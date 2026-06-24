A murit clarinetistul Dorin Cuibariu. Folclorul bănățean pierde un nume important

Dorin Cuibariu, colosalul clarinetist care a dus spiritul Banatului pe cele mai importante scene, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. O carieră fabuloasă, întinsă pe mai bine de șase decenii, s-a încheiat brusc, lăsând un gol imens în inimile celor care i-au adorat sunetul inconfundabil.

Vestea morții maestrului a căzut ca un trăsnet peste comunitatea artistică din vestul țării. Printre primii care și-au exprimat suferința a fost Liliana Laichici, managera culturii timișene, care i-a adus un omagiu copleșitor celui care i-a fost coleg și prieten de drum.

„Tocmai am aflat că suntem și mai săraci… Dumnezeu să te odihnească, Nea Dorine! Îți mulțumesc pentru că ne-ai bucurat inimile atâția ani cu muzica ta!”, a spus aceasta.

Dorin Cuibariu s-a stins din viață

Familia și apropiații au pus la punct detaliile funeraliilor, alegând să-și ia rămas bun de la cel care a fost Dorin Cuibariu într-o zi de mare sărbătoare creștină. Priveghiul a fost organizat la Cimitirul din Chișoda, iar slujba de înmormântare are loc astăzi, 24 iunie, chiar de Ziua de Sânziene.

Povestea vieții lui Dorin Cuibariu este una de film. Născut pe 30 martie 1946, în comuna Sânmihaiu Român, artistul a demonstrat o sclipire genială încă din primii ani. „Copilul minune” din satul Unip a pus mâna pe fluier și a învățat singur tainele suflului, fără nicio școală, doar din pasiune pură.

Ascensiunea a fost spectaculoasă: de pe ulițele satului, a ajuns rapid pe scenele prestigioase ale ansamblurilor „Doina Timișului” și „Banatul”. Totuși, apogeul carierei sale a fost strâns legat de colaborarea legendară cu Gheorghe Zamfir.

Și-a pierdut fiica și nepotul

Timp de peste 20 de ani, cei doi au făcut echipă, ducând folclorul românesc la rang de artă în metropole precum Tokyo, Paris, New York sau Sydney. Dincolo de spectacole, Cuibariu a fost și un mentor desăvârșit, formând generații de tineri muzicieni la Liceul „Ion Vidu” din Timișoara până în 2002.

Deși pe scenă emana forță și bucurie, viața maestrului a fost marcată de suferințe greu de dus de orice om. În ultimii ani, „Nea Dorin” a fost îngenuncheat de pierderi cumplite, fiind nevoit să-și conducă pe ultimul drum propria fiică și nepotul. Aceste tragedii i-au măcinat sufletul, artistul găsindu-și consolare doar în sunetul clarinetului său iubit.

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