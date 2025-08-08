Acasă » Știri » Scandal monstru în lumea TikTokerilor! Alin Borcan a bătut o ispită de la Insula iubirii pe plajă, în fața tuturor

Scandal monstru în lumea TikTokerilor! Alin Borcan a bătut o ispită de la Insula iubirii pe plajă, în fața tuturor

De: Delina Filip 08/08/2025 | 10:52

Bătaie la malul mării între tiktokerul Alin si fosta lui iubită, ispita Dana. Cei doi nu au ținut cont că oricine i-ar fi putut vedea și și-au împărțit palme și picioare. Așa cum știm, fosta ispită de la Insula Iubirii și tiktokerul nu sunt la prima abatere. Dana și Alin au avut și în trecut scandaluri, iar bărbatul s-a ales cu ordin de restricție și cu o brățară de monitorizare. Nici măcar asta nu l-a împiedicat să și-o dea parte în parte cu fosta iubită. 

Dana Badea și tiktokerul Alin au format un cuplu vreme de trei ani și aveau un public numeros pe Tiktok care îi urmărea.  Relația lor a fost presărată cu multe momente tensionate și numeroase despărțiri. Dana l-a acuzat de nenumărate ori pe fostul iubit de infidelitate, însă, în urmă cu două luni lucrurile au luat-o în altă direcție. Bruneta a depus plângere împotriva lui Alin, iar bărbatul s-a ales cu un ordin de resticție. Imediat după ce ordinul a expirat, tikotkerul și Dana au dat nas în nas.

Scene șocante pe plajă! Tiktokerul Alin și ispita Dana și-au împărțit palme pe litoral

Dana Badea și tiktokerul Alin au fost protagonitii unei scene greu de descris. Bruneta și fostul iubit au dat nas în nas pe plajă. Discuția dintre ei a devenit la un moment dat foarte tensionată, moment în care Dana se îndreaptă către Alin și îl lovește cu palma peste față. Bărbatul nu rămâne indiferent gestului fostei iubite și, într-un moment de furie, o apucă de păr și o trântește la pământ. Scena s-a desfășurat în văzul tuturor.

Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...
Dana Badea și tiktokerul Alin și-au împățit palme pe litoral
Dana Badea și tiktokerul Alin și-au împățit palme pe litoral

Nu este pentru prima dată când între cei doi există astfel de momente tensionate. Așa cum știți, în urmă cu două luni, Dana a depus plângere la poliție, iar Alin a primit un ordin de restricție. Bărbatul nu a avut voie să se apropie de ea timp de două luni și a fost nevoit să ăstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de aceasta și de locuința ei. Nici bine nu a expirat ordinul de restricție, că tiktokerul și-a agresat fosta iubită.

Dana Badea, primele declarații după scandalul monstru de pe litoral

La scurt timp după ce scandalul dintre ei a avut loc, Dana Badea a făcut primele declarații. Bruneta a povestit că fostul ei partener este cel care a început totul și a provocat-o, iar ea doar s-a apărat. Cu toate acestea, vedeta nu vrea să depună plângere împotriva lui Alin pentru a nu-i face și mai mult rău.

„Nu vreau să îi fac rău mai ales că deja avem amândoi suspendare și la noi orice plângere ar fi fatală. Nu poți să faci chestiile astea. Nu știu cum să terminăm suspendarea asta pentru că îmi stă pe creier, pe suflet îmi stă. Era în mașină brățara (n.r. de monitorizare primită de Alin)”, a spus Dana.

(CITEȘTE ȘI: TikTokerul Alin, mega scandal cu Dana Badea! Fosta ispită a cerut ordin de restricție pentru că… )

Tags:
Iți recomandăm
Pensiile care vor fi blocate de Guvern. Decizia se va lua astăzi, 8 august
Știri
Pensiile care vor fi blocate de Guvern. Decizia se va lua astăzi, 8 august
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la Antena 1
Știri
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la Antena 1
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Mediafax
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Gandul.ro
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată...
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în...
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
Digi24
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui...
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Mediafax
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Parteneri
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus...
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
Click.ro
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi,...
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
kfetele.ro
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru...
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
go4it.ro
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut...
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau”
Fanatik.ro
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a...
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a hrăni prădătorii din captivitate
Fanatik.ro
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a...
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit...
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
Romania TV
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ:...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
TAXĂ obligatorie în România. Aveți la dispoziție 30 de zile pentru declarare și plată. Amendă 2.500 lei pentru cine nu respectă
Capital.ro
TAXĂ obligatorie în România. Aveți la dispoziție 30 de zile pentru declarare și plată. Amendă...
Weekend de foc: Temperaturi record și nopți tropicale. Harta caniculei
evz.ro
Weekend de foc: Temperaturi record și nopți tropicale. Harta caniculei
Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025
Gandul.ro
Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025
as.ro
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit...
POST MALONE, în premieră în România, la UNTOLD X! Superstarul global a ajuns deja la Cluj. Unde a mers prima dată și cum a fost surprins pe străzile orașului?
radioimpuls.ro
POST MALONE, în premieră în România, la UNTOLD X! Superstarul global a ajuns deja la...
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia...
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de petrol și gaz reprezintă o mare problemă
Fanatik.ro
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pensiile care vor fi blocate de Guvern. Decizia se va lua astăzi, 8 august
Pensiile care vor fi blocate de Guvern. Decizia se va lua astăzi, 8 august
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la ...
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la Antena 1
SUA anunță o recompensă uriașă pentru arestarea președintelui unei țări din America Latină. ...
SUA anunță o recompensă uriașă pentru arestarea președintelui unei țări din America Latină. „Unul dintre cei mai mari narcotraficanți din lume”
Planul lui Netanyahu privind ocuparea capitalei Fâșiei Gaza a fost aprobat. Ce prevede acesta
Planul lui Netanyahu privind ocuparea capitalei Fâșiei Gaza a fost aprobat. Ce prevede acesta
Un erou de război a fost înmormântat în mod anonim în același moment cu Ion Iliescu. Ilie Popa ...
Un erou de război a fost înmormântat în mod anonim în același moment cu Ion Iliescu. Ilie Popa avea 106 ani
Hulk Hogan, moarte suspectă? Fiica actorului cere autopsia și se oferă să o plătească
Hulk Hogan, moarte suspectă? Fiica actorului cere autopsia și se oferă să o plătească
Vezi toate știrile
×