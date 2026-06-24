Iubirea de care Alina Sorescu nu a știut niciodată. Alexandru Ciucu și-a făcut „autodenunțul” amoros: „De dragul ei am învățat engleza”

Alexandru Ciucu, celebrul creator de modă, a fost greu încercat în ultimii ani. Un divorț ultra mediatizat, doi copii care au trebuit protejați, o căsnicie care s-a destrămat în fața ochilor atâtor cititori dornici de monden. Dar nimeni nu știe, cu adevărat, ce a trăit el în toată această perioad[, cum a reușit să meargă mai departe când, în realitate, era distrus sufletește. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, celebrul designer recunoaște că cel mai greu i-a fost să nu reacționeze, să nu răspundă acuzelor ce i-au fost aduse, de teamă reală că, peste ani, fetele lui vor citi totul online. Astăzi, după toată această experiența oribilă, Alexandru Ciucu ne spune că, atunci când doi oameni divorțează și au copii, orgoliile trebuie să dispară. Acesta este motivul pentru care el colaborează decent cu fosta soție, căntăreață Alina Sorescu, la educația Raisei și Carolinei.

Alexandru Ciucu mărturisește că anul 2026, profesional, a fost unul dintre cei mai plini ani pe care i-a avut. În plan personal însă, celebrul designer ne spune, cu emoție, că nimic nu egalează timpul petrecut cu fetele lui. Alexandru Ciucu ne dezvaluie prima dragoste din viața lui si recunoaște, în exclusivitate, că nu se teme să iubească din nou, doar că a învățat să aibă răbdare, răbdare până va apărea femeia pe care și-o dorește alături de el, dar și alături de fetele lui. Tot aici aflăm și unde le va duce pe Raisa și Carolina în vacanță, vara aceasta.

Alexandru Ciucu: „Bunul gust nu țipă niciodată”

CANCAN.RO: Îmi spuneai, la un moment dat, de noua colecție de costume de ceremonie pentru anul 2026. Cum e colecția, lumea a primit-o cu bucurie?

Alexandru Ciucu: Da, și mă bucur enorm că oamenii au înțeles exact mesajul colecției. Pentru mine, costumul nu mai este de mult doar o haină elegantă. A devenit o declarație despre cine ești. Colecția de barbati 2026, care se numeste „Wine&Champagne”, a venit într-un moment în care bărbații au început să se întoarcă la rafinament, la bun gust, la ideea că eleganța nu înseamnă rigiditate, ci confort si respect față de propria persoană. Am lucrat foarte mult la croială, la structura umerilor, am ales materiale care respiră și care oferă libertate de mișcare. Bărbatul de azi nu mai vrea să sufere într-un costum. Vrea să se simtă puternic, dar confortabil. Și cred că aici colecția a avut succes. Au fost foarte apreciate tonurile indraznete — verde mentă, lila stins si ocru dar si desenul discret pe fond negru pentru ceremonie — și faptul că am păstrat ADN-ul clasic, dar cu detalii contemporane. Mi-au scris tineri care mi-au spus: „Pentru prima dată am simțit că port un costum care mă reprezintă”. Pentru mine, asta valorează mai mult decât orice premiu. Și mai e ceva: după ani în care oamenii au trăit foarte mult în casual, există o nevoie de întoarcere la eleganță. Oamenii vor din nou emoție, statut, poveste.

CANCAN.RO: Cum se numește colectia de damă?

Alexandru Ciucu: Colecția de dama se numeste „Je t’aime, Coco!” și este, înainte de toate, un omagiu adus eleganței atemporale promovate de Coco Chanel. Am păstrat acea linie clasică și rafinată specifică stilului Chanel, dar reinterpretată într-o manieră modernă, adaptată femeii actuale – puternică, sofisticată și feminină în același timp. Vorbim despre piese cu croieli curate, dar îndrăznețe, materiale premium, mult accent pe detalii și pe acea eleganță discretă care nu se demodează niciodată. Colecția include rochii atât pentru evenimente speciale, cât și pentru apariții de zi, iar paleta cromatică merge de la tonuri clasice – alb, negru, ivoire – până la accente suave de culoare, dar foarte bine dozate. M-a inspirat ideea de feminitate elegantă pe care Coco Chanel a redefinit-o în modă și am încercat să duc mai departe această filozofie printr-o colecție contemporană, cu multă atenție la siluetă și la execuție.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru vara și toamna acestui an?

Alexandru Ciucu: În plan profesional, 2026 este unul dintre cei mai plini ani ai mei. Am lansat deja colecția de costume casual si ceremonie, unde intrăm într-o zonă aproape couture pentru bărbați. În paralel, am lansat si colectia de damă de care sunt foarte entuziasmat pentru că imi ofera posibilitatea de a crea fără limită, chiar dacă momentan încă mă cenzurez în croieli ți asortări. Așa cum s-a observat deja, mă concentrez pe zona de social media și, împreună cu echipa mea, încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru a promova respectul, eleganța relaxată și, în general, valorile în care cred. Este un domeniu extrem de creativ și provocator, unde poți avea mari surprize în ambele direcții. In plan personal, cea mai mare investiție a mea rămâne timpul petrecut cu fetele noastre, cu Rai si Caro. Oricât de multe proiecte aș avea, acolo este centrul vieții mele și universul meu se învârte în jurul lor.

CANCAN.RO: De la cine ai moștenit pasiunea pentru frumos, de la bunica sau de la tatăl tău?

Alexandru Ciucu: Cred că de la amândoi, dar în moduri diferite. Bunica mea avea un simț extraordinar al detaliului și al eleganței naturale. Era genul de femeie care putea transforma simplitatea în rafinament. De la ea am învățat că bunul gust nu țipă niciodată. De la tata am moștenit disciplina și respectul pentru lucrul bine făcut. El m-a învățat că talentul fără muncă nu înseamnă nimic. Cred că frumusețea apare atunci când pasiunea întâlnește rigoarea.

CANCAN.RO: Îți aduci aminte care a fost prima piesă vestimentară pe care ai creat-o?

Alexandru Ciucu: Da. A fost un pantalon special creat pentru curentul Depeche Mode, si care avea o insertie din material de batic. Tin minte perfect că eram obsedat de ideea de proporție și asortare cromatică. Cred că l-am desfăcut și refăcut de zece ori. Îmi doream să arate cool, ca să fiu remarcat ca un trend setter vestimentar al curentului muzical respectiv. În liceu eram foarte atent la imaginea mea. Nu aveam haine scumpe, dar încercam să le asortez cat mai chic. Îmi plăcea să combin piese si culori, să ies puțin din tipare, dar fără să exagerez, pentru ca sa le pot purta la școală. Era perioadă când se renunțase complet la uniforme. Percepeam încă de atunci că hainele vorbesc pentru tine, înainte să deschizi gura.

20 de ani în slujba Casei Regale: „Este cea mai mare onoare a vieții mele”

CANCAN.RO: Într-o zi a început un parteneriat unic, cel cu Casa Regală. Cum s-a întâmplat?

Alexandru Ciucu: S-a întâmplat într-o zi de februarie în 2009 și povestea continuă și azi. Chiar anul acesta, pe 7 mai, a avut loc ceremonia de reînnoire a titlului de Furnizor al Casei Regale, pentru a șasea oară consecutiv, până în 2029. Asta înseamnă 20 de ani în serviciul Casei Regale. Din punct de vedere profesional, este cea mai mare onoare a vieții mele. Și nu a venit peste noapte. A venit după ani de muncă, de discreție și de consecvență. Cred că în relația cu Casa Regală contează enorm seriozitatea, eleganța comportamentului și respectul pentru tradiție. Pentru mine, colaborarea această nu este doar despre haine. Este despre responsabilitate, despre încredere și despre asumare. Când creezi pentru astfel de oameni, trebuie să înțelegi simbolul, istoria și demnitatea pe care le reprezintă.

CANCAN.RO: Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din ă? Dar cel mai rău?

Alexandru Ciucu: Cel mai bun moment? Probabil atunci când am realizat că oamenii care veneau la atelier să comande o ținută nu-și doreau doar un costum, ci un costum Alexandru Ciucu. Pentru mine a fost un moment de revelație. Mi se pare cea mai frumoasă recompensă pentru un creator. Cel mai greu moment a fost când am înțeles cât de multă presiune vine odată cu succesul. Oamenii văd luminile, dar nu văd efortul, riscurile asumate și sacrificiile făcute că să poți păstra aceleași standarde înalte. Dar ca exemple concrete, cel mai dificil moment a fost în pandemie când nimeni nu purta costum, nici de ceremonie și nici de business, pentru că evenimentele erau interzise, toată lumea lucra de acasă. Cel mai emoționant moment din cariera mea a fost când m-a felicitat tata, la prezentarea colecției „Tailored Glory” din 2015.

CANCAN.RO: Cum erai în copilărie? Ascultător, rebel, obraznic?

Alexandru Ciucu: Eram un copil curios. Nu știu dacă eram neapărat rebel, dar sigur nu eram indiferent. Observam foarte mult. Îmi plăcea să mă uit la oameni, la gesturi, la haine, la felul în care intrau într-o cameră, ii admiram pe cei cu atitudine, cu prestanță. Îmi doream să fiu ca ei când o să fiu mare. Mă uitam la toate filmele la care puteam avea acces. Cred că de mic am avut această atenție la detalii. Într-o sâmbătă seară, cred că aveam vreo 10 ani, au dat la televizor un film cu Elvis Presley, care mi-a plăcut enorm. După ce s-a terminat, am rugat-o pe mama să sunăm la TVR, cu rugămintea să-l mai dea o dată. Am convins-o cu greu, am căutat numărul în cartea de telefon și ne-a răspuns o doamna, bănuiesc că era portăreasa, la ora aia. Dar a fost așa de drăguță încât m-a întrebat la ce oră mi-ar plăcea să-l pună și mi-a promis că o să-l redifuzeze sâmbăta următoare. Pentru mine a fost suficient.

Alexandru Ciucu, un adolescent încăpățânat:„În liceu îmi plăceau fetele, matematica și profa de engleză”

CANCAN.RO: Dar în liceu?

Alexandru Ciucu: În liceu îmi plăceau fetele, matematica și profa de engleză, o femeie atât de distinsă și elegantă, că mi-era rușine să mă uit în ochii ei. De dragul ei am învățat engleză. Altfel, eram destul de liniștit desi, odată cu adolescența, au venit și momentele mele de încăpățânare. Dacă simțeam că un lucru trebuie făcut într-un anumit fel, greu mă convingea cineva să renunț. Țin minte că am fugit o dată de acasă, pentru că m-am certat cu ai mei și am stat peste noapte la un prieten. Nu erau telefoane mobile și nici internet pe vremea aia. M-am întors a doua zi, că-mi era foame. Ai mei aflaseră între timp unde eram. Prin clasa a XI-a am început să devin mai conștient de imaginea mea și că asta mă ajută să fiu remarcat de colege. Eram genul de adolescent care încerca să fie diferit fără să fie ostentativ. Îmi plăcea să combin lucruri, să adaptez haine, să-mi pun amprenta personală. Cred că acolo s-a format gustul meu pentru eleganța discretă.

CANCAN.RO: Prima dragoste nu se uită niciodată. Adevărat sau fals?

Alexandru Ciucu: Adevărat, dar nu neapărat pentru că rămâne cea mai mare iubire. Prima dragoste nu se uită pentru că este prima întâlnire serioasă cu vulnerabilitatea și, de multe ori, este și cea mai profundă traumă din capitolul asta. Pentru că, în dragoste, nu există reguli. Atunci descoperi că un om îți poate schimba într-o secundă starea, ziua, respirația. E o formă de inocență pe care nu o mai regăsești apoi. Iubirile de mai târziu pot fi mai profunde, mai mature, mai importante, dar prima are ceva irepetabil. Lasă cicatricea cea urâtă, dar și învățămintele cele mai importante. Așa a fost în cazul meu.

Alexandru Ciucu vorbește despre cea mai mare traumă trăită: „Adevărata putere nu este să răspunzi, este să te controlezi”

CANCAN.RO: Ai trecut, poate, prin cea mai mare traumă prin care poate trece o familie: un divorț. Ești un om total neconflictual. Cât de greu a fost să-ți păstrezi, în acest context, calmul?

Alexandru Ciucu: Foarte greu. Probabil mai greu decât își imaginează oamenii. Dar am avut mereu convingerea că doi adulți pot suferi fără să transforme copiii în victime colaterale. Am ales de multe ori tăcerea pentru că fetele mele vor crește și vor citi tot. Nu am vrut să le las moștenire scandaluri, resentimente sau războaie publice. Uneori, adevărata putere nu este să răspunzi. Este să te controlezi. Au existat momente dureroase? Evident. Sunt om. Dar când devii tată, nu mai exista orgoliu. Exista doar copiii.

CANCAN.RO: Te-ai gândit că, poate, ar fi cazul să iubești din nou?

Alexandru Ciucu: Cred că orice om are nevoie de iubire. Dar, după anumite experiențe, devii mult mai atent. Nu mai cauți doar emoție. Cauți liniște, loialitate, echilibru. Și cred că iubirea matură este foarte diferită de iubirea de la 20 de ani. Nu mai este doar despre fluturi in stomac. Este mai mult despre siguranța emoțională si confortul psihic pe care doi oameni și-l oferă si despre ceea ce pot construi împreună.

Alexandru Ciucu recunoaște:„Nu mi-e frică să iubesc din nou”

CANCAN.RO: Cât de greu crezi că va fi, în viitor, să-ți bată din nou inima pentru cineva special?

Alexandru Ciucu: Nu cred că inima uită să bată. Cred doar că, după anumite experiențe, bate mai prudent. Devii mai atent la oameni, la intenții, la felul în care cineva intră, dar mai ales dacă rămâne în viața ta. Nu mi-e frică să iubesc din nou, dar nici nu ma grabesc. Cred în timp. În fapte. În liniște. În acea prezență care nu complică viața, ci o structurează. O prezență care relaxează, nu care agită.

CANCAN.RO: Cum ar trebui să fie femeia care să te înțeleagă, să fie alături de tine și de fetele tale?

Alexandru Ciucu: În primul rând, sinceră, caldă si loială. O femeie care să nu intre într-o competiție cu trecutul și care să înțeleagă că fetele mele vor fi mereu o prioritate pentru mine. Îmi plac femeile feminine, inteligente, echilibrate și discrete. Astăzi discreția a devenit foarte rară și, tocmai de aceea, extrem de valoroasă. Si ar mai fi ceva, să aibă simțul umorului.

CANCAN.RO: A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

Alexandru Ciucu: Sper că nu. Sau, dacă s-a întâmplat vreodată, oamenii apropiați m-au tras de mânecă la timp. Celebritatea este foarte periculoasă dacă o confunzi cu valoarea. Faptul că lumea te recunoaște nu înseamnă că ești mai bun decât alții. Înseamnă doar că ai o expunere mai mare. Pentru mine, atelierul si proiectele profesionale, m-au ținut mereu cu picioarele pe pământ. În fața unei haine care la probă nu se aseaza cum trebuie, celebritatea nu te ajută cu nimic. Acolo contează doar profesionalismul.

Celebru creator de modă nu se ascunde:„Plâng… probabil mai des decât cred oamenii”

CANCAN.RO: Ce te face să râzi, cu adevărat? Dar să plângi?

Alexandru Ciucu: Râd foarte mult cu fetele mele. Avem glumele, ironiile si momentele noastre mișto. Copiii au un fel incredibil de a te aduce înapoi la esența vieții. Ele mă fac să uit de stres, de probleme, de presiune și, în trecut, de amarul proceselor. Plâng… probabil mai des decât cred oamenii. Nu neapărat vizibil. Dar există dureri pe care bărbații le poartă în liniște. Cred că cel mai tare doare nedreptatea și sentimentul că nu poți proteja mereu oamenii pe care îi iubești.

CANCAN.RO: Dacă ar fi s-o iei de la început, personal vorbind, ce greșeală nu ai mai repeta?

Alexandru Ciucu: Aș fi mai atent la semne. Cred că, uneori, din dorința de a construi, de a salva, de a merge mai departe, ignorăm lucruri care mai târziu devin foarte dureroase. Aș comunica mai mult, mai clar, mai devreme. Și poate nu aș mai confunda răbdarea cu acceptarea unor situații care îți consumă liniștea. Nu regret viața mea, pentru că din ea au venit cele mai frumoase si mai importante daruri ale vietii: fetele mele. Dar cred că maturitatea înseamnă să poți spune sincer: aici aș fi putut fi mai atent.

CANCAN.RO: Cum este tatăl Alex Ciucu?

Alexandru Ciucu: Foarte implicat. Poate chiar prea protector uneori. Dar fetele mele sunt centrul universului meu. Ele m-au schimbat total. M-au făcut mai vulnerabil, dar și mai puternic. Înainte trăiam mult mai mult pentru carieră. Astăzi, succesul meu se măsoară diferit: în cât timp petrec cu ele, cât de liniștite sunt, cât de mult râdem împreună.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să păstrezi echilibrul?

Alexandru Ciucu: Prin iubire și prin foarte mult autocontrol. Copiii simt tot. Chiar și atunci când nu li se spune nimic. Așa că am încercat să le ofer echilibru, stabilitate, predictibilitate și siguranță emoțională. Nu poți controla tot ce se întâmplă în viață. Dar poți controla felul în care reacționezi.

CANCAN.RO: După această perioadă foarte grea, ce simți că înseamnă, cu adevărat, un tată în viața unui copil?

Alexandru Ciucu: Un tată este un reper. Nu doar cineva care aduce siguranță materială, ci cineva care oferă si stabilitate emoțională. Un copil are nevoie să simtă că tata este acolo. Nu doar fizic, ci cu totul. Că ascultă. Că protejează. Că nu dispare când lucrurile devin dificile. Pentru fete, cred că tatăl este prima imagine a felului în care un bărbat ar trebui să se poarte cu ele: cu iubire, cu respect, cu blândețe si cu fermitate.

CANCAN.RO: Cât de mult te-a maturizat și responsabilizat această luptă pe care a trebuit să o duci?

Alexandru Ciucu: Eram matur și înainte. Dar mereu e loc să mai învățăm câte ceva. Sunt momente în viață în care nu mai ai luxul de a fi doar rănit. Trebuie să si funcționezi. Trebuie să fii lucid. Trebuie să iei decizii pentru copii. Această perioadă m-a învățat că responsabilitatea adevărată nu se vede în declarații, ci mai degrabă în lipsa lor și în consecvența cu care mergi mai departe, chiar și când ți-e greu. M-a făcut mai tăcut? Poate. Dar și mai profund. Și, cu siguranță, mai fericit pentru momentele frumoase si lucrurile simple.

CANCAN.RO: Cum colaborezi acum cu Alina în creșterea fetelor voastre?

Alexandru Ciucu: Cred că atunci când doi oameni au copii, indiferent ce se întâmplă între ei, trebuie să existe maturitate de ambele parti. Orgoliile trebuie să dispară. Fetele au nevoie de ambii părinți. Dar, in general, încercăm, fiecare în felul său, să le oferim echilibru și iubire.

CANCAN.RO: Ce vacanță ați plănuit vara aceasta? Unde duci fetele, cum te împarți cu Alina în timpul verii?

Alexandru Ciucu: Vara, pentru mine, este foarte mult despre fete. Încerc să le ofer vacanțe în care să se bucure, dar și să descopere lucruri. Nu sunt adeptul vacanțelor bifate doar pentru fotografii. Vreau să rămână cu amintiri. Îmi place să le duc în locuri unde există mare, natură, cultură și distracție. Să avem timp să vorbim, să râdem, să mâncăm înghețată si să vedem lucruri noi. In vara aceasta vom merge la mare, la munte si vom vizita locuri despre care au învățat la istorie și la geografie.

CANCAN.RO: Când nu creezi, ce alte activități faci cu plăcere? Ai vreun hobby?

Alexandru Ciucu: Îmi place foarte mult să călătoresc și să observ arhitectura locurilor. Pentru mine, inspirația nu vine doar din modă. Vine dintr-o fațadă veche, dintr-un hotel cu istorie, dintr-un tablou, din felul în care se îmbracă oamenii pe o stradă din Milano sau Paris. Îmi place și timpul petrecut în natură, pentru că meseria mea este foarte intensă vizual și mental. De aceea, cred ca sporturile mele preferate sunt schi si golf, pentru ca se desfășoară în natură, în aer liber. Uneori am nevoie de liniște ca să pot crea, ca sa inventez lucruri noi sau mai bine zis, sa pot reinventa lucruri vechi. Dar cel mai frumos „hobby” rămâne timpul cu fetele mele. Ele mă scot din zona de adult serios și mă aduc în zona de joacă, de firesc.

CANCAN.RO: Cum ar trebui să fie femeia puternică, în viziunea ta?

Alexandru Ciucu: O femeie puternică nu este cea care domină. Este cea care rămâne demnă în orice situație. Feminitatea și forța nu se exclud. Din contră. O femeie puternică își foloseste abilitățile pentru a construi, nu pentru a distruge.

CANCAN.RO: Dar bărbatul, ce a câștigat și ce a pierdut odată cu trecerea anilor?

Alexandru Ciucu: Bărbatul modern a câștigat libertatea de a fi mai deschis, mai prezent ca tată, mai atent la emoțiile lui. Asta este un câștig uriaș. Dar cred că a pierdut, uneori, rigoarea. Eleganța interioară. Ideea de responsabilitate asumată fără spectacol. Un bărbat adevărat nu este cel care domină, ci cel care construiește. Cel care își ține cuvântul. Cel care știe să fie ferm fără să fie agresiv și tandru fără să se simtă slab.

Alexandru Ciucu nu se ascunde:„Am reusit să merg înainte chiar dacă eram distrus pe interior”

CANCAN.RO: Când te-ai simțit cel mai puternic? Dar cel mai vulnerabil?

Alexandru Ciucu: Cel mai puternic m-am simțit în momentele în care, obligat fiind, am reusit să merg înainte chiar dacă eram distrus pe interior. Cel mai vulnerabil? Când am realizat că traumele personale pot afecta profund un om, indiferent cât de puternic pare în exterior.

CANCAN.RO: Vine toamna. Ce culori vom purta?

Alexandru Ciucu: Toamna 2026 va fi foarte sofisticată cromatic. Vom vedea multe tonuri calde, profunde: maro ciocolatiu, caramel, bejuri elegante, verde măsliniu, burgundy, griuri minerale. Pentru bărbați, cred că vor reveni foarte puternic nuanțele naturale, inspirate din pământ, lemn, piele, piatră. Sunt culori care dau maturitate și rafinament. Pentru ocazii speciale, rămân foarte actuale midnight blue, negrul catifea și desenul discret, bine dozat.

CANCAN.RO: Ce materiale sunt în tendință vara și toamna 2026?

Alexandru Ciucu: Materialele naturale vor domina în continuare. Lâna fină, inul, bumbacul de calitate, mixul cu mătase, cașmir si catifeaua pentru seară. Pentru vară, inul rafinat și amestecurile de lână tropicală vor fi foarte căutate, pentru că oferă eleganță fără rigiditate. Pentru toamnă, revin texturile bogate: flanel, tweed, catifea, lână cu aspect mat. Cred că oamenii vor tot mai mult haine care se simt bine pe corp, nu doar care arată bine în poză. Luxul viitorului va fi confortul făcut impecabil.

CANCAN.RO: Au apărut hainele inteligente.Cât de mult se justifică tehnologia în modă?

Alexandru Ciucu: Tehnologia este viitorul, fără discuție. Dar moda nu trebuie să-și piardă sufletul. Poți avea senzori, materiale performante, inteligență artificială — dar nimic nu va înlocui emoția unei haine create cu pasiune. Costumul clasic va supraviețui pentru că eleganța autentică nu poate fi digitalizată complet.

CANCAN.RO: Ce rămâne clasic, totuși, pentru 2026?

Alexandru Ciucu: Costumul bine croit. Cămașa albă impecabilă. Pantoful elegant. Bunul gust.

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