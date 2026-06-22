Româncă spulberată de o mașină în Italia. Femeia mergea cu bicicleta când a fost lovită

O tragedie cumplită a avut loc în Italia. O româncă și-a pierdut viața în timp ce se afla pe o bicicletă, iar o mașină a lovit-o cu putere. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru femeie, impactul fiind prea puternic.

O româncă în vârstă de 41 de ani s-a stins din viață în Italia. Totul s-a produs în zona Pioppo, lângă Palermo, acolo unde femeia se afla pe bicicletă, iar un autoturism a intrat cu putere în ea. Un alt ciclist a fost victima acestui incident, suferind răni ușoare. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale care au încercat să o salveze, dar din cauza impactului puternic au fost nevoiți să constate decesul. În acest moment, o anchetă este în desfășurare, iar pe Facebook, cei apropiați și nu numai își exprimă regretul pierderii româncei.

Româncă spulberată de o mașină în Italia

Mirela Nicoleta Rusu, originară din România, se afla în Italia, în zona Pioppo, lângă Palermo. Femeia se afla alături de alți doi cicliști amatori și partenerul ei de viață pe bicicletă, atunci când un bărbat în vârstă de 38 de ani a spulberat-o cu mașina. Acesta conducea o mașină Fiat 500X și ar fi intrat într-o depășire pe un sector de drum marcat cu linie continuă. În timpul manevrei, autoturismul a ajuns pe sensul opus și i-a lovit pe cicliști. Românca în vârstă de 41 de ani a fost lovită din plin.

Partenerul ei a fost transportat la spital, având un cod de gravitate medie și fiind în stare de șoc. Ceilalți doi cicliști au suferit răni ușoare. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale, însă impactul i-a fost fatal Mirelei și au fost nevoiți să constate decesul. În acest moment, o anchetă este în desfășurare, cazul fiind coordonat de Parchetul Maurizio de Lucia. Ulterior, trupul neînsuflețit al româncei va fi restituit familiei pentru înmormântare.

Mesaje pline de durere pe Facebook

În urma tragicului eveniment, prietenii apropiați și nu numai au scris mesaje îndurerate pe Facebook. Comitetul Regional Sicilian al Federației Italiene de Ciclism a transmis condoleanțe familiei îndoliate.

Vrem să ni te amintim așa, Nicoleta. Cu zâmbetul tău molipsitor și luminos, la fel de molipsitoare cum era și dragostea ta pentru ciclism. Astăzi, încă un omor rutier, provocat din nou de un automobilist, ne-a răpit o viață. Toate acestea nu mai sunt acceptabile, nu mai sunt suportabile. Familiei sale, dragului nostru Andrea Calandra și președintelui ASD Sport e Nutrition le transmitem îmbrățișarea noastră și cele mai sincere condoleanțe, au scris reprezentanții Comitetul Regional Sicilian al Federației Italiene de Ciclism.

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