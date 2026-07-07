Cu ce efecte adverse s-a confruntat Gabriela Cristea, după ce a început tratamentul care a ajutat-o să dea jos 30 de kilograme

Gabriela Cristea (51 de ani) a decis să pună capăt tuturor speculațiilor care au circulat în ultimele luni despre transformarea ei spectaculoasă. După ce aparițiile sale au stârnit sute de comentarii în mediul online, vedeta a dezvăluit cum a reușit să scape de aproximativ 30 de kilograme. Ea a făcut multe sacrificii pentru a arăta impecabil.

Prezentatoarea TV a spus că schimbarea nu s-a produs peste noapte și că nici nu a apelat la soluții-minune. Din contră, ea susține că întregul proces a fost atent urmărit de un medic diabetolog și că a ales să vorbească public despre acest subiect tocmai pentru că prea multe persoane încep astfel de tratamente fără să știe la ce riscuri se expun.

Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme

Soția lui Tavi Clonda a povestit că își face analize o dată la 3-4 luni și că a fost atent monitorizată de medici în perioada în care făcea tratament cu inhibatori.

„Am un an de zile de când m-am apucat și am făcut tratament cu inhibitori, sub supraveghere medicală, de altfel să știi că și vorbesc despre asta în podcasturile mele, în primul episod de podcast și în cel care a intrat recent am chiar un medic diabetolog care mă și supervizează, mă supraveghează și care este o super profesionistă, care m-a ajutat să slăbesc încet, dar bine. Pentru că e foarte important acest aspect.

Am citit de curând „Gabriela Cristea a reușit să topească 30 de kilograme într-un timp record’. Nu! Un an nu este deloc record și ideea e că în anul ăsta nu m-am stresat deloc și m-am simțit și super bine. Ceea ce este important. Am hotărât să vorbesc despre tratamentele astea pentru că sunt un subiect tabu, pentru că oamenii nu sunt informați și au niște preconcepții care nu au nicio legătură cu realitatea și mai sunt niște neaveniți care vin și spun niște inepții și nu au legătură cu realitatea. În primul rând că un medic te supervizează, eu fac analize cam la 3-4 luni odată. Acum probabil că o să răresc și o să ajung spre 6 luni, pentru că deja am intrat în zona de scădere a tratamentului. Și mă simt și foarte bine”, a povestit Gabriela Cristea.

O poftă i-a stricat o săptămână întreagă

Gabriela Cristea a mai spus că tratamentul i-a schimbat complet relația cu mâncarea. Vedeta a încercat de două ori să guste din preparatele fast-food pe care le consuma în trecut, însă reacția organismului a fost una extrem de neplăcută. Ea a declarat că este mulțumită de cum arată și că nu mai vrea să slăbească.

„Teoretic eu nu mai vreau (n. red. să slăbească), dar medicul meu, diabetolog, spune că ar trebui totuși să mai dau câteva kilograme ca să ajung la greutatea optimă și de acolo să pot să mă și „așez’. Dar nu mai mult de 2 kilograme. Tocmai de aceea tratamentul meu a devenit foarte ușor și lejer acum și e din ce în ce mai lejer, mai lejer, mai lejer. Pentru cei care spun, „lasă că peste un an o să fii dublă’, da, o să fiu dublă dacă nu termin tratamentul și dacă nu continui perioada de întreținere. Pentru că nu este niciun secret, oricum ai slăbi și cu dietă de la nutriționist, și cu… oricum ar fi, înfometare, orice metodă ai alege, dacă te oprești după aceea și nu mai faci nimic și crezi că organismul tău gata și-a primit doză de orice, kilogramele se reîntorc. Ce te ajută… tratamentul ăsta este să te învețe într-un an de zile, minim un an trebuie să ții tratamentul ăsta, este cum să mănânci. Pentru că efectiv și dacă ești needucat și dacă ești hapsân cu mâncarea, nu poți. Eu, de exemplu, am mâncat de două ori junk food într-un an de zile pentru că odată nu am mai simțit nevoia. Am mâncat, efectiv, din amintiri – „Hai, mă, că n-am mâncat demult’. Și am mâncat de două ori și mi-a fost rău de fiecare dată câte o săptămână. Și când spun că am mâncat junk food e un fel de a spune, pentru că am mâncat trei guri dintr-un cheeseburger și două aripioare. Și de fiecare dată mi-a fost rău câte o săptămână. Și atunci când nu te simți bine și ai disconfort…”, a dezvăluit vedeta.

Gabriela Cristea a tras un semnal de alarmă

Soția lui Tavi Clonda a mai spus că, în cazul ei, efectele adverse au fost minore și au apărut mai ales atunci când i-au fost modificate dozele. Cu toate acestea, vedeta a avertizat că tratamentul nu trebuie urmat niciodată fără recomandarea unui medic.

„Iar apropo de efectele adverse, sunt efecte adverse doar dacă mănânci prost. Cel puțin în cazul meu. Și într-adevăr am mai avut ceva simptome, dar care s-au rezolvat într-o săptămână, când am mărit dozele. La schimbarea de doză. Am avut niște stări de greață, dar suportabile, adică nu e nimic ieșit din comun. Poate am avut și niște probleme digestive, dar nu atât de grave, care s-au rezolvat într-o zi. În rest, nu. Și toată lumea spune, „dar faci pancreatită’, nu faci pancreatită decât dacă ai istoric de pancreatită personală, nu în familie și chiar și atunci se pot elimina factorii care au dus la pancreatită și sub supraveghere medicală poate mai mare decât ca mine, care n-am avut aceste probleme, se poate face tratament. Dar important e să nu faci tratament tu cu tine, că ești tu medic. Să faci cu medicul. Asta e ideea”, a mai spus Gabriela Cristea.

VEZI ȘI: Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta ei de tiramisu. Cum îl prepari pas cu pas

Cum a fost surprinsă Gabriela Cristea în propria curte. Imaginea care i-a uimit pe fani