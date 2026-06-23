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Un celebru TikToker, săltat de mascați. S-a dat drept Piedone

De: Emanuela Cristescu 23/06/2026 | 12:37
Un celebru TikToker, săltat de mascați. S-a dat drept Piedone
Un celebru TikToker, săltat de mascați. S-a dat drept Piedone
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Alin Borcan, celebrul tiktoker care adună mii de vizualizări, a fost săltat de trupele speciale chiar din propria locuință! El a intrat direct în vizorul oamenilor legii după ce a pus la cale o farsă de-a dreptul penală. Acesta s-a crezut Piedone și a început să bage spaima în angajații mai multor societăți comerciale.

Întreaga scenă s-a petrecut în județul Timiș, acolo unde mascații au descins în forță în vila tiktokerului din localitatea Dumbrăvița. Alin Borcan este acuzat de o îndrăzneală greu de imaginat: s-a deghizat în cunoscutul politician Cristian Popescu Piedone și a început să colinde magazinele și stațiile peco. Acesta le amenința pe vânzătoare cu sancțiuni drastice și controale fulger, pretinzând că acționează în numele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Alin Borcan, săltat de mascați

Mai mult, din dorința nebună de a face audiență, tânărul s-a și filmat în timp ce își juca rolul de inspector fals. La percheziții, polițiștii au dat peste elemente de-a dreptul uluitoare: legitimații suspecte, o emblemă cu inscripția „Antidrog”, dar și opt gloanțe de foc, extrem de periculoase. În imobil nu au fost descoperite arme, însă ancheta penală este abia la început.

Un celebru TikToker, săltat de mascați. S-a dat drept Piedone
Un celebru TikToker, săltat de mascați. S-a dat drept Piedone

Această descindere nu reprezintă primul contact al vloggerului cu legea. În trecut, „Regele” de pe internet a fost protagonistul unui alt scandal uriaș, fiind bănuit că ar fi hărțuit și agresat o tânără în plină stradă, chiar în Timișoara. Imaginile de la acel incident au devenit rapid virale, însă el s-a spălat pe mâini în fața comunității sale, susținând că totul a fost doar o neînțelegere bizară.

„Păi dacă n-am atins pe nimeni. Vorbeam în telefon. Dacă mă duc pe stradă, în spatele cuiva, și vorbesc la telefon […] și doamna din fața mea o ia la fugă…Păi sunt eu de vină?”, a spus el.

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Se pare că problemele penale sunt o tradiție în familia tiktokerului. În urmă cu doar câteva luni, partenera de viață a lui Borcan, Sibel, a ajuns și ea în spatele gratiilor. Femeia care i-a dăruit doi moștenitori a fost arestată preventiv după ce a desfigurat-o în bătaie pe Dana Badea, fosta iubită a vloggerului.

Scena de o violență rară s-a lăsat cu un dosar penal greu. După ce a scăpat de arest, Sibel a simțit nevoia să își ceară scuze public, chiar pe rețelele sociale.

„Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Așa a fost pe moment. Am văzut negru în fața ochilor. Vă mulțumesc foarte mult, să vă trăiască familia și multă sănătate”, a spus ea.

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