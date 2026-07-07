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Anunțul făcut de Tzancă Uraganu. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Nu mai pot!”

De: Emanuela Cristescu 07/07/2026 | 22:05
Tzancă Uraganu a luat decizie neașteptată. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Nu mai pot”
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Tzancă Uraganu a surprins pe toată lumea cu un anunț care a picat ca un trăsnet pentru cei care visau să îl aibă alături într-unul dintre cele mai importante momente din viață. Manelistul a decis să tragă linie și să renunțe la un rol pe care l-a acceptat de nenumărate ori până acum. Mesajul său i-a luat prin surprindere inclusiv pe fanii care îl urmăresc zi de zi.

Unul dintre cei mai solicitați maneliști din România, obișnuit să fie prezent la petreceri, nunți și botezuri, a făcut un anunț fără precedent. Tzancă Uraganu a spus că a luat această hotărâre după ce a analizat foarte bine situația și îi roagă pe toți să îi respecte alegerea.

„Am și eu un mic anunț de făcut și sper să fiu înțeles, pentru că așa este frumos în viață. Omul când ia o decizie, să îi respecți decizia, indiferent cine este acel om”, a transmis artistul.

Tzancă Uraganu a luat o decizie neașteptată

Manelistul a explicat că nu va mai accepta să fie naș pentru niciun cuplu. Chiar dacă le-a transmis toate gândurile bune finilor pe care îi are deja, el a spus că de acum înainte nu mai poate lega noi astfel de relații.

„Să-mi trăiască toți finii pe care i-am botezat, cumetrii și tot ce îmi aparține, ce am legat în fața lui Dumnezeu. De aici înainte, din motive personale, eu nu mai pot să fiu naș la absolut nimeni pe anul 2026 și nu știu dacă la anul. De acum înainte, cu ceva nou, nu se poate să mai fiu de acord, pentru că am motivele mele personale, ca fiecare om. Nu mai pot să fiu naș la nimeni”, a mai spus Tzancă Uraganu.

Declarația a stârnit imediat un val de comentarii. Mulți dintre admiratorii săi s-au întrebat dacă în spatele deciziei există probleme despre care artistul nu a vrut să vorbească, în timp ce alții i-au transmis că îi respectă alegerea și că sănătatea și liniștea trebuie să fie întotdeauna pe primul loc.

S-a luptat cu depresia

Recent, Tzancă Uraganu a recunoscut că s-a luptat cu depresia în perioada pandemiei și că a făcut terapie. El a spus că a avut o stare foarte proastă și că se simțea epuizat.

„Am făcut terapie. E ceva care îți schimbă viața. Orice problemă ai avea, trece. Am fost în pandemie. N-am avut din cauza pandemiei, am avut din cauza oboselii, m-a luat o stare foarte urâtă și simțeam oboseală constantă și nu mai puteam să dorm bine și eram foarte deprimat, nu știam de ce, nu aveam nici cea mai mică problemă, nu aveam datorii, nu aveam nimic.”, a povestit Tzancă Uraganu.

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