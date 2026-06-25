Acasă » Știri » Tristețe uriașă în sistemul medical. A murit infirmiera Rada Ecaterina

Tristețe uriașă în sistemul medical. A murit infirmiera Rada Ecaterina

De: Alina Drăgan 25/06/2026 | 09:44
Tristețe uriașă în sistemul medical. A murit infirmiera Rada Ecaterina
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este doliu în lumea medicală! O infirmieră de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara s-a stins din viață. Femeia a murit subit la vârsta de 59 de ani. Colegii acesteia au anunțat decesul și sunt în stare de șoc. Pentru moment, cauza decesului nu a fost făcută publică.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara este îndoliat după trecerea în neființă a Ecaterinei Rada, infirmieră la ATI Ortopedie. Aceasta s-a stins din viață în data de 24 iunie 2026, la vârsta de 59 de ani.

A murit infirmiera Rada Ecaterina

Infirmiera Rada Ecaterina s-a stins din viață subit, la vârsta de numai 59 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către colegii acesteia de breaslă. Cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc și se pregătesc acum să o conducă pe ultimul drum.

Colegii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara au numai cuvinte de laudă la adresa Ecaterinei Rada. Aceasta a activat în cadrul spitalului ani de zile și nimeni nu a prevăzut tragedia ce avea să urmeze.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a colegei noastre, Rada Ecaterina, infirmieră în cadrul Compartimentului ATI Ortopedie. Timp de mulți ani, a fost un om dedicat profesiei sale, un coleg apreciat și un sprijin pentru pacienți și pentru întreaga echipă medicală.

Plecarea sa lasă un gol în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o și au avut privilegiul de a lucra alături de ea. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor îndurerați de această pierdere. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, este mesajul transmis de colectivul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Pentru moment, cauza decesului nu a fost făcută publică. Acum, apropiații Ecaterinei Rada se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

 

CITEȘTE ȘI:

A murit „Moșu’ Deac”, simbol al Maramureșului istoric. Vasile Deac s-a stins la 96 de ani

Tragedie în SUA: o femeie a murit după ce un Tesla a intrat într-o casă. Un alt șofer a ajuns cu mașina direct într-o piscină

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihai Albu, prins între două femei importante. Cum se înțeleg soția lui și fiica Mikaela
Știri
Mihai Albu, prins între două femei importante. Cum se înțeleg soția lui și fiica Mikaela
TikTokeriță româncă, terorizată de amenințări. Tânăra trăiește cu frică
Știri
TikTokeriță româncă, terorizată de amenințări. Tânăra trăiește cu frică
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Prăbușit în sondaje, Nicușor Dan a încercat o baie de mulțime la Cluj. Ce poze a postat președintele
Gandul.ro
Prăbușit în sondaje, Nicușor Dan a încercat o baie de mulțime la Cluj....
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup...
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în Gara Obor. Ce conțineau cele peste 1400 de cutii trimise de la Kremlin
Adevarul
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în...
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”
Digi24
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii!...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Cum arată vila lui Babasha din Hâtz Residence. Detaliul care l-a dat pe spate până și pe vecinul său, Dorian Popa
Click.ro
Cum arată vila lui Babasha din Hâtz Residence. Detaliul care l-a dat pe spate până...
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat motivul
Digi 24
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat motivul
TOP 5 Cele mai păguboase mașini second-hand disponibile în România în 2026
Promotor.ro
TOP 5 Cele mai păguboase mașini second-hand disponibile în România în 2026
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Pistol de lipit Parkside la sub 50 lei și alte scule utile
go4it.ro
Pistol de lipit Parkside la sub 50 lei și alte scule utile
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Prăbușit în sondaje, Nicușor Dan a încercat o baie de mulțime la Cluj. Ce poze a postat președintele
Gandul.ro
Prăbușit în sondaje, Nicușor Dan a încercat o baie de mulțime la Cluj. Ce poze...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mihai Albu, prins între două femei importante. Cum se înțeleg soția lui și fiica Mikaela
Mihai Albu, prins între două femei importante. Cum se înțeleg soția lui și fiica Mikaela
TikTokeriță româncă, terorizată de amenințări. Tânăra trăiește cu frică
TikTokeriță româncă, terorizată de amenințări. Tânăra trăiește cu frică
Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț. Episodul care i-a marcat viața
Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț. Episodul care i-a marcat viața
Carlo Ancelotti, reacție după debutul lui Neymar la Mondial. Ce a spus despre starul Braziliei
Carlo Ancelotti, reacție după debutul lui Neymar la Mondial. Ce a spus despre starul Braziliei
A câștigat 13 milioane de euro, dar a pierdut totul. Povestea incredibilă a bărbatului
A câștigat 13 milioane de euro, dar a pierdut totul. Povestea incredibilă a bărbatului
Viteza optimă pentru consum redus pe autostradă. Ce trebuie să știe șoferii
Viteza optimă pentru consum redus pe autostradă. Ce trebuie să știe șoferii
Vezi toate știrile