva în neregulă, iar după un du-te-vino de câteva luni, constructorul i-a cerut soțioarei să se despartă, dar „partajul” nu prea a avantajat-o pe Bianca, care, totuși, s-a ales cu un superb Ferrari verde și încă alte câteva lucrușoare. Prima inaugurare a relației fiului lui Don Pepe și a influenceriței în „creme de la creme” a avut loc la nunta opulentă de la Paris a „prințișorului Catena” cu „miss Opticris”. Cristinica și-a făcut apariția la brațul proaspătului iubit, fără să-i mai pese de nimeni și nimic. Însă apariția lor a fost presărată și cu ceva picanterii, și chiar au fost la un pas să dea nas în nas cu Bianca (care e prietenă bună cu mireasa), însă n-a mai fost invitată (VEZI AICI IMAGINI ȘI DETALII DE LA PARIS).

La scurt timp, Cristina și-a asumat relația, cu o postare mai cu perdea, în care își etala ceasul primit cadou, un Baignoire watch de 31.600 euro (MAI MULTE DETALII AICI), apoi a venit „bomba”. Daniel Niculae n-a pierdut prea mult timpul și a cerut-o pe Cristina de soție (de ziua ei) , cu un inel de aproape jumătate de milion de euro, care nu prea ridica la nivelul celui pe care afaceristul i l-a oferit fostei soții, dar era un inel, iar pentru Cristina a fost minunat (VEZI AICI). În iarna anului trecut, Cristina a mai avut ceva răbufniri în online, atacată fiind de valul de comentarii acuzatoare despre relația ei. La vremea aceea, a fost vizibil deranjată de lucrurile care se spuneau despre ea.

Lucrurile se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple. Nu îi spui inimii de cine te îndrăgostești în viață, și asta vorbesc în general, de cine-ți place, cu cine ai chimie, cu cine nu. Trebuie să faci lucrurile corect în viață. Fă-le tu! Nu sunt sfântă, umblu printre voi, sunt pe pământ. Dacă eram vreo sfântă aveam icoană în biserică, spunea influencerița pe Instagram.

Iată că vedem o discrepanță destul de mare între Cristina de atunci și Cristina de acum. „Deranjul” s-a transformat în ironie și într-o asumare cel puțin interesantă. Însă nu ai cum să nu te întrebi dacă oare chiar era cazul să specifice cu subiect și predicat (chiar dacă într-un mod sarcastic) că să fii spărgătoare de case e o mândrie.

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Cristina Ich și Daniel Niculae, mai îndrăgostiți ca niciodată! Ce declarație i-a făcut afaceristul