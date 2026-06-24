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Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile Olimpice

De: Elisa Tîrgovățu 24/06/2026 | 13:33
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile Olimpice
Denisa a murit la doar 24 de ani. Ce s-a întâmplat cu sportiva care a participat la Jocurile Olimpice / Sursa foto: Social media
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O tânără sportivă din Slovacia, cunoscută pentru participările sale la două ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice la tir cu arcul, și-a pierdut viața la vârsta de 24 de ani în urma unui accident rutier produs în Bratislava.

Denisa Barankova a fost lovită de un autoturism care a ieșit de pe carosabil într-o zonă pietonală din cartierul Petržalka. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul implicat ar fi pierdut controlul mașinii într-o parcare din apropierea unor locuințe, impactând inițial un vehicul staționat, după care a ajuns pe o suprafață verde unde se aflau pietoni.

În același incident a fost rănită grav și o fată de 11 ani, care a suferit traumatisme serioase la nivelul capului și toracelui, precum și o fractură de femur. Autoritățile au precizat că împrejurările exacte ale accidentului sunt încă investigate.

 „În timp ce conducea în parcarea din fața unei clădiri rezidențiale, șoferul (42 de ani) nu a acordat suficientă atenție volanului din motive care nu au fost încă stabilite, drept urmare a intrat într-un vehicul parcat. Apoi a traversat pe o zonă cu iarbă, unde a lovit două persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției regionale din Bratislava, Michal Szeiff, conform presei din Slovacia.

Sursa foto: Social media

Sportiva era una dintre figurile promițătoare ale tirului cu arcul slovac, reprezentând țara sa la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și Paris 2024, dar și în competiții internaționale importante. Cu doar câteva luni înainte de tragedie, ea reușise să obțină un rezultat major la Jocurile Mondiale din 2025, unde a cucerit medalia de aur la proba de arc recurve.

Jocurile Mondiale, reacție oficială

Comunitatea sportivă internațională a reacționat cu șoc și tristețe, subliniind atât talentul ei excepțional, cât și impactul pe care l-a avut în sportul mondial. Organizația Jocurilor Mondiale a transmis un mesaj de condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor apropiați, descriind-o drept o prezență remarcabilă și o campioană care a lăsat în urmă o moștenire importantă în tirul cu arcul.

 „Asociația Internațională a Jocurilor Mondiale este devastată să afle despre decesul tragic al Denisei Hurban Barankova, medaliată cu aur în proba de Tir cu Arcul – Recurv la Jocurile Mondiale 2025 de la Chengdu. Avea doar 24 de ani.

Denisa a fost una dintre cele mai strălucite talente în tirul cu arcul. Participantă de două ori la Jocurile Olimpice și o reprezentantă mândră a Slovaciei, ea a întruchipat spiritul Jocurilor Mondiale – excelență, pasiune și dăruire. Medalia de aur cucerită la Chengdu în august a fost un moment de pură strălucire pe care întreaga familie a Jocurilor Mondiale l-a sărbătorit alături de ea și care va rămâne pentru totdeauna parte a moștenirii Jocurilor Mondiale din 2025.

Decesul ei, în circumstanțe atât de neașteptate și tragice, a lăsat comunitatea sportului mondial în stare de șoc și în doliu. Din partea IWGA și a întregii familii a Jocurilor Mondiale, transmitem cele mai sincere condoleanțe soțului ei, familiei sale, coechipierilor ei și tuturor celor care au avut privilegiul să o cunoască și să o iubească.Suntem alături de Asociația Slovacă de Tir cu Arcul și de comunitatea sportivă slovacă în acest moment de imensă durere”, a transmis organizația, conform The Sun. Sportul mondial a fost cutremurat recent de mai multe vești teribile.

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