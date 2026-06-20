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Sfârșit tragic pentru un cunoscut om de afaceri. Avionul pe care îl pilota s-a prăbușit

De: Anca Chihaie 20/06/2026 | 22:26
Sfârșit tragic pentru un cunoscut om de afaceri. Avionul pe care îl pilota s-a prăbușit
Foto: social media
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Lumea afacerilor și industria internațională a jocurilor video sunt în doliu după moartea lui Claude Guillemot, unul dintre antreprenorii care au contribuit la dezvoltarea unuia dintre cele mai importante nume din domeniul gamingului. Omul de afaceri francez și-a pierdut viața în urma unui grav accident aviatic produs în vestul Franței, în timpul unei manevre de aterizare.

Claude Guillemot avea 69 de ani și se afla la bordul unui avion privat care s-a prăbușit în apropierea orașului La Baule, o stațiune cunoscută de pe coasta atlantică franceză. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, aeronava se apropia de pistă în momentul producerii tragediei. La bord se mai afla și un instructor de zbor, iar autoritățile au demarat imediat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.

Claude Guillemot a murit!

Evenimentul a provocat un val de reacții în mediul de afaceri, având în vedere rolul important pe care Claude Guillemot l-a avut în dezvoltarea industriei europene de jocuri video. De-a lungul carierei sale, acesta a fost implicat în construirea unui imperiu care a influențat profund piața divertismentului digital și a contribuit la transformarea jocurilor video într-un fenomen global.

Moartea sa reprezintă o pierdere semnificativă pentru sectorul tehnologic și pentru comunitatea antreprenorială din Franța. De-a lungul deceniilor, proiectele la care a participat au avut un impact major asupra modului în care industria gamingului s-a dezvoltat și s-a extins pe piețele internaționale.

În timp ce anchetatorii francezi încearcă să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, atenția publică s-a îndreptat și către alte tragedii aviatice petrecute recent în diferite colțuri ale lumii. Un alt accident grav a avut loc în apropiere de Galveston, în statul american Texas, unde o aeronavă de mici dimensiuni aparținând marinei mexicane s-a prăbușit în timpul unei misiuni medicale.

Aeronava transporta un pacient minor și alte șapte persoane implicate într-o operațiune umanitară.  Cinci dintre ocupanți decedând în urma impactului. Printre victime s-a aflat și un copil, ceea ce a amplificat emoția provocată de tragedie.

Datele preliminare arată că la bordul avionului se aflau atât reprezentanți ai forțelor navale mexicane, cât și civili implicați în desfășurarea misiunii. Aeronava efectua un transport medical special destinat copiilor care necesită tratamente de urgență în centre medicale specializate.

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