Primele declarații ale unui paramedic din ambulanța din Cluj atacată: „Dacă ne blocau, ne omorau”

Echipajul ambulanței din Cluj ce a fost atacată a trecut prin momente de groază. Unul dintre paramedicii prezenți a făcut acum primele declarații. Acesta spune că el și colegii săi au scăpat printr-o minune de furia localnicilor. Mai mult, paramedicul spune că întreaga situație ar fi degenerat, dacă nu exista prezența de spirit a șoferului.

Sâmbătă, 8 august, medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în comuna Recea-Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. În urma celor întâmplate, șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi și operat de urgență.

„În urma agresiunii, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a fost necesară evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții”, a transmis DSU.

„Dacă ne blocau, ne omorau”

Întreg incidentul a avut loc în data de 8 august. Medicii au fost solicitați să intervină în localitatea Recea Cristur, pentru un pacient care se simțea rău. La intrarea în localitate, aceștia au oprit să ceară indicații de la un grup de localnici.

Însă, în loc să ofere informațiile necesare, oamenii au început să se agite și să filmeze ambulanța. După preluarea pacientului, în drum spre spitalul din Dej, ambulanța a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulți indivizi înarmați cu bâte și topoare. Aceștia au început să lovească vehiculul, strigând că este vorba despre „ambulanța neagră care fură copii”.

Acum, unul dintre paramedicii prezenți a povestit scenele violente prin care a trecut. Acesta spune că dacă indivizii ar fi blocat ambulanța din ambele părți, echipajul nu ar fi scăpat cu viață. Din fericire, mașinile care au blocat drumul s-au poziționat doar în fața ambulanței, așa că șoferul a putut întoarce.

„A dat cu securea! Păi, a avut-o în mână! Numai șansa noastră, știi care a fost? Că au fost proști. Amândouă mașinile le-au blocat în față. El (n.r. – șoferul ambulanței) a apucat să întoarcă și ne-am dus pe partea cealaltă. Că, de ne blocau în față și în spate, ne omorau”, a declarat paramedicul.

În urma întregului incident, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pe teren. În urma anchetei operative, oamenii legii au reușit să identifice mai mulți suspecți și i-au dus la audieri.

Se pare că trei tineri în vârstă de 18, 22 și 24 de ani, toți domiciliați în comuna Recea-Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați sub acuzațiile de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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