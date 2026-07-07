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Alin Borcan, dezvăluiri despre dosarul care l-a adus în atenția autorităților: ”Domnul procuror m-a trimis în judecată”

De: Simona Vlad 07/07/2026 | 22:45
Ce legătură ar avea Alin Borcan cu gloanțele descoperite în locuința sa. Sibel ar fi încercat să îl protejeze: „A zis că sunt ale ei” / Sursa foto: Social media
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După ce a fost plasat în arest la domiciliu, Alin Borcan, cunoscut drept „Regele TikTok-ului”, a povestit la Dan Capatos Show despre dosarul care l-a adus în atenția autorităților. Influencerul susține că videoclipurile sale au fost simple farse și spune că nu a intenționat niciodată să se dea drept funcționar public. CANCAN.ro are toate detaliile!

Întrebat despre clipurile în care apărea îmbrăcat asemănător lui Piedone și făcea controale în magazine, Alin ne-a explicat că totul a fost gândit ca divertisment. El spune că nu a folosit niciodată numele unei instituții reale. Ba mai mult, acesta a delcarat și că nu și-a propus să producă prejudicii comercianților. Vezi emisiunea integrală aici!

„Păi până la urmă nu vin cu sabia, domnule. Vin cu gura, îi întreb cât e grămada de brânză. Uite, de exemplu, verificam să văd dacă motorina este redusă. Eu niciodată nu am dat numele niciunei instituții de stat. Dacă am zis ceva, am spus că sunt din partea ANPLPL, niște litere.”

Dan Capatos i-a atras atenția că astfel de glume pot fi interpretate greșit, mai ales dacă persoanele filmate nu află adevărul. Alin a recunoscut că, în unele situații, le explică oamenilor că totul a fost o glumă, însă nu procedează astfel de fiecare dată.

„Le spun de obicei că da, sunteți în regulă și că nu le închid magazinul. La unele da, la unele nu. Nu fac ceva rău. Eu fac curățenie prin magazin, nu îi fac să sufere.”

Alin Borcan, mărturisi despre primul dosar penal din viața lui

În timpul emisiunii, Alin a amintit și de primul dosar în care a fost cercetat. Acesta spune că a fost trimis în judecată după un conflict izbucnit într-un live pe internet.

„M-am certat cu cineva pe internet. Domnul procuror m-a trimis în judecată, spunând că internetul este spațiu public și că am tulburat ordinea publică. La dosar au venit cu opt comentarii negative din opt mii de oameni care erau pe live atunci.”

Alin ne-a făcut mărtusiri și despre momentul în care mascații au descins la locuința lui, în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu.

„Au venit și au deschis sertarele deodată și m-am panicat. Le-am spus: «Pe domnul Georgescu îl căutați? La mine nu e, puteți să-l căutați». Ne-au pus pe burtă și am crezut că trebuie să jurăm că nu îl ascundem.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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Ce legătură ar avea Alin Borcan cu gloanțele descoperite în locuința sa. Cine a încercat să îl protejeze

Primele imagini cu tiktoker-ul Alin Borcan, în timp ce era ridicat de mascați. Ce făcea în momentul arestării

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