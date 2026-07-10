Cadoul cu care Tavi Clonda a impresionat-o pe Gabriela Cristea. Nu a dat bani pe el

Gabriela Cristea a fost mai sinceră ca niciodată despre relația pe care o are cu Tavi Clonda. Aceasta a mărturisit pe rețelele de socializare cum a impresionat-o partenerul ei de viață. Aspectul care a atras atenția în rândul fanilor a fost că nu a fost un cadou de lux, ci un simplu gest.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt foarte activi în mediul online, acolo unde împărtășesc momente emoționante din căminul lor conjugal. Recent, fosta prezentatoare TV i-a surprins pe fani cu un mesaj uluitor prin care povestea despre cadoul pe care i l-a făcut soțul ei.

Cadoul pe care i l-a făcut Tavi Clonda soției sale, Gabriela Cristea

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt dovada că iubirea nu se măsoară în cadouri scumpe. De curând, vedeta a spus asta chiar în mediul online, atunci când a povestit cu mândrie că soțul ei s-a întors din Brașov cu o surpriză inedită. Soțul i-a oferit un buchet de margarete culese chiar de el.

Nu valoarea unui buchet mă emoționează. Ci gândul din spatele lui. De-a lungul anilor am primit multe flori. Și de fiecare dată m-am bucurat de ele. Dar astăzi, Tavi s-a întors de la Brașov cu un buchet de margarete culese chiar de el. Poate că pentru unii sunt doar niște flori de câmp. Pentru mine sunt dovada că iubirea nu se măsoară în preț, ci în atenție. În timpul pe care cineva îl oprește din drumul lui doar ca să te facă să zâmbești, a scris Gabriela Cristea pe Facebook.

Gabriela a continuat, precizând că o relație de lungă durată se menține doar prin gesturi mici, care demonstrează grija și iubirea. În plus, este de părere că întrebările simple fac diferența.

Cred că, după mulți ani împreună, nu marile declarații țin o relație vie. Ci gesturile mici, repetate. O floare culeasă din curtea casei. O cafea făcută fără să o ceri. O întrebare simplă: «Cum te simți azi?». Fericirea nu vine întotdeauna în ambalaje spectaculoase. Uneori vine cu un buchet de margarete ținut cu grijă până acasă, a mai adăugat ea.

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