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Românii din diaspora pot primi 200.000 de euro de la stat. Programul pregătit de Guvern

De: Denisa Crăciun 07/08/2026 | 19:01
Românii din diaspora pot primi 200.000 de euro de la stat. Programul pregătit de Guvern
Românii din diaspora pot primi bani
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Premierul interimar Ilie Bolojan vine cu o veste importantă pentru românii din diaspora. Acesta a anunțat, în cadrul unei ședințe, că a fost aprobat un program special pregătit de Guvern prin care oamenii stabiliți peste hotare pot primi o sumă considerabilă.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat joi, 6 august, că Guvernul a aprobat programul „Diaspora investeşte acasă”. Proiectul va fi pus în practică de Banca de Investiții și Dezvoltare și are un buget de 100 de milioane de euro. Astfel, românii stabiliți peste hotare, dar care își doresc să investească în afaceri în România, pot primi până la 200.000 de euro de la stat

Românii din diaspora pot primi 200.000 de euro de la stat

Joi, 6 august, premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat de la Palatul Victoria că printre subiectele abordate s-a aflat și programul „Diaspora investeşte acasă”. Acesta este destinat românilor din diaspora care își doresc să înființeze afaceri în România, însă au nevoie de sprijin financiar. De asemenea, premierul a precizat că este un efect a unei ordonanțe adoptate în primăvara acestui an.

Un alt punct de pe ordinea de zi a fost legat de aprobarea programului ‘Diaspora investeşte acasă’ şi mandatarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare să susţină acest proiect. El este destinat românilor din Diaspora care doresc să-şi înfiinţeze afaceri în România. Bugetul programului este de 100 de milioane de euro şi este un efect al ordonanţei 8 care a fost aprobată în primăvara acestui an, a declarat Ilie Bolojan.

El a mai explicat că Banca de Investiții și Dezvoltare va pune în practică acest proiect în baza unei convenții care va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe.

Cetăţenilor români care au avut reşedinţa sau domiciliu în străinătate în ultimele 9 luni li se va pune la dispoziţie un credit de maximum 200.000 de euro, care ar reprezenta un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta.

Asta înseamnă că aceşti bani vor putea fi folosiţi pentru reintegrarea economică a românilor din Diaspora în ţară prin creşterea accesului la finanţare pentru afacerile nou înfiinţate, prin valorificarea experienţei acestora pe care au câştigat-o în străinătate, iar condiţia va fi ca activele care vor fi achiziţionate să fie menţinute cel puţin 3 ani de zile de la data finalizării investiţiei în funcţiune, a mai adăugat premierul interimar.

VEZI ȘI: Ce trebuie să evite românii între orele 20:00 și 23:00. Apelul făcut de Ilie Bolojan

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