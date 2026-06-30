O tânără însărcinată a murit la o zi după externare. Familia acuză medicii că au pus simptomele pe seama unui atac de panică

O tragedie zguduie sistemul medical, după moartea unei femei însărcinate, în vârstă de 36 de ani. Georgiana urma să aducă pe lume gemeni. Cu doar o zi înainte de deces, fusese consultată la Maternitatea Giulești și externată, fiind informată că evoluția sarcinii nu ridică motive de îngrijorare.

Rudele femeii susțin însă că, atunci când starea ei s-a agravat și a revenit la spital, semnalele de alarmă ar fi fost ignorate. Potrivit acestora, pacienta ar fi rămas ore întregi în dureri cumplite, în timp ce cadrele medicale ar fi interpretat simptomele drept manifestări ale unui atac de panică. Familia acuză personalul medical de neglijență gravă, afirmând că adevărata cauză era o infecție severă, care i-ar fi provocat decesul.

10 ani de încercări pentru a deveni mamă

După 10 ani de încercări și speranțe, Georgiana reușise, în sfârșit, să își îndeplinească cel mai mare vis: acela de a deveni mamă. După mai multe proceduri de fertilizare in vitro fără rezultat, vestea mult așteptată a venit. Era însărcinată cu gemeni și ajunsese în cea de-a 18-a săptămână de sarcină. Bucuria era însă însoțită de numeroase riscuri, deoarece evoluția sarcinii necesita o monitorizare atentă, fiind considerată una cu grad ridicat de risc.

Pe 4 iunie, femeia, în vârstă de 36 de ani, s-a prezentat la Maternitatea Giulești după ce a observat pierderi de lichid amniotic și s-a temut că sarcina ar putea fi compromisă. Medicii au decis internarea ei, iar timp de aproximativ două săptămâni a fost ținută sub supraveghere. Ulterior, după ce i s-a comunicat că evoluția este favorabilă și că riscul a fost depășit, a fost externată.

La mai puțin de o zi de la întoarcerea acasă, starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid. Au apărut frisoane puternice și sângerări, iar familia a chemat de urgență ajutor. Femeia a fost transportată din nou la Maternitatea Giulești, unde a ajuns în stare gravă. Cât a stat internată, medicii i-au montat o plasă, să îi sprijine uterul.

„Nu am avut probleme, efectiv n-au fost, decât când s-a dus la control, doamna doctoră care i-a făcut un seminar a văzut că s-a lăsat sau are ceva scurgeri, s-a lăsat puțin uterul și ne-a trimis la spital de urgență. Și aici, așa, au luat deciza să-i facă cerclaj.”, a mărturisit Andrei Stoian, iubitul Georgianei, potrivit Observatornews.ro.

Miercuri, pe 17 iunie, medicii au semnat foaia de externare.

Starea de sănătate a Georgianei s-a agravat brusc după externare

„Diagnosticul la externare, în care ei au specificat destul de clar că există şi ameninţare de avort. Tot ei scriu mai jos că pacienta în vârstă de 36 de ani se externează cu stare generala bună, afebrilă, nu pierde sânge sau alte cauze.”, a adăugat iubitul victimei.

Câteva ore mai târziu, pentru Georgiana a început un calvar de neimaginat.

„Am vorbit cu ea, era veselă, era fericită după atâta timp că a ajuns acasă și în sfârșit poate să stea și ea în patul ei. Te întorci a doua zi, te ia în primire același doctor care te-a externat și ți-a urmărit sarcina atâta timp și spune că de fapt tu n-ai nimic și că toate durerile tale sunt atac de panică.”, a explicat Mihai Miclea, fratele Georgianei, pentru sursa citată.

Potrivit familiei, intervenția a început în jurul orei 10, când a fost solicitată o ambulanță în cartierul Cosmopolis. Din cauza distanței și a aglomerației din trafic, echipajul SMURD a reușit să ajungă la Spitalul Giulești împreună cu femeia însărcinată abia în jurul orei 13. Rudele susțin că, după internare, aceasta ar fi rămas fără îngrijiri timp de aproximativ șapte ore, în ciuda apelurilor repetate prin care cerea ajutor.

„Când am ajuns în spital la ora 1, adusă de Smurd, cu toate sângerări, cu un dop gelatinos, cu vomă și cu frisoane. La ora șapte seara am luat decizia, am rugat frumos să întrerupă sarcina, să întrerupă sarcina. Nu mai putea de dureri. Și da, într-un final, bine domnule, facem, exact așa mi-a răspuns.”, a precizat Andrei Stoian, iubitul Georgianei.

Fratele victimei susține că femeia a fost lăsată pe salon

„Efectiv, nu i-au făcut nimic, au lăsat-o pe salon. S-a spus că sunt atacuri de panică și i-au administrat doar calmant, să o liniștească.”, a mai susținut fratele Georgianei.

În jurul orei 22:00, Georgiana a fost dusă în blocul operator pentru întreruperea sarcinii. Potrivit informațiilor disponibile, starea ei se agravase semnificativ, iar infecția se extinsese în organism.

În timpul intervenției chirurgicale, echipa medicală a fost nevoită să îi îndepărteze uterul, după ce a constatat că acesta era afectat de necroză. Câteva ore mai târziu, în jurul orei 03:00, femeia a fost transferată la Spitalul Universitar pentru continuarea tratamentului.

„Ne-au sunat că starea este foarte gravă și că va trebui transferată de urgență la universitar. Ne-am urcat în mașină și am plecat acolo. Șansele erau foarte mici. A ajuns mai mult decedată decât vie. Singurul medic cu care am discutat a fost cel de la ATI. După ce au declarat decesul, nu au explicat care au fost cauzele, starea în care a ajuns la ei. Și că nu se mai putea face nimic.”, a mai adăugat fratele Georgianei.

Concluziile IML: septicemie și insuficiență organică multiplă

Certificatul medico-legal de la IML arată o corioamniotită severă, urmată de necroză uterină și insuficiență organică multiplă. Cu alte cuvinte, unul dintre gemeni a murit în uter, ulterior și al doilea. Astfel, infecția s-a transformat într-o septicemie care a dus la colapsul organelor vitale.

„Totul a venit ca un fulger așa. S-a întâmplat mult prea repede și nu pot să înțeleg care e cauza. La 6.30 au declarat decesul. În niciun moment nu ne-am așteptat că se va ajunge în situația asta. Cel mai negru scenariu era să pierdă sarcina.”, a precizat Mihai Miclea, fratele Georgianei.

Rudele tinerei decedate vor înainta acțiuni penale pentru suspiciuni de malpraxis medical și solicită tragerea la răspundere a celor pe care îi consideră responsabili pentru decesul Georgianei și al celor doi copii nenăscuți.

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