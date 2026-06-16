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A murit Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent. Avea doar 44 de ani

De: David Ioan 16/06/2026 | 22:28
A murit Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent. Avea doar 44 de ani
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Lucian Isar, cunoscut în toată țara drept „Lucică Diamanta”, ar fi murit la vârsta de 44 de ani, potrivit informațiilor apărute în mediul online. Originar din Slatina și devenit personaj emblematic al orașului, acesta a intrat în atenția publicului prin aparițiile sale la „Românii au talent” și „X Factor”, unde s-a remarcat prin stilul nonconformist și transformările artistice spectaculoase.

Anunțul privind decesul lui Lucian Isar a fost publicat pe un grup de Facebook de persoane apropiate lui. Mesajul menționa că acesta ar fi murit în urma unei boli autoimune, la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Tot acolo a fost lansat și un apel public pentru găsirea rudelor sale, întrucât apropiații nu ar fi reușit să ia legătura cu familia pentru a organiza înmormântarea.

Doliu în Slatina

Cei care au făcut publică vestea susțin că Lucian Isar ar avea mamă, un copil și mai mulți frați sau surori, însă până acum nu au reușit să contacteze pe nimeni. În mesajul distribuit online se precizează:

„Apel umanitar – căutăm familia lui Lucian Isar («Lucică Diamanta») Cu profundă tristețe vă anunțăm că, astăzi dimineață, Lucian Isar, cunoscut de mulți și sub numele de «Lucică Diamanta», a încetat din viață în urma unei boli autoimune. Din informațiile pe care le avem, Lucian a participat de-a lungul timpului la emisiuni precum «Românii au talent», «X Factor» și «Chefi la cuțite». Știm că are mamă, un băiețel și frați/surori, însă, în acest moment, nu reușim să luăm legătura cu familia sa. Rugăm pe oricine îl cunoștea pe Lucian sau deține informații despre rudele sale să ne contacteze cât mai urgent, pentru a-i putea anunța și pentru a fi alături de el la înmormântare. Vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la familie și la cei apropiați. Orice informație poate fi de ajutor. Mulțumim tuturor pentru sprijin și Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Viața lui Lucian Isar nu a fost deloc ușoară, după cum povestea chiar el într-un interviu mai vechi. Crescut în orfelinat și confruntat cu lipsuri severe, acesta relata că a dormit sub scări și că adesea nu avea mâncare sau haine. Cu toate dificultățile, a reușit să își construiască un drum în lumea artistică, devenind cunoscut pentru talentul său de a interpreta personaje feminine celebre.

Lucian Isar, zis „Lucică Diamanta” a murit la 44 de ani

În același interviu, el explica modul în care și-a perfecționat transformările artistice după ce a ajuns la Ansamblul „Doina Oltului” din Slatina, unde a primit sprijinul conducerii.

„Nu știu, pentru că eu am fost crescut la orfelinat! Așa a fost viața mea, grea, fără ajutor când eram mic, am dormit și sub scară, nu am avut poate ce mânca sau ce lua pe mine… Numai Dumnezeu știe cum am rezistat și am reușit să răzbat în lumea asta plină de lipsuri! Așa că talentul acesta de a mă transforma în Maria Ciobanu, Andra sau Irina Loghin mi l-am dezvoltat eu de când am ajuns la ansamblul „Doina Oltului” din Slatina și am fost ajutat de directorul instituției”, mărturisea acesta.

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