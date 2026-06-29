Ce legătură ar avea Alin Borcan cu gloanțele descoperite în locuința sa. Cine a încercat să îl protejeze

Dana Badea a făcut dezvăluiri despre Alin Borcan, susținând că acesta ar fi avut o anumită legătură cu muniția descoperită de oamenii legii în locuința sa. În același context, Sibel, partenera tiktokerului, ar fi intervenit într-o încercare de a-l proteja de eventuale consecințe. Astfel, ea ar fi recurs la un gest neașteptat.

Alin Borcan se confruntă din nou cu probleme legale, după ce ar fi imitat identitatea lui Cristian Popescu Piedone și ar fi efectuat verificări în mai multe magazine și stații de carburanți. În urma acestor acțiuni, polițiștii au descins la locuința sa, unde ar fi descoperit muniție.

Dana Badea a venit cu noi declarații despre Alin Borcan, susținând că nu intenționează să își retragă plângerea depusă împotriva actualei sale partenere, în contextul unui conflict mai vechi. Totodată, aceasta a afirmat că tiktokerul ar avea obiceiul de a merge la vânătoare.

În urma perchezițiilor desfășurate la locuința lui Alin Borcan, polițiștii ar fi descoperit muniție. Astfel, situația juridică a acestuia s-ar fi complicat. În acest context, Dana Badea a afirmat că Sibel, partenera acestuia, ar fi declarat în fața anchetatorilor că gloanțele îi aparțin, într-o posibilă încercare de a-l proteja pe tatăl copiilor săi de consecințe suplimentare.

„Acum are o problemă foarte gravă, pentru că i-au fost găsite gloanțe în casă, pentru că el merge la vânătoare. Sibel a zis că sunt ale ei. Gândiți-vă să treacă copiii voștri prin așa ceva, sau mamele sau surorile voastre. Nu îți faci niciodată dreptate cu mâna ta pentru că nu trăiești în junglă. Dacă tu nu te gândești la copiii tăi, cine să se gândească?”, a declarat Dana Badea, pe TikTok.

Dana Badea regretă situația prin care trece tiktokerul

Bruneta a reacționat după ce Alin Borcan a fost reținut pentru 24 de ore, afirmând că acesta nu ar fi avut cunoștință de prevederile legale și că nu și-ar fi dat seama că acțiunile sale ar putea fi considerate infracțiune, atunci când s-a prezentat drept Cristian Popescu Piedone.

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a spus că regretă situația în care a ajuns acesta. Ea a susținut că nu ar fi acționat cu rea intenție, ci doar ar fi încercat să facă o glumă.

„Îmi pare foarte rău pentru el, am văzut și eu videoclipurile acelea. Eu știu că ce a făcut, a făcut pentru TikTok și pentru a face oamenii să râdă. De la o glumă… El nu știe legile, nu știe ce se întâmplă și face greșeli. S-a ajuns unde s-a ajuns…”, a declarat Dana Badea pentru Spynews.ro.

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Primele imagini cu tiktoker-ul Alin Borcan, în timp ce era ridicat de mascați. Ce făcea în momentul arestării