Noi reguli pentru plățile în numerar! Nu vor mai fi legale începând cu 10 iulie 2026

Uniunea Europeană introduce noi reguli privind tranzacțiile cu bani cash, în încercarea de a limita activitățile ilegale precum spălarea de bani și finanțarea terorismului. Potrivit noilor prevederi, anumite plăți în numerar nu vor mai fi permise. Autoritățile vor impune restricții clare privind utilizarea banilor lichizi.

Statele membre ale Uniunii Europene adoptă noi reguli privind utilizarea banilor cash, prin introducerea unor limite pentru tranzacțiile numerar. Astfel, plățile care depășesc plafonul stabilit nu vor mai putea fi efectuate cu bani lichizi. Acestea vor trebui realizate prin metode de plată trasabile, precum cardul sau alte mijloace electronice.

Nu vor mai fi legale plățile numerar de peste 10.000 euro

De la 10 iulie 2026, noile prevederi incluse în regulamentul european destinat combaterii spălării banilor vor deveni aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România. Măsura face parte dintr-un set mai amplu de reguli menite să crească transparența tranzacțiilor financiare și să limiteze utilizarea banilor cash în scopuri ilegale.

Începând cu 10 iulie 2026, plățile în numerar care depășesc valoarea de 10.000 de euro (aproximativ 52.346 de lei) nu vor mai fi permise în statele Uniunii Europene, inclusiv în România. Astfel, achizițiile de valoare mare, precum cele pentru locuințe, autoturisme sau obiecte de lux, vor trebui realizate prin metode de plată care pot fi urmărite, precum transferul bancar sau plata cu cardul.

Noua regulă se aplică atât cumpărătorilor, cât și comercianților. Persoanele care efectuează tranzacții ce depășesc plafonul stabilit trebuie să folosească o metodă de plată alternativă numerarului. Astfel, firmele și operatorii economici nu vor putea accepta sume cash peste această limită.

Motivul pentru care a fost implementată această regulă

Regulamentul european 2024/1624 introduce o serie de măsuri menite să consolideze lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Autoritățile europene consideră că tranzacțiile cu valori ridicate realizate în numerar, fără o evidență electronică, pot îngreuna verificarea provenienței banilor și pot favoriza activitățile financiare ilegale.

Tranzacțiile realizate prin metode electronice oferă autorităților posibilitatea de a urmări mai ușor circulația banilor, spre deosebire de plățile în numerar, care sunt mai dificil de verificat. Prin această măsură, Uniunea Europeană urmărește să crească nivelul de transparență al operațiunilor financiare.

Limita de 10.000 de euro se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene. Aceasta are ca scop reducerea riscurilor asociate spălării banilor, evaziunii fiscale, criminalității organizate și finanțării terorismului. Prin restricționarea plăților cash de valori mari, autoritățile vor să împiedice folosirea unor tranzacții greu de urmărit pentru activități ilegale.

Totuși, regulamentul prevede și o excepție. Limita nu se aplică tranzacțiilor realizate între persoane fizice, în situațiile în care acestea nu au legătură cu o activitate profesională sau comercială.

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