Sfârșit tragic pentru Sergiu! Iubita lui l-a găsit mort în casă, după ce au luat masa împreună

Tragedie în Italia! O româncă și-a găsit iubitul mort în casă. Bărbatul și-a dat ultima suflare la scurt timp după ce aceștia luaseră masa împreună. Autoritățile italiene analizează acum contextul în care s-a întâmplat tragediea. Sunt așteptate rezultatele autopsiei.

Sergiu Samocrainii, originar din Republica Moldova, și-a găsit sfârșitul brusc, în Italia, acolo unde plecase pentru o viață mai bună. Tragedia a avut loc în localitatea Camigliano, provincia Caserta, din regiunea Campania, în locuința bărbatului.

Sfârșit tragic pentru Sergiu

Sergiu Samocrainii, în vârstă de 50 de ani, se stabilise de ceva timp în Italia, alături de partenera sa, româncă. Bărbatul se mutase aici în căutarea unui viitor mai bun, însă norocul nu i-a surâs și ajunsese să trăiască în condiții grele.

Mai exact, se pare că acesta rămăsese fără loc de muncă și trăia într-o casă sărăcăcioasă, la periferie, cu acoperiș din plastic, fără energie electrică și fără apă curentă. Nu era casa lui, dar proprietarul îi dăduse acordul să locuiască acolo, fără să plătească nimic.

Potrivit declarațiilor făcute de partenera bărbatului, în ziua tragediei acesta rămăsese singur acasă și acuza o stare de rău. Mai apoi, când iubita lui s-a întors de la muncă, au luat masa împreună, iar după aceea Sergiu s-a întins în pat, căci se simțea tot mai rău.

Văzându-l în această stare, românca a sunat la 118, însă se pare că a fost prea târziu. Până la sosirea medicilor și polițiștilor, bărbatul se stinsese din viață. Echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru acesta și au declarat decesul.

În urma celor întâmplate, Parchetul a dispus autopsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții moldoveanului, iar românca este audiată de carabinieri. Primele verificări indică faptul că moldoveanul a murit din cauze naturale, însă chiar și așa, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul din Santa Maria Capua Vetere a decis să pună sechestru pe trupul neînsuflețit până la efectuarea necropsiei.

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