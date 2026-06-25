Tragedie în SUA: o femeie a murit după ce un Tesla a intrat într-o casă. Un alt șofer a ajuns cu mașina direct într-o piscină

Două accidente șocante petrecute la doar câteva zile distanță în Statele Unite readuc în atenție controversele legate de sistemele de asistență la condus dezvoltate de Tesla. În Texas, o femeie de 76 de ani și-a pierdut viața după ce un Tesla Model 3 a intrat cu viteză într-o locuință, în timp ce în Connecticut un alt șofer a ajuns cu mașina direct într-o piscină publică. Autoritățile federale au deschis o investigație specială, iar dezbaterea privind siguranța tehnologiilor Autopilot și Full Self-Driving este din nou în prim-plan.

O tragedie în Texas: o femeie a murit în propria casă

Accidentul mortal s-a produs vineri seara în Katy, o suburbie a orașului Houston. Martha Avila, în vârstă de 76 de ani, se afla în interiorul locuinței când un Tesla Model 3 a părăsit carosabilul și a intrat violent prin peretele casei.

Femeia a fost transportată de urgență cu elicopterul la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Potrivit Biroului Șerifului din comitatul Harris, șoferul Michael Butler, în vârstă de 44 de ani, circula spre est în jurul orei 20:00 când a pierdut controlul mașinii.

„Michael Butler nu a reușit să mențină vehiculul pe banda de circulație, a părăsit carosabilul și a lovit locuința”, au transmis anchetatorii.

Șoferul susține că sistemul automat era activat

Michael Butler le-a declarat polițiștilor că vehiculul se afla în modul de conducere asistată în momentul impactului.

Anchetatorii au precizat că acesta nu prezenta semne de consum de alcool sau droguri și că a colaborat pe tot parcursul investigației.

„În acest moment, anchetatorii nu au găsit dovezi care să indice o defecțiune mecanică. Totuși, este important de precizat că investigația nu este finalizată”, a transmis Biroul Șerifului.

Dosarul urmează să fie înaintat procurorilor pentru a se stabili dacă vor fi formulate acuzații penale.

Elon Musk contestă ipoteza privind pilotul automat

Compania Tesla nu a oferit un punct de vedere oficial după accident. În schimb, Elon Musk a reacționat pe rețeaua X și a pus sub semnul întrebării informațiile privind utilizarea sistemului Full Self-Driving.

„FSD circulă încet pe străzile din cartiere, iar acesta a fost un accident produs la viteză mare!”, a scris Musk.

Între timp, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a anunțat că a deschis o investigație specială pentru a stabili exact circumstanțele tragediei.

Martorii au crezut că este un tunet

Vecinii spun că impactul a fost atât de puternic încât a zguduit întregul cartier.

Jennifer Carson, care locuiește la câteva case distanță, a povestit că urmărea un film în momentul producerii accidentului.

„A sunat ca un tunet”, a declarat aceasta.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată automobilul deplasându-se cu o viteză foarte mare înainte de a dispărea din cadru și de a intra în locuință.

Fiica victimei, Jennifer Barbour, a publicat una dintre filmări și a scris:

„Aceasta este mașina care a intrat în casa mea. Mama mea nu merita asta.”

Casa familiei a devenit nelocuibilă

În urma impactului, locuința a suferit distrugeri atât de mari încât nu mai poate fi locuită.

Familia Marthei Avila a fost nevoită să se mute temporar, iar nepoata victimei, Kelly Avila, a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i ajuta să depășească această perioadă dificilă.

Un alt Tesla a ajuns într-o piscină

La doar câteva zile după tragedia din Texas, un alt incident neobișnuit a avut loc în New Canaan, Connecticut.

Un șofer care încerca să parcheze a apăsat accelerația în locul frânei, a trecut prin copaci și un gard și a ajuns direct într-o piscină comunitară.

Salvamarul Mike D’Urso, în vârstă de 18 ani, a intervenit rapid împreună cu echipele de salvare și l-a scos pe șofer prin geamul pasagerului înainte ca vehiculul să se scufunde complet.

„Eu și colegul meu pregăteam umbrelele când am auzit un zgomot puternic. Ne-am întors și am văzut o mașină chiar în mijlocul piscinei. Mașina a început să se scufunde după câteva minute, iar îngrijorarea mea era că apa va ajunge deasupra capului șoferului și nu va mai putea respira.”, a povestit tânărul.

Sistemele Tesla, din nou sub lupa autorităților

Cele două incidente au reaprins discuțiile privind siguranța sistemelor Autopilot și Full Self-Driving.

În 2023, Tesla a rechemat peste două milioane de vehicule pentru actualizări de siguranță, după ce autoritățile americane au concluzionat că măsurile existente nu garantau suficient că șoferii rămân atenți atunci când folosesc funcțiile automate.

Controversele au continuat și în decembrie 2025, când un judecător din California a decis că Tesla a promovat în mod înșelător sistemele Autopilot și Full Self-Driving, sugerând în mod fals că vehiculele companiei sunt complet autonome.

Deși Tesla insistă că șoferii trebuie să rămână permanent atenți și să țină mâinile pe volan, accidentele recente readuc în discuție limitele tehnologiei și responsabilitatea umană în era mașinilor inteligente.

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