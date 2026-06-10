O tânără avocată a murit subit. Era însărcinată cu gemeni

O tânără avocată, aflată în ultimul trimestru de sarcină, s-a stins din viață cu doar câteva zile înainte de a aduce pe lume doi copilași, lăsând în urmă o durere uriașă. Apropiații au spus că aceasta era o profesionistă desăvârșită și un om minunat.

Se pregătea să își țină în brațe gemenii mult așteptați și să trăiască o minune, însă totul s-a sfârșit tragic. Tinatin (Tiko) Beriashvili, o avocată celebră din Tbilisi, în vârstă de doar 32 de ani și mamă a încă unui copil, și-a pierdut brusc cunoștința în propria locuință. Deși medicii de pe ambulanță au transportat-o de urgență la spital, nici ea și nici micuții din pântecele ei nu au mai putut fi salvați.

O tânără avocată, însărcinată cu gemeni, a murit subit

Apropiații sunt distruși de durere și nu își pot reveni din șoc. Ei au povestit că tânăra urma să nască gemeni în curând și că era extrem de fericită.

„Trebuia să nască de la o zi la alta… era o profesionistă desăvârșită, o persoană caldă și foarte iubită”, au spus apropiații.

În timp ce autoritățile au deschis o anchetă, primele suspiciuni ale medicilor indică o cauză de-a dreptul fulgerătoare: un cheag de sânge care a blocat totul în câteva secunde. Rudele tinerei avocate au făcut declarații sfâșietoare.

„Tiko era o avocată foarte cunoscută și apreciată, o adevărată profesionistă în domeniul său. Trebuia să nască de la o zi la alta. Medicii ne-au spus că decesul ar fi fost provocat de un cheag de sânge. Și-a pierdut cunoștința acasă, iar ambulanța a preluat-o inconștientă. Din păcate, nu au putut să o salveze nici pe ea, nici pe copii”, au spus ei.

Nimic nu prevestea nenorocirea

Colegii de breaslă și prietenii care o iubeau la nebunie au spus că refuză să creadă că Tiko nu mai este. Aceștia au spus că vor să afle cât mai repede ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra avocată.

„Suntem șocați. Tiko era o persoană extraordinară și aștepta gemeni. Încă nu știm cu exactitate ce s-a întâmplat. Cauza morții va trebui stabilită în urma autopsiei”, au mai spus aceștia.

Nimic nu prevestea nenorocirea. Tânăra mămică radia de fericire și abia aștepta să își mărească familia. Totul s-a năruit însă într-o clipită, iar cuvintele celor care au rămas în urmă să o plângă sunt de-a dreptul sfâșietoare.

„Nu există cuvinte pentru o asemenea tragedie. Era o femeie frumoasă, avea o familie minunată și ar fi trebuit să se bucure de această perioadă alături de cei dragi. Din păcate, destinul a avut un alt plan”, au mai sus apropiații.

Cauza exactă a acestei morți suspecte urmează să fie stabilită cu certitudine de medicii legiști în urma autopsiei.

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