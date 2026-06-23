Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român

Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român

De: Anca Chihaie 23/06/2026 | 09:59
Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român
Foto: captură video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O femeie din România, în vârstă de 40 de ani, și-a pierdut viața în urma unui atac violent petrecut la o fermă agricolă din vestul Germaniei, unde lucra ca muncitor sezonier. Incidentul, care a avut loc în dimineața zilei de luni, a zguduit comunitatea de muncitori români din zonă și a declanșat o amplă anchetă a autorităților germane.

Tragedia s-a produs în localitatea Kaldenkirchen, care aparține orașului Nettetal, din landul Renania de Nord-Westfalia. Ferma unde s-a petrecut incidentul este cunoscută pentru cultivarea sparanghelului și a căpșunilor și găzduiește în fiecare sezon numeroși lucrători veniți din diferite țări europene, inclusiv din România.

Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român

Potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile locale, conflictul s-a desfășurat înainte de începerea programului de lucru și a avut loc în spațiile de cazare puse la dispoziția angajaților sezonieri. În altercație au fost implicați trei cetățeni români: femeia care și-a pierdut viața, partenerul acesteia, în vârstă de 44 de ani, și un alt muncitor sezonier, de 25 de ani.

Apelul la serviciile de urgență a fost înregistrat în jurul orei 7:22. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție, ambulanțe și un elicopter medical, având în vedere gravitatea rănilor suferite de victime.

Femeia a fost găsită cu multiple răni provocate prin înjunghiere și tăiere. Medicii au decis transportarea acesteia cu elicopterul la o unitate medicală specializată, însă starea sa era extrem de gravă. În ciuda intervențiilor medicale și a încercărilor de a-i salva viața, victima a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital.

În timpul aceluiași conflict a fost rănit grav și partenerul femeii. Bărbatul a fost transportat la spital, unde medicii l-au internat de urgență și l-au pregătit pentru intervenție chirurgicală. Acesta a rămas sub supraveghere medicală, iar evoluția stării sale urma să fie monitorizată atent.

La scurt timp după incident, polițiștii au reținut un bărbat român în vârstă de 25 de ani, considerat principalul suspect în acest caz. Acesta se afla la aceeași fermă în calitate de muncitor sezonier și a fost imobilizat imediat după intervenția forțelor de ordine. Suspectul a fost plasat în custodia poliției, urmând să fie audiat în cadrul anchetei.

În timpul cercetărilor desfășurate la locul tragediei, anchetatorii au descoperit și ridicat un cuțit care ar fi putut fi folosit în atac. Obiectul a fost trimis pentru expertizare, specialiștii urmând să stabilească dacă acesta este arma crimei și dacă există urme biologice sau alte probe care să confirme implicarea sa în incident.

VEZI ȘI: Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești. Au trecut cinci ani de la tragedie

Româncă spulberată de o mașină în Italia. Femeia mergea cu bicicleta când a fost lovită

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană
Știri
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în…
Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe teren
Știri
Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe teren
Valuri de căldură mai lungi decât în deceniile trecute. AVERTISMENTUL experților
Mediafax
Valuri de căldură mai lungi decât în deceniile trecute. AVERTISMENTUL experților
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în casă. Semnele care nu trebuie ignorate
Adevarul
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până în 2034
Mediafax
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până...
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
Click.ro
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile...
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
Digi 24
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”. Explicația: Era doar o plimbare cu un Nissan 350Z
Promotor.ro
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”....
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Check in | Experiența mea la fabrica-muzeu de covoare din Erevan. Ce am văzut și mi-a plăcut
Check in | Experiența mea la fabrica-muzeu de covoare din Erevan. Ce am văzut și mi-a plăcut
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad ...
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană
Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe ...
Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe teren
Momentul în care Anca Țurcașiu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Anunțul făcut despre fiul său
Momentul în care Anca Țurcașiu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Anunțul făcut despre fiul său
Frații Cămătaru au fost acuzați de tâlhărirea unui cetățean străin. Cine este femeia care le-a ...
Frații Cămătaru au fost acuzați de tâlhărirea unui cetățean străin. Cine este femeia care le-a creat probleme celor doi interlopi
Iuliana Beregoi a picat examenul de Bacalaureat? Gurile rele spun că ar fi luat 3 la Matematică. Cum ...
Iuliana Beregoi a picat examenul de Bacalaureat? Gurile rele spun că ar fi luat 3 la Matematică. Cum se apără cântăreața
Vezi toate știrile