Alexandru Ciucu stă cuminte la masaj, după o tunsoare fresh. Răsfățul e pe primul loc pentru designer

Alexandru Ciucu face parte din categoria vedetelor masculine care știu exact cât valorează prima impresie, iar când ești designer și, pe deasupra, cel care a setat ani la rândul standardele de eleganță, inclusiv pentru Casa Regală a României, imaginea nu este un moft, ci cartea de vizită. Așadar, dacă el nu se ocupă de imaginea lui, cine să o facă?! Cu toate că Alexandru Ciucu este foarte ocupat și timpul liber îl dedică în mare parte fetițelor pe care le are împreună cu Alina Sorescu, știe să își facă timp și pentru el. CANCAN.RO l-a surprins într-un moment de răsfăț total, iar imaginile cu el sunt savuroase!

Știți cum se spune că obrazul subțire cu cheltuială și efort se ține, iar cel mai bun exemplu este Alexandru Ciucu. Designerul a fost surprins în timp ce făcea o vizită strategică. Nu la sală, nu la vreun eveniment, ci într-un complex comercial din Pipera acolo unde a mers glonț către un barber-shop. Prioritățile sunt priorități!

Atenție, Alexandru Ciucu face slalom printre oameni să ajungă la frizerie!

Îmbrăcat casual, cu o pereche de blugi, un pulover închis la culoare, o geacă lungă peste și încălțări sport, Alexandru Ciucu părea că este grăbit. Cel mai probabil, designerul nu își dorea să întârzie la programare, așa că a făcut slalom printre oameni. Bine că s-a echipat strategic cu adidașii comozi care i-au permis să grăbească pasul. Ajuns în salonul de frizerie, fostul soț al Alinei Sorescu s-a putut relaxa.

Designerul a avut parte de un răsfăț complet

S-a instalat confortabil pe scaunul frizerului și a savurat momentul din plin. O doamnă l-a luat în primire și de acolo a început adevăratul spectacol al răsfățului: tuns, bărbierit, aranjat și ca bonus, masajul capilar care l-a satisfăcut pe deplin pe designer. Și uite-l pe Alexandru Ciucu stând pe scaun și savurând momentul, cu aerul acela de bărbat care știe că, dincolo de agendă și responsabilități, un refresh bine făcut face cât zece ședințe.

După ce a încheiat sesiunea de tuns și masaj, Alexandru Ciucu s-a ridicat de pe scaun, a plătit, i-a lăsat un tips generos doamnei care s-a ocupat de freza lui și a plecat „alt om” spre casă.

