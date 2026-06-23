Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român

O femeie din România, în vârstă de 40 de ani, și-a pierdut viața în urma unui atac violent petrecut la o fermă agricolă din vestul Germaniei, unde lucra ca muncitor sezonier. Incidentul, care a avut loc în dimineața zilei de luni, a zguduit comunitatea de muncitori români din zonă și a declanșat o amplă anchetă a autorităților germane.

Tragedia s-a produs în localitatea Kaldenkirchen, care aparține orașului Nettetal, din landul Renania de Nord-Westfalia. Ferma unde s-a petrecut incidentul este cunoscută pentru cultivarea sparanghelului și a căpșunilor și găzduiește în fiecare sezon numeroși lucrători veniți din diferite țări europene, inclusiv din România.

Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român

Potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile locale, conflictul s-a desfășurat înainte de începerea programului de lucru și a avut loc în spațiile de cazare puse la dispoziția angajaților sezonieri. În altercație au fost implicați trei cetățeni români: femeia care și-a pierdut viața, partenerul acesteia, în vârstă de 44 de ani, și un alt muncitor sezonier, de 25 de ani.

Apelul la serviciile de urgență a fost înregistrat în jurul orei 7:22. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție, ambulanțe și un elicopter medical, având în vedere gravitatea rănilor suferite de victime.

Femeia a fost găsită cu multiple răni provocate prin înjunghiere și tăiere. Medicii au decis transportarea acesteia cu elicopterul la o unitate medicală specializată, însă starea sa era extrem de gravă. În ciuda intervențiilor medicale și a încercărilor de a-i salva viața, victima a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital.

În timpul aceluiași conflict a fost rănit grav și partenerul femeii. Bărbatul a fost transportat la spital, unde medicii l-au internat de urgență și l-au pregătit pentru intervenție chirurgicală. Acesta a rămas sub supraveghere medicală, iar evoluția stării sale urma să fie monitorizată atent.

La scurt timp după incident, polițiștii au reținut un bărbat român în vârstă de 25 de ani, considerat principalul suspect în acest caz. Acesta se afla la aceeași fermă în calitate de muncitor sezonier și a fost imobilizat imediat după intervenția forțelor de ordine. Suspectul a fost plasat în custodia poliției, urmând să fie audiat în cadrul anchetei.

În timpul cercetărilor desfășurate la locul tragediei, anchetatorii au descoperit și ridicat un cuțit care ar fi putut fi folosit în atac. Obiectul a fost trimis pentru expertizare, specialiștii urmând să stabilească dacă acesta este arma crimei și dacă există urme biologice sau alte probe care să confirme implicarea sa în incident.

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