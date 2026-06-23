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Doliu în lumea muzicii populare! A murit Gabriela Tănase

De: Irina Vlad 23/06/2026 | 16:55
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Gabriela Tănase
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Gabriela Tănase
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Este doliu în folclorul românesc! Gabriela Tănase, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din Oltenia, a încetat din viață. Regretata artistă s-a remarcat prin interpretarea cântecelor populare autentice și a fost prezentă de-a lungul anilor la numeroase spectacole și evenimente dedicate promovării tradițiilor românești.

Comunitatea artistică din România este în doliu. Pentru iubitorii folclorului românesc, vestea morții Gabrielei Tănase lasă în urmă tristețe, dar și cântecele sale care reprezintă o parte din drumul ei artistic.

Gabriela Tănase s-a stins din viață

Gabriela Tănase lasă în urmă o amprentă incomensurabilă în inimile celor care i-au ascultat muzica, prin cântecele și talentul său. Vestea morții sale a întristat întreaga comunitate din Oltenia. Reprezentanții TVF Oltenia au transmis un mesaj public de condolenațe familiei și celor care au cunoscut-o. Gabriela Tănase va rămâne vie în inimile celor care au iubit folclorul românesc.

Este doliu în folclorul românesc! Gabriela Tănase, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din Oltenia, a încetat din viață/ sursă foto: social media

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a interpretei de muzică populară Gabriela Tănase. Echipa TVF Oltenia transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor și tuturor celor care au cunoscut-o și apreciat-o. Prin cântecele și talentul său, Gabriela Tănase va rămâne vie în inimile celor care au iubit folclorul românesc. Dumnezeu să o odihnească în pace și să ofere putere familiei în aceste momente grele”, este mesajul transmis de echiap TVF Oltenia.

Cu doar câteva zile înainte să se stingă din viață, Gabriela Tănase parcă și-a prevestit moartea. Ea a postat pe rețelele de socializare un mesaj despre viață, versurile unei melodii care par să îi prevestească despărțirea de această lume.

„Luptă pentru tine, crede în vise, viața e scurtă, nu trebuie compromis, cazi și te ridici, arzi ca un fulger”, sunt versurile pe care le-a postat Gabriela Tănase recent.

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