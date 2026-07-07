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Vedetele care au lipsit de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Cine nu a fost prezent la evenimentul anului

De: Daniel Matei 07/07/2026 | 22:10
Vedetele care au lipsit de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Cine nu a fost prezent la evenimentul anului
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Nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce a adunat numeroase vedete, însă câteva absențe au atras atenția fanilor. Deși evenimentul a fost unul dintre cele mai discutate momente din lumea divertismentului, cu aproximativ 1.000 de invitați, mai multe nume importante nu au fost văzute la nuntă.

Vedetele care au lipsit de la nunta lui Taylor Swift

Potrivit PEOPLE, deși lista invitaților a inclus aproximativ 1.000 de persoane, printre care s-au numărat Ed Sheeran, Zoë Kravitz, Mariska Hargitay, Bradley Cooper și alte vedete, câteva nume așteptate nu au fost prezente la eveniment, dintr-un motiv sau altul.

Amy Schumer și Mark Hamill au făcut haz de situație, în timp ce posibile conflicte de program ar fi stat la baza absențelor unor artiști precum James Taylor și Katy Perry.

Blake Lively și Ryan Reynolds

Printre cele mai notabile absențe s-au numărat Blake Lively și soțul ei, Ryan Reynolds, a căror relație de prietenie cu Taylor Swift ar fi devenit tensionată după disputa juridică dintre Lively și colegul ei din filmul „It Ends With Us”, Justin Baldoni.

O sursă a declarat pentru PEOPLE, în mai 2025, că Lively și Swift „au luat o pauză”. Informațiile despre răcirea relației dintre cele două au apărut după ce Taylor Swift a primit o citație din partea avocaților lui Baldoni.

În perioada în care aveau loc festivitățile de nuntă în oraș, Blake Lively și Ryan Reynolds au fost fotografiați în Lake Placid, New York, unde fiica lor, Betty, în vârstă de 6 ani, participa la un concurs de echitație.

Prințul William și Kate Middleton

Deși Prințul William a sugerat că este posibil să fi primit o invitație la nuntă, el și soția sa, Kate Middleton, nu au participat în cele din urmă la eveniment.

Totuși, potrivit unei surse, Prințul și Prințesa de Wales s-ar fi întâlnit cu proaspeții căsătoriți înainte de ziua cea mare. Întâlnirea ar fi avut loc cel mai probabil în luna mai, în perioada în care Taylor Swift și Travis Kelce se aflau în Anglia.

Kelly Clarkson

Kelly Clarkson și Taylor Swift au rămas apropiate după ce fosta concurentă „American Idol” a sfătuit-o pe interpreta piesei „Bad Blood” să își reînregistreze albumele, după ce Scooter Braun a achiziționat drepturile asupra înregistrărilor originale.

În anii care au urmat, Swift s-a asigurat că îi trimite lui Clarkson cadouri speciale pentru a-i arăta recunoștința pentru sfatul oferit, de fiecare dată când relansa unul dintre albumele sale. Nu este clar dacă Kelly Clarkson a primit o invitație la nuntă sau nu.

Katy Perry

În timp ce Taylor Swift și Travis Kelce își primeau invitații la Madison Square Garden, buna lor prietenă Katy Perry avea, la rândul ei, un program aglomerat peste hotare.

Interpreta piesei „Roar” a susținut un concert la festivalul Main Square pe 3 iulie, iar acest angajament ar fi intrat în conflict cu nunta organizată la New York.

Harry Styles

Prietena apropiată a lui Taylor Swift, Zoë Kravitz, a participat singură la nuntă, deoarece logodnicul ei (și fostul iubit al lui Swift), Harry Styles, susținea un concert pe stadionul Wembley, în cadrul turneului său „Together, Together Tour”.

Oprah

Magnata media este o prezență constantă la nunțile de mare anvergură, de la cea a Prințului Harry și a lui Meghan Markle, în 2018, până la ceremonia lui Jeff Bezos și a lui Lauren Sánchez de vara trecută. Astfel, era de așteptat ca ea să fie prezentă și la una dintre cele mai importante nunți ale anului.

Oprah, care a intervievat-o pe Taylor Swift în perioada lansării albumului „Fearless”, în 2009, și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru artistă. Într-un interviu acordat publicației Herald Sun, ea a declarat: „Nu am văzut niciodată o femeie care să se descurce în felul în care o face ea. Mă emoționează modul în care se comportă. Ea gestionează întregul fenomen al celebrității, ceea ce înseamnă să fii în lumina reflectoarelor, așa că, atunci când te gândești la toate lucrurile care merg prost în lume, ea este cu adevărat un model extraordinar”. Însă Oprah nu a fost prezentă la nuntă.

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