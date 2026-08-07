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Andreea, copila de 11 ani dispărută în Bacău, a fost găsită! Unde s-ar fi ascuns timp de 3 zile

De: Irina Vlad 07/08/2026 | 19:53
Andreea, copila de 11 ani dispărută în Bacău, a fost găsită! Unde s-ar fi ascuns timp de 3 zile
Andreea a fost găsită după 3 zile de căutări/ sursă foto: observatornews.ro
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Andreea Elena Neculcia a fost găsită! Copila de 11 ani a fost văzută ultima dată în urmă cu 3 zile, când a plecat de acasă și i-a spus mamei sale că merge să se joace. Minora a povestit pas cu pas ce s-a întâmplat. 

Dispariția Andreei a fost semnalată în urmă cu 3 zile, când mama ei a alertat autoritățile după ce minora i-a spus părintelui că pleacă să se joace și nu a mai revenit. De atunci, sute de voluntari, jandarmi, polițiști și salvatori au căutat-o neîncetat în comuna Prava, județul Bacău.

Unde a fost găsită Andreea, fetița de 11 ani dispărută de 3 zile

După trei zile de căutări intense, vineri, 7 august, Andreea a fost găsită. Ea le-a povestit salvatorilor că a plecat din comuna Prava spre comuna Orbeni, aproape de casă. După ce s-a jucat în parc cu o fetiță, a mers în vizită la familia acesteia. Odată cu lăsarea întunericului, fata s-ar fi adăpostit într-un dulap dintr-o casă părăsită. Ulterior, în ziua în care a fost găsită, era adăpostită și îngrijită de o femeie din localitate.

Andreea a fost găsită după 3 zile de căutări/ sursă foto: IPJ Bacău

„Am fugit, m-am dus la Orbeni, am fost în parc și m-am întâlnit cu o fatiță mai mică. Am mers la ea acasă, mi-a dat o felie de pepene și când a venit seara am venit la matale (n.r femeia lângă care a fost găsită), le-a spus Andreea polițiștilor, potrivit observatornews.ro.

Din primele verificări, copila de 11 ani nu a fost victima niciunei infracțiuni, fiind teafără și în afara oricărui pericol. În aceste momente Andreea a revenit alături de familia ei.

„Minora plecată voluntar de la domiciliul din comuna Parava a fost găsită în siguranță. Profesionalismul, implicarea și cooperarea tuturor au contribuit la găsirea minorei în siguranță. Respect și apreciere pentru fiecare dintre cei care au fost parte din această misiune”, au precizat reprezentanții IPJ Bacău.

Știrea inițială

Andreea Elena Neculcia a plecat de acasă miercuri, 5 august, iar până în prezent nu a mai revenit. Îngrijorați că cele mai negre scenarii ar putea să se adeverească, părinții fetei de 11 ani au alertat autoritățile. Înainte să plece de acasă copila de 11 ani i-a spus mamei sale că merge să se joace. După ce a văzut că fiica ei nu se mai întoarce, femeia a început să o caute prin localitate, la rude și la vecini, însă în zadar.

De trei zile, Andreea Elena este căutată de trei zile de o echipă întreagă de jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari. Căutările se desfășoară atât la sol, cât și în aer, fiind folosite drone, camere de termoviziune, câini de urmă și un elicopter pentru verificarea zonelor greu accesibile.

Alertă în România: Elena din Bacău a dispărut acum 3 zile de acasă. Dacă ai văzut-o, sună urgent la 112

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