Lovitură dură pentru Prințul Harry! A pierdut procesul cu celebrul tabloid din Marea Britanie

Prințul Harry a primit una dintre cele mai grele lovituri din ultimii ani! După luni întregi de acuzații, audieri și un proces urmărit cu sufletul la gură, fiul regelui Charles al III-lea a plecat învins din sala de judecată. Instanța i-a respins acțiunea împotriva editorului Daily Mail, iar verdictul este unul care îi zdruncină serios lupta dusă de ani buni cu presa tabloidă din Marea Britanie.

Harry nu a fost singur în acest demers. Alături de el s-au aflat și alte nume grele din showbizul britanic, printre care Elton John și Elizabeth Hurley. Cu toții au susținut că au fost victimele unor practici ilegale prin care ar fi fost obținute informații private publicate ulterior în Daily Mail și Mail on Sunday.

Lovitură devastatoare pentru Prințul Harry

Procesul a fost unul extrem de mediatizat, iar Harry a mizat pe faptul că va demonstra că publicațiile au folosit metode ilegale pentru a obține informații despre viața lui. Potrivit acuzațiilor formulate în instanță, jurnaliștii ar fi apelat la detectivi particulari, interceptări de mesaje vocale și alte practici interzise pentru a publica articole despre vedete.

Ducele de Sussex a făcut din lupta împotriva tabloidelor una dintre cele mai importante mize ale vieții sale publice. De-a lungul timpului, el a vorbit despre trauma provocată de presă încă din copilărie și despre impactul pe care acesta l-a avut inclusiv asupra soției sale, Meghan. Numai că, de această dată, judecătorii nu au fost convinși de argumentele prezentate.

Motivarea instanței e clară

Associated Newspapers a respins permanent toate acuzațiile și a susținut că materialele publicate au avut la bază surse legale. După pronunțarea hotărârii, compania a descris decizia drept „o victorie zdrobitoare pentru Daily Mail şi pentru jurnaliştii săi”.

Motivarea instanței a fost clară și nu i-a lăsat prea mult loc de interpretări.

„Instanţa a respins argumentul reclamanţilor potrivit căruia, doar pentru că informaţiile erau private şi pentru că Associated Newspapers nu a putut explica în mod concret modul în care au fost obţinute, atunci articolele în cauză ar fi trebuit să provină obligatoriu din surse ilegale”.

Mai mult, judecătorul a concluzionat fără echivoc: „Reclamanţii nu au reuşit să aducă dovezi în sprijinul acuzaţiilor de colectare ilegală de informaţii, pe care ei le-au formulat”.

Verdictul vine ca un duș rece pentru prințul Harry, care în ultimii ani a transformat războiul cu presa britanică într-o adevărată misiune personală. Chiar dacă în trecut a obținut despăgubiri în alte procese intentate unor publicații, de această dată instanța a decis că dovezile prezentate nu sunt suficiente pentru a demonstra că editorul Daily Mail a încălcat legea.

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