A murit „Moșu’ Deac”, simbol al Maramureșului istoric. Vasile Deac s-a stins la 96 de ani

Maramureșul este în doliu după moartea lui Vasile Deac, cunoscut de toată lumea drept „Moșu’ Deac”, una dintre cele mai respectate și iubite personalități ale comunei Bogdan Vodă. Fost primar și viceprimar, păstrător al tradițiilor și promotor al identității maramureșene, acesta s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă pentru întreaga comunitate.

O viață dedicată comunității din Bogdan Vodă

Născut la 2 august 1929, Vasile Deac și-a legat întreaga viață de comuna Bogdan Vodă, cunoscută în trecut sub numele de Cuhea. Timp de peste trei decenii a fost implicat în administrația locală, ocupând funcțiile de primar și viceprimar, devenind una dintre figurile emblematice ale vieții publice din Maramureșul istoric.

Pentru localnici, „Moșu’ Deac” a fost mai mult decât un ales al comunității. A fost un reper moral și cultural, un om care și-a purtat cu mândrie portul popular, graiul și credința, promovând permanent valorile autentice ale satului maramureșean.

Promotor al moștenirii lui Bogdan Vodă

Una dintre marile sale preocupări a fost păstrarea și promovarea patrimoniului istoric al localității Bogdan Vodă, loc asociat cu voievodul Bogdan I, întemeietorul Moldovei.

De-a lungul anilor, Vasile Deac a susținut numeroase proiecte culturale și simbolice dedicate acestei moșteniri istorice, inclusiv realizarea ansamblului monumental dedicat voievodului.

Prin implicarea sa constantă, a contribuit la consolidarea identității culturale a zonei și la transmiterea valorilor istorice către noile generații.

„A fost o mărturie vie a lumii satului maramureșean”

Reprezentanții Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș au transmis un mesaj emoționant după dispariția sa.

„Moșu’ Deac a fost mai mult decât un păstrător al tradițiilor. A fost o mărturie vie a lumii satului maramureșean, un om care și-a purtat cu mândrie portul, graiul, credința și dragostea pentru valorile moștenite de la străbuni. Prin felul său de a fi, prin poveștile sale și prin respectul față de patrimoniul cultural al acestui ținut, a devenit un reper pentru generații întregi”, au transmis reprezentanții instituției.

Casa construită în 1780, salvată pentru generațiile viitoare

Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a avut un rol important în conservarea casei tradiționale a lui Vasile Deac din Bogdan Vodă, o construcție ridicată în anul 1780 și inclusă astăzi în patrimoniul instituției.

Cei care l-au cunoscut spun că una dintre cele mai mari bucurii ale sale a fost să știe că această casă, martoră a unei vieți întregi, va fi protejată și transmisă generațiilor viitoare.

„Ne amintim cu emoție bucuria și liniștea cu care ne-a mărturisit atunci că sufletul îi este împăcat, știind că această casă, martoră a unei vieți întregi, va fi protejată și transmisă generațiilor viitoare”, au mai transmis reprezentanții muzeului.

Decorat cu cea mai înaltă distincție a Episcopiei Maramureșului

Pentru contribuția sa la păstrarea identității culturale și a valorilor tradiționale, Vasile Deac a fost decorat cu „Crucea Voievodală Maramureșeană”, cea mai înaltă distincție acordată de Episcopia Maramureșului și Sătmarului.

De-a lungul vieții a primit și alte recunoașteri civile și religioase, toate venind ca apreciere pentru activitatea sa în slujba comunității și pentru eforturile depuse în conservarea patrimoniului cultural maramureșean.

„Maramureșul pierde un om de o rară noblețe sufletească”

Dispariția lui Vasile Deac este considerată de mulți sfârșitul unei epoci pentru Bogdan Vodă și pentru întregul Maramureș istoric.

„Astăzi, odată cu plecarea sa dintre noi, Maramureșul pierde un om de o rară noblețe sufletească, iar patrimoniul viu al acestui ținut pierde unul dintre cei mai valoroși reprezentanți ai săi”, au transmis reprezentanții muzeului.

„Păstrăm cu recunoștință amintirea întâlnirilor cu Moșu’ Deac și ne înclinăm cu respect în fața unei vieți dedicate comunității, tradiției și identității maramureșene.”

Când va avea loc înmormântarea

Ceremonia de înmormântare a lui Vasile Deac va avea loc vineri, 26 iunie, de la ora 12:00, în comuna Bogdan Vodă.

Prin dispariția lui „Moșu’ Deac”, Maramureșul pierde unul dintre cei mai autentici reprezentanți ai săi, un om care și-a dedicat întreaga viață comunității, tradițiilor și păstrării identității acestui colț de țară.

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