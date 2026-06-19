A murit Valeriu Sepi, artistul legendar al trupei Phoenix. Anunțul făcut de managerul Spitalului Județean din Timișoara

Moartea unei personalități din lumea artistică lasă întotdeauna un gol, mai ales atunci când vorbim despre oameni care au influențat generații întregi prin talent și originalitate.

Așa s‑a întâmplat și în cazul lui Valeriu Sepi, unul dintre artiștii emblematici ai trupei Phoenix, a cărui dispariție a fost anunțată în această dimineață.

A murit Valeriu Sepi, artistul legendar al trupei Phoenix

Valeriu Sepi, cunoscut drept „căprarul” formației Phoenix, a murit astăzi, vestea fiind confirmată de managerul Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc.

„Cu sufletul îndurerat anunț plecarea dintre noi în această dimineață a celui ce a fost și va rămâne marele Vali Sepi. O forță a naturii și a artei, membru al trupei Phoenix, prieten bun al lui Nicu Covaci, artist plastic de renume internațional, cetățean și aventurier al lumii, Vali Sepi a plecat așa cum s-a rugat: «Să mă ia Dumnezeu la El brusc, fără durere». A plecat către «ANOTHER PLACE», cum scrie pe tricoul pe care îl purta la ultima noastră întâlnire, acum două săptămâni, fericiți împreună, după Caravana Medicală de la Parța. Drum bun, dragă prietene!”, a transmis acesta.

Născut la 1 noiembrie 1945, în localitatea Vălcani, aproape de granița cu fosta Iugoslavie, Sepi a crescut într‑un mediu care i‑a alimentat sensibilitatea artistică. Deși a absolvit Politehnica din Reșița, a ales să urmeze arta plastică la Timișoara, unde a studiat sub îndrumarea unor profesori importanți precum Leon Vreme, Peter Jecza și Deliu Petroiu.

Anunțul făcut de managerul Spitalului Județean din Timișoara

Colaborarea cu Phoenix a început în 1968, când a realizat afișe și materiale grafice pentru formație. Ulterior, s‑a alăturat trupei și ca percuționist, folosind instrumente construite chiar de el, precum „caprele” sau tobele din piele de vițel. Această abordare originală i‑a adus supranumele de „căprarul de la Phoenix”, devenind o prezență distinctă în perioada 1971–1974.

Dincolo de scenă, Valeriu Sepi a fost un artist vizual complet, activ în pictură, sculptură, desen și design. Lucrările sale au ajuns în muzee și colecții private din România, Germania, Singapore, Brazilia, Australia, Indonezia, Malaezia, Thailanda și Nepal. A locuit o perioadă în Singapore, înainte de a reveni la Timișoara, orașul în care și‑a consolidat identitatea artistică.

În primăvara acestui an, a fost invitat de onoare la concertul Phoenix de la Filarmonica din Timișoara, un moment care a readus în atenție legătura sa profundă cu formația.

Într‑un clip publicat pe rețelele sociale, artistul și‑a exprimat dorința de a fi înmormântat lângă fratele său, apelând direct la autorități:

„Dați-mi domnule primar un loc de veci să stau lângă fratele meu. Vă rog din suflet, cât îl mai am. Mulțumesc frumos!”.

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