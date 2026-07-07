Acasă » Știri » Noi reguli pentru plățile în numerar! Nu vor mai fi legale începând cu 10 iulie 2026

Noi reguli pentru plățile în numerar! Nu vor mai fi legale începând cu 10 iulie 2026

De: Elisa Tîrgovățu 07/07/2026 | 21:37
Noi reguli pentru plățile în numerar! Nu vor mai fi legale începând cu 10 iulie 2026
Noi reguli pentru plățile în numerar. Situațiile în care banii cash nu vor mai putea fi folosiți / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Uniunea Europeană introduce noi reguli privind tranzacțiile cu bani cash, în încercarea de a limita activitățile ilegale precum spălarea de bani și finanțarea terorismului. Potrivit noilor prevederi, anumite plăți în numerar nu vor mai fi permise. Autoritățile vor impune restricții clare privind utilizarea banilor lichizi.

Statele membre ale Uniunii Europene adoptă noi reguli privind utilizarea banilor cash, prin introducerea unor limite pentru tranzacțiile numerar. Astfel, plățile care depășesc plafonul stabilit nu vor mai putea fi efectuate cu bani lichizi. Acestea vor trebui realizate prin metode de plată trasabile, precum cardul sau alte mijloace electronice.

Nu vor mai fi legale plățile numerar de peste 10.000 euro

De la 10 iulie 2026, noile prevederi incluse în regulamentul european destinat combaterii spălării banilor vor deveni aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România. Măsura face parte dintr-un set mai amplu de reguli menite să crească transparența tranzacțiilor financiare și să limiteze utilizarea banilor cash în scopuri ilegale.

Sursa foto: Pexels

Începând cu 10 iulie 2026, plățile în numerar care depășesc valoarea de 10.000 de euro (aproximativ 52.346 de lei) nu vor mai fi permise în statele Uniunii Europene, inclusiv în România. Astfel, achizițiile de valoare mare, precum cele pentru locuințe, autoturisme sau obiecte de lux, vor trebui realizate prin metode de plată care pot fi urmărite, precum transferul bancar sau plata cu cardul.

Noua regulă se aplică atât cumpărătorilor, cât și comercianților. Persoanele care efectuează tranzacții ce depășesc plafonul stabilit trebuie să folosească o metodă de plată alternativă numerarului. Astfel, firmele și operatorii economici nu vor putea accepta sume cash peste această limită.

Motivul pentru care a fost implementată această regulă

Regulamentul european 2024/1624 introduce o serie de măsuri menite să consolideze lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Autoritățile europene consideră că tranzacțiile cu valori ridicate realizate în numerar, fără o evidență electronică, pot îngreuna verificarea provenienței banilor și pot favoriza activitățile financiare ilegale.

Tranzacțiile realizate prin metode electronice oferă autorităților posibilitatea de a urmări mai ușor circulația banilor, spre deosebire de plățile în numerar, care sunt mai dificil de verificat. Prin această măsură, Uniunea Europeană urmărește să crească nivelul de transparență al operațiunilor financiare.

Limita de 10.000 de euro se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene. Aceasta are ca scop reducerea riscurilor asociate spălării banilor, evaziunii fiscale, criminalității organizate și finanțării terorismului. Prin restricționarea plăților cash de valori mari, autoritățile vor să împiedice folosirea unor tranzacții greu de urmărit pentru activități ilegale.

Totuși, regulamentul prevede și o excepție. Limita nu se aplică tranzacțiilor realizate între persoane fizice, în situațiile în care acestea nu au legătură cu o activitate profesională sau comercială.

CITEȘTE ȘI: Adio, plăți cash? Ce se schimbă de la 1 iulie 2027, inclusiv în România

Bancomatele vor fi eliminate. De când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu ce efecte adverse s-a confruntat Gabriela Cristea, după ce a început tratamentul care a ajutat-o să dea jos 30 de kilograme
Știri
Cu ce efecte adverse s-a confruntat Gabriela Cristea, după ce a început tratamentul care a ajutat-o să dea…
S-a finalizat ancheta în cazul lui Ionuț, șoferul de TIR ucis de colegul său. Ce au descoperit oamenii legii
Știri
S-a finalizat ancheta în cazul lui Ionuț, șoferul de TIR ucis de colegul său. Ce au descoperit oamenii…
LOVITURĂ pentru Marine Le Pen! Ce se va întâmpla cu candidatura ei la Președinția Franței
Mediafax
LOVITURĂ pentru Marine Le Pen! Ce se va întâmpla cu candidatura ei la...
Cîțu pune tunurile pe ministrul lui de Finanțe, Alexandru Nazare: Nominalizarea lui ar fi o greșeală/A fost un ministru slab, datele o spun
Gandul.ro
Cîțu pune tunurile pe ministrul lui de Finanțe, Alexandru Nazare: Nominalizarea lui ar...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb valorile”
Adevarul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani....
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
Digi24
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa...
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Mediafax
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Anda Adam, transformarea care sfidează orice vârstă! Artista este o adevărată bombă sexy. Cât a slăbit
Click.ro
Anda Adam, transformarea care sfidează orice vârstă! Artista este o adevărată bombă sexy. Cât a...
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
Digi 24
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a...
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor.ro
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus relația
go4it.ro
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus...
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Cîțu pune tunurile pe ministrul lui de Finanțe, Alexandru Nazare: Nominalizarea lui ar fi o greșeală/A fost un ministru slab, datele o spun
Gandul.ro
Cîțu pune tunurile pe ministrul lui de Finanțe, Alexandru Nazare: Nominalizarea lui ar fi o...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cu ce efecte adverse s-a confruntat Gabriela Cristea, după ce a început tratamentul care a ajutat-o ...
Cu ce efecte adverse s-a confruntat Gabriela Cristea, după ce a început tratamentul care a ajutat-o să dea jos 30 de kilograme
Jasmine Ianțu, certată de noul iubit în văzul tuturor! S-a lăsat cu scandal în LOFT după câteva ...
Jasmine Ianțu, certată de noul iubit în văzul tuturor! S-a lăsat cu scandal în LOFT după câteva pahare
S-a finalizat ancheta în cazul lui Ionuț, șoferul de TIR ucis de colegul său. Ce au descoperit oamenii ...
S-a finalizat ancheta în cazul lui Ionuț, șoferul de TIR ucis de colegul său. Ce au descoperit oamenii legii
Angela Rusu, de urgență la poliție! Copiii ei au fost amenințați: „Am plâns. Nu se poate așa ceva!”
Angela Rusu, de urgență la poliție! Copiii ei au fost amenințați: „Am plâns. Nu se poate așa ceva!”
Lia Olguța Vasilescu, confesiuni despre carieră și familie. Cum a schimbat-o căsnicia cu Claudiu ...
Lia Olguța Vasilescu, confesiuni despre carieră și familie. Cum a schimbat-o căsnicia cu Claudiu Manda: „Acum sunt mai liniștită. Mi-am găsit echilibrul”
Românul care a plecat într-o vacanță în Africa și s-a întors după patru ani cu 16 copii. Ținea ...
Românul care a plecat într-o vacanță în Africa și s-a întors după patru ani cu 16 copii. Ținea prima pagină a ziarelor în anii 2000
Vezi toate știrile