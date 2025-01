Cristina Ich și Daniel Niculae, mai îndrăgostiți ca niciodată! Ce declarație i-a făcut afaceristul

Cristina Ich și Daniel Niculae formează, fără îndoială, unul dintre cele mai discutate cupluri ale momentului. Cei doi și-au ținut inițial relația departe de ochii publicului, dar pe măsură ce sentimentele lor s-au aprofundat, au început să împărtășească cu fanii momente din viața lor personală. Acum, relația lor este în centrul atenției, iar gesturile romantice nu lipsesc.

După ce Cristina Ich a confirmat public că trăiește o poveste de dragoste frumoasă și liniștită alături de Daniel Niculae, cei doi și-au obișnuit urmăritorii cu imagini din vacanțele lor spectaculoase și clipele petrecute împreună. Este evident că fericirea se citește pe chipul influenceriței, care radiază alături de partenerul său.

În luna septembrie, CANCAN.RO a dezvăluit un adevărat amantlâc cu iz de scandal. (VEZI AICI) Călătorind în destinații de vis și bucurându-se de fiecare moment împreună, cei doi par să formeze un cuplu solid. Daniel Niculae, cunoscut pentru discreția sa în viața personală, se dovedește a fi un bărbat atent și grijuliu, dedicându-se complet relației și fericirii partenerei sale.

De altfel, recent, relația lor a atras și mai mult atenția publicului, după un gest inedit venit din partea lui Daniel. Deși până acum a fost rezervat în a-și arăta sentimentele pe platformele online, se pare că lucrurile s-au schimbat. Cuplul a făcut deliciul fanilor prin postările lor, dovedind că sunt mai apropiați ca niciodată.

Între timp, Cristina Ich a trebuit să gestioneze și un val de speculații care au apărut după publicarea unei imagini pe rețelele de socializare. O simplă fotografie a fost suficientă pentru ca urmăritorii să înceapă să facă presupuneri despre o posibilă sarcină. Această situație a stârnit un val de discuții, iar influencerița a decis să abordeze subiectul direct. Tânăra a spus clar că nu este însărcinată și că dacă ar fi fost ar fi spus.

„Credeți că eu dacă aș fi fost însărcinată aș fi anunțat așa, printr-un comentariu? M-au și sunat câțiva să mă întrebe dacă sunt însărcinată și le-am zis că nu. Într-adevăr, cât am fost însărcinată cu Noah am ascuns sarcina cât am putut, vreo 6 luni, dar acum nu e cazul. Nu aș mai face la fel. Un copil e o bucurie, adică nu aș minți.”, a spus Cristina Ich pe social media.