Ea este femeia ucisă la ferma de căpșuni din Germania. Românca avea doar 40 de ani

O tragedie cumplită a avut loc în Germania. O româncă în vârstă de 40 de ani a fost ucisă la o fermă de căpșuni. Aceasta avea doi copii, care acum își plâng mama. Femeia lucra sezonier în Nettetal, iar totul s-a petrecut înainte să înceapă programul de muncă.

O româncă din localitatea Trei Sate, județul Mureș a fost ucisă înainte de a începe munca. Ea era stabilită în Nettetal, Germania, acolo unde lucra sezonier la o fermă de căpșuni. Totul a pornit de la un conflict neașteptat care a degenerat rapid. Agresorul, român și el, a început să o atace cu cuțitul, dar l-a atacat și pe partenerul ei de viață și un alt tânăr de 25 de ani. La fața locului au ajuns polițiștii și echipajele medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru ea.

Ea este românca ucisă în Germania

Tragedia s-a produs luni, 22 iunie, în jurul dimineții. Femeia se afla în Nettetal, Germania, alături de partenerul ei cu care lucra sezonier la o fermă de căpșuni. Totul a pornit de la o altercație între ei și alți români, atunci când agresorul în vârstă de 25 de ani a început să o atace pe ea, dar și pe cei din jur. Iubitul femeii a fost grav rănit și urmează să fie operat. Un alt tânăr de 25 de ani a fost rănit.

Aceasta era mamă a doi copii, care acum sunt îndurerați de pierderea femeii. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de polițiști și echipaje medicale, a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, însă nu au mai putut face nimic să o salveze, astfel la scurt timp, a fost constatat decesul.

Ce a scris agresorul pe rețelele de socializare

O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili care a fost cauza pentru care agresorul a recurs la acest gest necugetat. În plus, bărbatul în vârstă de 25 de ani a fost luat de polițiști și dus la audieri. De asemenea, va rămâne în continuare în arest preventiv până la încheierea cercetărilor. Un alt detaliu important este mesajul pe care l-a postat agresorul pe rețelele de socializare la puțin timp înainte de a comite fapta.

Toată lumea știe ce face, știe de ce face acel lucru, cum îl face și știe, de asemenea, ce poate pierde din această cauză, a scris el în mediul online.

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