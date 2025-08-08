Scandal monstru în lumea TikTokerilor! Alin Borcan a bătut o ispită de la Insula iubirii pe plajă, în fața tuturor

Bătaie la malul mării între tiktokerul Alin si fosta lui iubită, ispita Dana. Cei doi nu au ținut cont că oricine i-ar fi putut vedea și și-au împărțit palme și picioare. Așa cum știm, fosta ispită de la Insula Iubirii și tiktokerul nu sunt la prima abatere. Dana și Alin au avut și în trecut scandaluri, iar bărbatul s-a ales cu ordin de restricție și cu o brățară de monitorizare. Nici măcar asta nu l-a împiedicat să și-o dea parte în parte cu fosta iubită.

Dana Badea și tiktokerul Alin au format un cuplu vreme de trei ani și aveau un public numeros pe Tiktok care îi urmărea. Relația lor a fost presărată cu multe momente tensionate și numeroase despărțiri. Dana l-a acuzat de nenumărate ori pe fostul iubit de infidelitate, însă, în urmă cu două luni lucrurile au luat-o în altă direcție. Bruneta a depus plângere împotriva lui Alin, iar bărbatul s-a ales cu un ordin de resticție. Imediat după ce ordinul a expirat, tikotkerul și Dana au dat nas în nas.

Scene șocante pe plajă! Tiktokerul Alin și ispita Dana și-au împărțit palme pe litoral

Dana Badea și tiktokerul Alin au fost protagonitii unei scene greu de descris. Bruneta și fostul iubit au dat nas în nas pe plajă. Discuția dintre ei a devenit la un moment dat foarte tensionată, moment în care Dana se îndreaptă către Alin și îl lovește cu palma peste față. Bărbatul nu rămâne indiferent gestului fostei iubite și, într-un moment de furie, o apucă de păr și o trântește la pământ. Scena s-a desfășurat în văzul tuturor.

Nu este pentru prima dată când între cei doi există astfel de momente tensionate. Așa cum știți, în urmă cu două luni, Dana a depus plângere la poliție, iar Alin a primit un ordin de restricție. Bărbatul nu a avut voie să se apropie de ea timp de două luni și a fost nevoit să ăstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de aceasta și de locuința ei. Nici bine nu a expirat ordinul de restricție, că tiktokerul și-a agresat fosta iubită.

Dana Badea, primele declarații după scandalul monstru de pe litoral

La scurt timp după ce scandalul dintre ei a avut loc, Dana Badea a făcut primele declarații. Bruneta a povestit că fostul ei partener este cel care a început totul și a provocat-o, iar ea doar s-a apărat. Cu toate acestea, vedeta nu vrea să depună plângere împotriva lui Alin pentru a nu-i face și mai mult rău.

„Nu vreau să îi fac rău mai ales că deja avem amândoi suspendare și la noi orice plângere ar fi fatală. Nu poți să faci chestiile astea. Nu știu cum să terminăm suspendarea asta pentru că îmi stă pe creier, pe suflet îmi stă. Era în mașină brățara (n.r. de monitorizare primită de Alin)”, a spus Dana.

