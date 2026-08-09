Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu! Detaliul care le putea salva relația: „Asta o să-mi reproșez întotdeauna”

Alexandru Ciucu a făcut noi declarații legate de mariajul și divorțul de Alina Sorescu. Acum, că apele s-au mai liniștit, acesta a vorbit deschis și a mărturisit că are un mare regret în urma celor întâmplate. Se pare că designerul și-ar fi dorit să încerce să refacă relația cu artista, însă fără să existe influențe din exterior. Detaliul care le putea salva relația.

După o relație de 12 ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au ajuns la concluzia că le este mai bine separat, așa că au decis să divorțeze. Însă, despărțirea celor doi nu a fost una pașnică, iar aproape trei ani părinții s-au luptat pentru custodia celor două fetițe, Raisa și Carolina.

Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu

Alexandru Ciucu spune că divorțul de Alina Sorescu l-a afectat destul de mult și încă nu a trecut complet peste toate cele întâmplate. Mai mult, se pare că acesta a rămas cu un mare regret. Designerul a mărturisit că și-ar fi dorit să încerce să repare relația cu fosta parteneră.

Însă, și-ar fi dorit să își mai acorde o nouă șansă fără ca persoanele din jur, în principal socrii săi, să se mai implice. Acesta consideră că acest lucru i-ar fi putut salva căsnicia.

„O traumă, asta mi-a rămas în suflet (n.r. în urma divorțului). Și mi-a rămas o părere de rău că n-am încercat să construim relația asta, măcar de la un moment încolo, doar noi doi și copiii, fără socri. Asta o să-mi reproșez întotdeauna, nu că nu am încercat, ci că n-am reușit să ajungem acolo”, a mărturisit Alexandru Ciucu.

De asemenea, designerul a mai vorbit și despre cum divorțul cu scandal i-a afectat imaginea și afacerile. Alexandru Ciucu spune că nu a ieșit prea șifonat din toată povestea și că nici măcar nu s-a gândit la aceste aspecte.

„N-am avut timp să mă gândesc la asta, pentru că durerea mea era atât de mare în legătură cu temerea că mi-aș putea pierde copiii – o teamă nefondată, de altfel –, încât nu m-a interesat dacă voi fi afectat profesional. Copiii erau prioritari și, undeva în fundal, era și restul vieții mele. Uitându-mă în urmă, nu văd să-mi fi afectat în vreun fel business-ul. Ca imagine… românii oricum se grăbesc să arunce cu pietre, dar sunt și mulți oameni care nu se lasă influențați de prima informație negativă”, a mai spus Alexandru Ciucu.

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