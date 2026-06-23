Alexandru Ciucu, la capătul puterilor. Cere cu disperare ajutorul fanilor

Designerul Alexandru Ciucu (50 de ani) trece printr-o cumpănă uriașă și a fost nevoit să ceară ajutorul public, după ce un membru extrem de important al familiei sale a dispărut fără urmă în Capitală. Creatorul de costume este în alertă maximă de ore bune.

Fostul soț al Alinei Sorescu a anunțat că și-a pierdut câinele. Alexandru Ciucu a oferit toate coordonatele necesare pentru ca fanii și locuitorii din zonă să poată ajuta la identificarea patrupedului. Incidentul s-a petrecut în cartierul rezidențial Pipera, pe strada Iancu Nicolae, chiar în perimetrul unui local extrem de frecventat de vedete.

Alexandru Ciucu, apel disperat

Disperat că micuțul Cairo ar putea păți ceva pe străzi, creatorul de modă a lansat un apel emoționant către fani. Acesta i-a rugat pe toți cei care l-au văzut pe patruped să îl contacteze de urgență. El a ținut să precizeze că animalul este extrem de prietenos, nu mușcă și că se apropie cu ușurință de oameni.

”L-am pierdut în seara asta, pe la ora 20:00, pe Cairo, rasa Jack Russell, un cațeluș mic, alb cu pete maro deschis, ca în poză, în zona Pipera, Iancu Nicolae. Dacă îl vedeți, dati-mi vă rog un mesaj. Este foarte jucăuș și prietenos, e gălăgios, dar nu mușcă și are toate vaccinurile la zi. Mulțumesc”, a spus Alexandru Ciucu.

Cum încearcă să rămână pe linia de plutire

Această lovitură vine într-un moment în care creatorul de modă, tatăl a două fetițe superbe, încerca să își mențină viața pe un făgaș normal. Cu puțin timp înainte ca această problemă să îi bată la ușă, Alexandru Ciucu a spus că fericirea se construiește greu, dar se poate destrăma într-o clipă. Într-un moment de maximă sinceritate, acesta a explicat care este secretul său pentru a rămâne pe linia de plutire.

”Cred că, în general, pentru o viață perfectă e nevoie de echilibru, înainte de toate. Echilibru în orice: alimentar, în relație, în relație cu copiii, cu persoana iubită, cu cei cu care lucrezi. Da, cred că echilibrul e cel mai important lucru pe care trebuie să-l ai ca să te gândești că poți ajunge la o perfecțiune. Bineînțeles, perfecțiunea nu se atinge niciodată, dar rămâne un deziderat, că mereu ne dorim să fie tot mai bine, deși știm că mai binele e, de fapt, dușmanul binelui”, a spus designerul.

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