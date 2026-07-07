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Jasmine Ianțu, certată de noul iubit în văzul tuturor! S-a lăsat cu scandal în LOFT după câteva pahare

De: Andrei Iovan 07/07/2026 | 21:21
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Dacă pentru unii o seară în Loft se transformă într-o poveste de dragoste, pentru alții se încheie cu priviri tăioase și o ceartă de toată frumusețea. O avem în prim-plan de data aceasta pe Jasmine Ianțu, fiica îndrăgitului prezentator Virgil Ianțu și fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu. Tânăra și-a găsit un alt iubit, însă, dacă e să analizăm imaginile surprinse de CANCAN.RO cu cei doi, nu știm cât de mult va dura relația. S-a lăsat cu scandal în toată regula, iar noi avem detalii incendiare! 

Nu pentru toată lumea au mers lucrurile ca pe roate la club. În timp ce Cabral și-a găsit iubită la Loft, Jasmine Ianțu a mers împreună cu iubitul și niște prieteni să se distreze pe litoral, dar seara nu s-a încheiat în liniște. Au ajuns la Loft în jurul orei 19.00. Toate bune și frumoase (până într-un punct).

Jasmine Ianțu a mers la Loft cu iubitul

S-au ciocnit pahare de șampanie, s-a râs, distracție era în toi și nimic nu părea că ar putea anticipa furtuna care avea să urmeze. Doar că între primul toast și ultimul, șampania nu mai unge conversația și atmosfera, ci o deraiază complet. La fel și comportamentul!

Jasmine Ianțu și noul iubit, ceartă de zile mari la Loft

După ce șampania a curs, zâmbetele au început, rând pe rând, să dispară. Pesemne că licoarea lui Bachus și-a cam făcut de cap, iar în crucea nopții, lucrurile au escaladat complet. Chiar la miezul nopții, o vedem pe Jasmine pe un scaun, în timp ce e dojenită de zor de iubitul ei. El, aplecat peste scaunul ei, părea că îi reproșează unele lucuri, mai ceva ca un profesor care își mustră eleva. Gesticulează, îi explică, ba chiar la un moment dat, o prinde de bărbie, încercând să-i atragă atenția. Ea nu zicea nimic, ci doar mai ridica din când în când din umeri, îl mai privea, dar atenția ei era clar pe o altă frecvență. Cu alte cuvinte, dialogul semăna mai degrabă cu un monolog, iar împăcarea nu părea să fie pe lista priorităților din acea seară.

Tânărul o ceartă pe fiica lui Virgil Ianțu

La un moment dat, iubitul lui Jasmine decide că e timpul ca seara să ia sfârșit. Cel puțin pentru fiica lui Virgil Ianțu. Cam 30 de minute a durat cearta, iar pe la 00.30, a luat-o din club și a condus-o către taxi. Drumul părea să fie anevoios, nu pentru că terenul ar fi fost accidentat, ori tocurile tinerei erau prea înalte. Dar se vede clar că iubitul făcea tot posibilul să o ajute pe Jasmine să meargă în linie dreaptă. Când au ajuns în dreptul taxi-ului, lucrurile s-au agravat. Ea a intrat în mașină, el a rămas afară, supărat și foarte încruntat. Credeți că totul s-a încheiat aici, iar Jasmine a plecat acasă ca să-și facă somnul de frumusețe? Nicidecum! De acolo a pornit partea a doua a telenovelei. Îi cere șoferului să oprească (deși o luase din loc), apoi deschide brusc ușa și îl cheamă pe tânărul june lângă portieră, îl trage de mână, probabil încercând să-l convingă să urce și el în mașină. El nu și nu!

Îi cheamă un taxi și cu chiu, cu vai reușește să o convingă să plece

Încearcă din nou să îi explice lui Jasmine niște lucruri, dar fără succes. Ea nu vrea să înțeleagă și basta! Vizibil depășit de situație, iubitul încearcă de cîteva ori să închidă portiera mașinii, dar Jasmine nu s-a lăsat înduplecată și ține „contră” cu mâna. Într-un final, el iese învingător. În postările făcute după episodul din Loft de fiica lui Virgil Ianțu, nici nu au zice că a existat ditamai drama cu iubitul. Zâmbește larg în fotografiile de pe Instagram și pentru cei care nu știu povestea din spate, pare că a fost doar un weekend mega distractiv pe litoral.

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