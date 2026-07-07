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Ana, o tânără însărcinată în 4 luni, a murit după ce a ajuns la spital cu dureri groaznice. Familia face acuzații grave

De: Elisa Tîrgovățu 07/07/2026 | 22:11
Ana, o tânără însărcinată în 4 luni, a murit după ce a ajuns la spital cu dureri groaznice. Familia face acuzații grave
Tragedie înainte de a deveni mamă. Ana a murit însărcinată, iar familia aduce acuzații grave la adresa medicilor / Sursa foto: Social media
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Rudele unei tinere fac acuzații grave după moartea acesteia. Potrivit familiei, Ana, care era însărcinată în patru luni, s-ar fi prezentat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Apropiații susțin că medicii i-ar fi spus că nu există motive de îngrijorare. Însă, la scurt timp după acel moment, tânăra și-a pierdut viața.

Moartea tinerei însărcinate a stârnit reacții dure din partea familiei, care cere explicații după tragedie. În mijlocul durerii provocate de pierderea Anei, rudele acesteia au făcut primele declarații despre ultimele clipe din viața tinerei și despre împrejurările în care aceasta s-a stins.

Acuzații grave la adresa medicilor

Ana era însărcinată în patru luni și aștepta cu nerăbdare venirea pe lume a copilului său. La un moment dat, tânăra ar fi început să aibă dureri și a mers la spital pentru un consult de urgență. Potrivit familiei, medicii ar fi evaluat situația și i-ar fi spus că nu există motive de îngrijorare, motiv pentru care ar fi fost externată.

La doar două zile distanță, Ana ar fi revenit la spital, după ce durerile pe care le acuza s-ar fi intensificat. Conform rudelor, în urma evaluărilor medicale, tânăra ar fi fost informată că sarcina nu mai putea fi salvată și că este necesară o intervenție chirurgicală.

Ana ar fi fost supusă unei operații de cezariană de urgență, sub anestezie generală. Familia susține că, după intervenție, tânăra nu s-ar mai fi trezit, iar medicii au declarat decesul acesteia la scurt timp. Tragedia a provocat o profundă suferință în rândul apropiaților, care cer acum răspunsuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

Răspunsul medicilor

Familia Anei a cerut lămuriri cu privire la circumstanțele în care tânăra și-a pierdut viața. Potrivit rudelor, medicii le-ar fi explicat că decesul ar fi survenit în urma unei septicemii. Între timp, Ana a fost condusă pe ultimul drum de zeci de oameni care au venit să îi aducă un ultim omagiu, lăsând în urmă multă durere și suferință în rândul celor care au cunoscut-o.

„Medicii au început procedura de anestezie totală, i-au făcut operația, însă Ana nu s-a mai trezit după anestezie. Răspunsul lor a fost că a făcut septicemie”, a declarat familia Anei, pe TikTok.

Ana se pregătea să înceapă un nou capitol al vieții, urmând să se căsătorească și să devină mamă. Din păcate, planurile și bucuria așteptării au fost spulberate de tragedie, iar familia a fost nevoită să o conducă pe tânără pe ultimul drum și să își ia rămas bun de la ea.

Sursa foto: Captură video

„De la copilăria noastră dulce am ajuns prea devreme să servesc lumea la priveghiul tău, draga noastră Ana. Ar fi trebuit să fiu la nunta ta, cu zâmbetul pe buze, așa cum ne-am petrecut copilăria și sărbătorind o nouă viață pentru tine, nu să îmi iau rămas bun de la tine”, a transmis familia.

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