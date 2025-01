Primele declarații ale Cristinei ICH despre sarcină. CANCAN a detonat bomba începutului de an în lumea bună

Începutul anului a adus în lumea mondenă o adevărată bombă: Cristina ICH, frumoasa influenceriță cunoscută pentru aparițiile sale de senzație, ar fi însărcinată! Însă, se pare că telenovela va deveni tot mai interesantă. Cei care o urmăresc erau deja convinși că ea și noul său logodnic (fiul milionarului din imobiliare) urmează să devină părinți, iar vestea unei noi „mici minuni” în familia lor a fost ca o adevărată fantezie.

În luna septembrie, CANCAN.RO a dezvăluit un adevărat amantlâc cu iz de scandal. (VEZI AICI) Povestea s-ar putea lăuda cu un scenariu demn de un serial Netflix. Cristina Ich a spart casa celei mai bune prietene, Bianca Taban, fără niciun fel de remușcări. Iar în loc de regrete, influencerița s-a „cuplat” rapid cu soțul acesteia, nimeni altul decât fiul lui Don Pepe, un adevărat „playboy” al imobiliarelor. Totul s-a petrecut sub ochii tuturor, iar când pozele au apărut în mediul online, șatena a decis că nu mai e cazul să tacă. Așa că și-a asumat relația cu milionarul Daniel Niculae, fără vreo ezitare.

Între timp, povestea lor a avansat serios și, un micuț ar fi perfect pentru a adăuga un strop de magie acestui început de an. Dar, desigur, cine poate ști ce rezervă viitorul? „Niciodată să nu spui niciodată”, nu-i așa?

Cristina a decis să pună capăt speculațiilor. Cum? Cu o declarație directă și clară, pe care nu mulți se aștepta să o audă. Într-un mesaj în mediul online, influencerița a transmis că nu este însărcinată și că, dacă ar fi fost, ar fi spus acest lucru fără ezitare, așa cum a făcut și atunci când a fost însărcinată cu primul său copil, Noah.

Cristina a fost destul de clară în mediu online și nu s-a mai ținut de glume: un copil este o bucurie, iar ea nu are de ce să ascundă nimic. Iar în ceea ce privește relația cu „iubi” se pare că lucrurile sunt la fel de fericite ca întotdeauna. Însă… un frățior sau o surioară pentru fiul din relația cu Alex Pițurcă, pare că ar duce firul telenovelei la un alt sezon.

„Credeți că eu dacă aș fi fost însărcinată aș fi anunțat așa, printr-un comentariu? M-au și sunat câțiva să mă întrebe dacă sunt însărcinată și le-am zis că nu. Într-adevăr, cât am fost însărcinată cu Noah am ascuns sarcina cât am putut, vreo 6 luni, dar acum nu e cazul. Nu aș mai face la fel. Un copil e o bucurie, adică nu aș minți.”, a spus Cristina Ich pe social media.

Cristina ICH și Daniel Niculae sunt atât de îndrăgostiți încât nu se pot abține să-și afișeze afecțiunea nici măcar în public. Imediat ce au ieșit din bolidul milionarului, cei doi s-au lipit unul de celălalt ca niște magneți. Și, desigur, Cristina nu putea să treacă neobservată! Și cum dragostea lor pare să ajungă la un alt nivel, nu e de mirare că zvonurile despre un copil în viața lor au început să prindă contur. Poate că un micuț ar fi exact ceea ce le lipsește pentru a completa tabloul perfect al acestei povești de iubire care pare ruptă din filme. Poate că 2025 va fi anul în care „iubi” și Cristina ICH vor deveni părinți, dar până atunci, fanii șatenei așteaptă un nou episod.

Cristina ICH a pus lucrurile la punct pentru o urmăritoare curioasă: „Nu am iubit, am logodnic!” Și, ca să nu lase loc de interpretări, influencerița a explicat că fiul lui Don Pepe și-a luat inima-n dinți și a făcut pasul cel mare. A cerut-o! Ei bine, CANCAN.RO a aflat că povestea s-a întâmplat chiar de ziua șatenei, la sfârșitul lunii noiembrie. (VEZI AICI) Da, da, în timp ce unii primesc cadouri obișnuite, Cristina primește inele de logodnă. Cum să nu fie toată lumea geloasă?

„Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act, dar ca să vă liniștiți, de cerut am fost cerută. Acel inel pe care l-am postat este inelul meu de logodnă. Nu am fost niciodată disperată.(…) Când se va întâmpla, se va întâmpla, dacă nu se va întâmpla, viața nu știi niciodată ce îți rezervă. (…) Relația durează atâta timp cât există iubire. Nimic nu îți asigură nimic. Nici inelul de logodnă, nici căsătoria, că așa cum te căsătorești, așa poți să divorțezi. Nici copilul, că dacă se desparte de mamă nu înseamnă că se desparte și de copil. (…) Oamenii stau împreună atâta timp cât există înțelegere și iubire. Atât.”, a transmis Cristina Ich pe Instagram.